У «Интер Майами» нет побед в 5 товарищеских матчах перед стартом МЛС после 1:1 с «Ньюэллс Олд Бойз». Месси сыграл 60 минут против клуба, где начинал карьеру

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз товарищеские матчи (клубы) Луис Суарес Жорди Альба Интер Майами Шанидер Боржелен Футбол

«Интер Майами» провел товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз».

Игра завершилась со счетом 1:1. За американский клуб на 64-й минуте забил нападающий Шанидер Боржелен, а аргентинцы сравняли на 83-й благодаря голу Франко Мартина Диаса.

Лионель Месси отыграл 60 минут против клуба, в котором начинал карьеру. Столько же минут на поле провел Луис Суарес. Жорди Альба сыграл 72 минуты.

У «Интер Майами» нет ни одной победы в товарищеских матчах, которые проводятся в рамках подготовки к новому сезону МЛС. Ранее клуб сыграл вничью с японским «Виссел Кобе» (0:0), а также проиграл «Аль-Насру» (0:6), «Аль-Хилалю» (3:4) и «Далласу» (0:1).

22 февраля матче против «Реал Солт Лэйк» команда начнет сезон МЛС.

53 комментария
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очевидно, что Лео на низком старте, чтобы порвать МЛС. но это не точно
+17
-5
+12
Кто хочет навариться, можете ставить на Интер Майами в этом сезоне. Весь спорт в США - это шоу. А тут Месси пришел, да еще и на него завязаны новые тв контракты. Полюбому будут за уши тащить. Мессифаны, только не надо ща минусить, я как есть пишу.
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+5
Ответ Ебздрогыч
Товарищеские матчи Месси - это как прощальные гастроли Роллинг Стоунз - ездит по всему миру, дает концерты, все рады. Только, в отличие от Месси, Роллинги заканчивать не собираются, хотя начинали во время юности Пеле
Тоесть ты хочешь что бы Лео играл до 80 - ти лет?)
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Ответ Oleg
Да всем пофиг) Месси кайфует от жизни. Ты посмотри что он значит для игроков? Всем было плевать на матч, люди пришли посмотреть на легенду, игроки фотографировались со своей иконой, героем нации. Просто посмотри как это было и что Лео для них значит и таких миллиарды.
Миллиарды Олегов по всему миру? 😆
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Ответ neoline099
Они там всем орали и Неймару, и Вератти, которые у них уже ветеранами клуба числились . Такую неадекватную фан базу сложно найти еще где-нибудь. Небойсь еще и Мбаппе напоследок оплюют
По отношению к Месси они были правы. Он думал, что и там на него смотреть будут ходить, а там футбол надо играть 😆
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Ответ Oleg
Да никак не отношусь🤣 Мне пофиг. Месси 18.12.2022 покорил самую большую вершину в спорте. После этого как то все равно стало, Лео нам подарил такие эмоции, что это ни с чем не сравнить. Пол мира рыдало от счастья. А ты про каких то фанатов из псж. Абсолютно Аль Насраль на них)
Олег сливается и не отвечает 😆

Так Месси освистывали свои же кулес или нет? 😆🤦🏻‍♂️
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Ответ Пацанчик реальный
Подожди,ты написала что этого не было и что я вру!Я вру?
Алег любитель стрелки метнуть… кулес же 😆
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Ответ Пацанчик реальный
Это тот сезон после которого ему болельщики ПСЖ орали,что он «сын ….» и чтобы он убирался из клуба?
Они там всем орали и Неймару, и Вератти, которые у них уже ветеранами клуба числились . Такую неадекватную фан базу сложно найти еще где-нибудь. Небойсь еще и Мбаппе напоследок оплюют
+3
-2
+1
Розовые как были на последнем месте в МЛС, так и будут болтаться.
+5
-4
+1
Ща забьет 2 пенки и опять мячик выдадут в конце года
+14
-13
+1
Ответ neoline099
Та не, там не было ответа. Он просто это проглотил. Ладно, человек-смайлик, не отвечай мне больше, ок?
Месси проглотил?

А помнишь как Арбелоа дал Месси леща на поле? 😆
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Ответ neoline099
Помню как-то Месси назвал судью Эрнандес Эрнандеса говном после классико. Шутку уловил?😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣😆😆😆
Еще бы, тогда Барса проиграла 😁
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Ответ neoline099
Помню как-то Месси назвал судью Эрнандес Эрнандеса говном после классико. Шутку уловил?😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣😆😆😆
И это после того, как ЭЭ помогал Барсе?

Вот и вся благодарность гнома.

Кинул Барсы и загнал ее в долги.
Кинул ПСЖ, вылетев дважды с позором в 1/8 ЛЧ
Сейчас обманывает фанатов Интера… якобы играет футбол, а на самом деле… как говорят его фанаты, он просто отдыхает, так как заслужил.

Пять поражений подряд - о голов у Месси… а он отдыхает 😆
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Ответ neoline099
Помню как-то Месси назвал судью Эрнандес Эрнандеса говном после классико. Шутку уловил?😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣😆😆😆
А Эрнандес Эрнандес ответил ему, что он «сын простит…»

Ты про этот эпизод?
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Ответ Эрнандес Эрнандес
По отношению к Месси они были правы. Он думал, что и там на него смотреть будут ходить, а там футбол надо играть 😆
Помню как-то Месси назвал судью Эрнандес Эрнандеса говном после классико. Шутку уловил?😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣😆😆😆
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Ответ Oleg
Ну не ждут и что? Это как то влияет на твою жизнь?
Так освистывали или нет? Ты доказывал, что не освистывали.

Извинись!!!
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Ответ Oleg
Никогда Камп Ноу Лео не свистел, не ври.
Не освистывал? Ты наверное не хотел этого слышать просто 😆

Ты даже историю своего клуба не знаешь, зачем строишь умного тут? 😁
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Ответ Kuryanin
По привычке будет кошмарить Реал.
Не забьет очередной пенальти? Или забьет? 😆
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Ответ Oleg
Просто улыбает как фанаты Реала форсят тему свиста в адрес Лео, тем более причина у французов самая весомая из всех возможных. Лео забрал у них величайший трофей. Но почему то фанаты Реала забывают как тот же Бернабеу освистывал кринжа, причем не единожды, а несколько лет. Вчера одному такому накидал ссылок, так этот альтернативноодаренный убежал без ответа)
Так французы на тот момент уже были действующими ЧМ…. Ты о чем, олежек? 😁
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Ответ Oleg
Да не врешь, успокойся. Ты кристально честный. Но мне реально пофиг кто там свистел в париже. 18.12.2022 был пиком, вышкой, больше уже ничего не надо.
Причем тут Париж?Его на Камп Ноу освистывали,а речь шла о твоем аргументе про его сезон в Париже,что это было 16 + 16,что это один из лучших результатов в топ-5 лигах,на что я отметил,что это то сезон,где ему болельщики его же клуба орали,что он «сын …..» и чтобы он убирался!Или я опять вру?
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Ответ Oleg
Не уверен, но то, что кринжа освтстывал Бернабеу много лет, уверен.
Погодь,ты тут написал,что Камп Ноу никогда шмосю не освистывал,я тебе доказал,что это не так!что молчишь?
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0
Ответ Oleg
Не уверен, но то, что кринжа освтстывал Бернабеу много лет, уверен.
А как ты относишься к тому,что шмося из ПСЖ уходил под крики,что он «сын ….» и чтобы он убирался из их клуба?
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0
Ответ Oleg
Никогда Камп Ноу Лео не свистел, не ври.
Оййййййй,что такое???шмосю свои же фаны на Ноу Камп освистывали,ай-ай-ай!как посмели то?
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Ответ Oleg
Ну твоему кринжу свистел Бернабеу, дальше что?
Твоей шмоси свистел Камп Ноу,дальше что?При чем тут вообще это?
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Ответ Oleg
16+16 один из лучших результатов топ 5 лиг. Это в ПСЖ. Ответ москве, а то он в чс спрятался.
Это тот сезон после которого ему болельщики ПСЖ орали,что он «сын ….» и чтобы он убирался из клуба?
+2
-2
0
Ответ Никита Алексеев
А кто-то думал, что Месси будет разрывать? Уже все доказал Человек приехал отдыхать, не мешайте
16+16 один из лучших результатов топ 5 лиг.
Это в ПСЖ.
Ответ москве, а то он в чс спрятался.
+6
-6
0
На дворе только середина февраля, а Месси уже сыграл в марте… вот это уровень 😆
+1
-1
0
По привычке будет кошмарить Реал.
+4
-4
0
А кто-то думал, что Месси будет разрывать? Уже все доказал
Человек приехал отдыхать, не мешайте
+8
-8
0
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