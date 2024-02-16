У «Интер Майами» нет побед в 5 товарищеских матчах перед стартом МЛС после 1:1 с «Ньюэллс Олд Бойз». Месси сыграл 60 минут против клуба, где начинал карьеру

«Интер Майами» провел товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз».

Игра завершилась со счетом 1:1. За американский клуб на 64-й минуте забил нападающий Шанидер Боржелен, а аргентинцы сравняли на 83-й благодаря голу Франко Мартина Диаса.

отыграл 60 минут против клуба, в котором начинал карьеру. Столько же минут на поле провел . сыграл 72 минуты.

У « » нет ни одной победы в товарищеских матчах, которые проводятся в рамках подготовки к новому сезону МЛС. Ранее клуб сыграл вничью с японским «Виссел Кобе» (0:0), а также проиграл «Аль-Насру» (0:6), «Аль-Хилалю» (3:4) и «Далласу» (0:1).

22 февраля матче против «Реал Солт Лэйк» команда начнет сезон .