У Месси 1 гол с пенальти в 5 товарищеских матчах «Интер Майами» перед стартом МЛС
Лео Месси забил один гол с пенальти в пяти товарищеских матчах «Интер Майами».
В игре против «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1) нападающий вышел в стартовом составе «Интер Майами», отыграл 60 минут и не отметился результативными действиями.
За пять товарищеских игр, которые «Интер Майами» провел перед стартом МЛС, Месси забил один гол с пенальти – в матче против «Аль-Хилаля» (3:4).
В игре с «Виссел Кобе» (0:0, по пен. 3:4) Месси вышел на замену на 60-й минуте. В матче против «Аль-Насра» (0:6) он появился на поле на 83-й минуте, в игре с «Аль-Хилалем» вышел в старте и отыграл 88 минут. В игре против «Далласа» (0:1) Месси вышел в старте и сыграл 64 минуты.
22 февраля матче против «Реал Солт Лэйк» команда начнет сезон МЛС.
Но он пока скатывается до паблов в вк.
Зачем, не понятно)
Ведь бывают проблески, интересные статьи.
Ну уж можно перестать хейтить Месси)
Он вроде никому зла не сделал, наоборот выиграл все в футболе, кайфует от жизни, дарит счастье людям.
Вон вчера посмотрел как игроки после матча обнимали Лео)
Он герой нации, кумир миллиардов.
Ну сколько можно его хейтить?
Ну давайте его уничтожим за то, что не забил в товарке)
Телега от матча более информативна чем спортс
Но может лучше запостить то, что было после матча?
Когда игроки , персонал, сми выстроились в очередь что бы сфотографироваться с легендой?)
Я в мировых сми увидел только это.
Что ж вы то никак не хотите поддержать этот уровень и скатываетесь все ниже и ниже?)
Вопрос риторический.
8 > 5 по ЗМ.
Поди это переживи и останься в здравом уме)
Сложно.
Вот вы и устройтесь, раз вас задевает что Месси герой нации, икона для миллиардов и ЧЕМПИОН МИРА)
Вы же на это среагировали, как люди банально его боготворят, ведь он уже больше чем просто футболист.