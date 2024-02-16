У Месси 1 гол с пенальти в 5 товарищеских матчах «Интер Майами» перед стартом МЛС

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Лео Месси забил один гол с пенальти в пяти товарищеских матчах «Интер Майами».

В игре против «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1) нападающий вышел в стартовом составе «Интер Майами», отыграл 60 минут и не отметился результативными действиями.

За пять товарищеских игр, которые «Интер Майами» провел перед стартом МЛС, Месси забил один гол с пенальти – в матче против «Аль-Хилаля» (3:4).

В игре с «Виссел Кобе» (0:0, по пен. 3:4) Месси вышел на замену на 60-й минуте. В матче против «Аль-Насра» (0:6) он появился на поле на 83-й минуте, в игре с «Аль-Хилалем» вышел в старте и отыграл 88 минут. В игре против «Далласа» (0:1) Месси вышел в старте и сыграл 64 минуты.

22 февраля матче против «Реал Солт Лэйк» команда начнет сезон МЛС.

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59 комментариев
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Началось) Стоит Роналду или Месси не отличится 3 матча подряд, спортс уже ведет отчет для хейтер базы. На этом сайте все стабильно
+26
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+22
Ща бы еще голы в товарищеских матчах считать
+15
-5
+10
Ответ Кузя Гитарист
Золотой мяч этому господину
Вот он. Первый с нетривиальной, остроумной шуткой. Я правда думал это будет как всегда Роман, но он похоже еще в школе
+17
-8
+9
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Месси на ЧМ 22 даже без учёта пенальти сделал больше голевых действий, чем КДБ, Винисиус, Беллингем, Родри, Холанд вместе взятые:)
+11
-5
+6
Ответ Oleg
Я бы посоветовал спортс в серьезную журналистику. Но он пока скатывается до паблов в вк. Зачем, не понятно) Ведь бывают проблески, интересные статьи. Ну уж можно перестать хейтить Месси) Он вроде никому зла не сделал, наоборот выиграл все в футболе, кайфует от жизни, дарит счастье людям. Вон вчера посмотрел как игроки после матча обнимали Лео) Он герой нации, кумир миллиардов. Ну сколько можно его хейтить? Ну давайте его уничтожим за то, что не забил в товарке)
Хотят повысить трафик, но на ветках одни и те же индивиды , которые ничего нового не в состоянии написать
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Ответ Dexter Morgan
А весь сезон он что делал?
Выиграл чемпионат и суперкубок и сделал 21+20 без пенок за клуб.
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Ответ VERBLYUD
Раньше, когда топ игроки(Пирло, Дрогба, Вилья) уезжали доигрывать в МЛС, всем было пофиг на их результаты и статистику, никто даже не интересовался, а сейчас Месси хейтят даже после предсезонных товарняков, вот это Величие! По сути его хейтят за то, что он тренировался))
Кака в Америке 3 года отыграл и 0 трофеев. Ибрагимович 2 года и 0 трофеев. Но для местных хейтеров они легенды. А стоило Месси не забить в товарищеских играх, то он дно. Вот такая у них логика.
+6
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Ответ Leganessi
Мопси после Барсы забил 33 гола в клубах за 4 года)))))))), попутно став худшим игроком фермер лиги и МЛС)). Чтобы с ним было если бы он прошел путь Роналду со Спортинга, Апл, Ла Лиги, Серии А, снова АПЛ и СА. Он бы и 200 голов не забил бы и остался игроком уровня Дзюбы. Именно поэтому Рон Чемпион и легенда 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба, Мопси 18 за теплицу поставили жирную точку. И до сих пор недалекие все никак не могут отойти от массовой фифа-пропаганды плей-бой модели мопси и увидеть очевидное спустя уже 20 лет : Легонесси даже не топовый футболист, ибо за него все делала тепличная барса. Это игрок одной системы, вне барсы он стал одним из худших в легчайшей фермер лиге и МЛС. Ну не может бездарь самостоятельно без поддержки пенальти и лучшего состава мира ничего сделать. Именно поэтому Роналду отбожил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. Лучший игрок АПЛ, Серии А, Ла Лиги и СА. Адаптировался в 5 клубах и стал везде легендой, Мопси так и не прошел успешно ни одной адаптации. Роналду самый совершенный футболист в истории, хасбик даже не профессиональный футболист.
Во-первых, он ушел из Барсы 2.5 года назад, а не 4. Во-вторых, у него 43+39 в клубах за этот период и 4 трофея. В-третьих, у него еще 30+7 и 2 трофея за сборную.
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Ответ razoblachitel
Ща бы еще голы в товарищеских матчах считать
Тут заголовок и текст настолько корявые, что считаются даже не просто голы в товарищеских матчах, а голы с пенальти в товарищеских матчах...
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Ответ zzzeeerrrooo
Это правда Телега от матча более информативна чем спортс
Я бы посоветовал спортс в серьезную журналистику.
Но он пока скатывается до паблов в вк.
Зачем, не понятно)
Ведь бывают проблески, интересные статьи.
Ну уж можно перестать хейтить Месси)
Он вроде никому зла не сделал, наоборот выиграл все в футболе, кайфует от жизни, дарит счастье людям.
Вон вчера посмотрел как игроки после матча обнимали Лео)
Он герой нации, кумир миллиардов.
Ну сколько можно его хейтить?
Ну давайте его уничтожим за то, что не забил в товарке)
+5
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+2
Ответ Кузя Гитарист
Вот он . Один из нетривиальных бастардов из кодлы Ригобера
Шутки у тебя... Лучше иди снова про ЗМ напиши. Стая попугаев, ей-богу
+3
-1
+2
Ответ Oleg
Спортс, понятно что надо трафик делать, а у вас на хейтерстве это лучше всего получается, артемки и ромки не зря по 300 страниц имеют. Но может лучше запостить то, что было после матча? Когда игроки , персонал, сми выстроились в очередь что бы сфотографироваться с легендой?) Я в мировых сми увидел только это. Что ж вы то никак не хотите поддержать этот уровень и скатываетесь все ниже и ниже?) Вопрос риторический.
Это правда
Телега от матча более информативна чем спортс
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-2
+2
Ответ trasion17
Почему все персофаны и хейтеры такие лицемеры? «Нормально так повысил результативность в 199-й лиге) В последний год в Европе забил 12 голов, потом смежал в СА, чтобы подправить статку)» Это твой коммент в новости про Роналду.
И в чем я был не прав?
+3
-1
+2
Как теперь ему жить?
+4
-2
+2
Ответ VERBLYUD
Выиграл чемпионат и суперкубок и сделал 21+20 без пенок за клуб.
Уделал фаната кринжа)
+1
0
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Я патроны в товарищеских играх не трачу
+5
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+1
*Шутка про Месси ради плюсов*
+6
-5
+1
Спортс, понятно что надо трафик делать, а у вас на хейтерстве это лучше всего получается, артемки и ромки не зря по 300 страниц имеют.
Но может лучше запостить то, что было после матча?
Когда игроки , персонал, сми выстроились в очередь что бы сфотографироваться с легендой?)
Я в мировых сми увидел только это.
Что ж вы то никак не хотите поддержать этот уровень и скатываетесь все ниже и ниже?)
Вопрос риторический.
+10
-9
+1
Ответ Red_Marlboro_
Мне жалко местных мадридских солдатиков, которые как попугаи одно и тоже пишут про пенки и ЗМ и плюсуют друг друга, но забывают о том,что главная пенальтистка в истории футбола это их Эсмеральда 😊 как и то,что самый позорный ЗМ был выдан в 13 году )
Он конечно был очень спорный, но Снейдер(даже несмотря на высказывание Моура), Лёва и Холланд + (КДБ и Родри) не согласятся с тобой на счёт самого "позорного".
+4
-4
0
Ответ neoline099
Шутки у тебя... Лучше иди снова про ЗМ напиши. Стая попугаев, ей-богу
Пишут о наболевшем)
8 > 5 по ЗМ.
Поди это переживи и останься в здравом уме)
Сложно.
+1
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Ответ razoblachitel
Ща бы еще голы в товарищеских матчах считать
для лёли сделают всё, чтобы натянуть на глобус.
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Ответ Инна Банюк
А вы считаете,что это интересная новость,что кто то и где то после матча фотогрофировался с игроком? какая захватывающая и увлекательная новость.
Было интересней когда спортс постил истерики кринжа, после того как стадион Аль Хиляля скандировал имя ЧЕМПИОНА МИРА?
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Ответ Инна Банюк
так а вы помогите спортсу, устройтесь на работу к ним,раз у вас столтко идей. Действуйте,а то критиковать то все могут,а действуют единицы. А лучше свой спортивный ресурс организуйте и сделайте там все под себя.
Зачем мне к ним на работу?
Вот вы и устройтесь, раз вас задевает что Месси герой нации, икона для миллиардов и ЧЕМПИОН МИРА)
Вы же на это среагировали, как люди банально его боготворят, ведь он уже больше чем просто футболист.
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