У «Интер Майами» нет побед в 5 товарищеских матчах перед стартом МЛС после 1:1 с «Ньюэллс Олд Бойз». Месси сыграл 60 минут против клуба, где начинал карьеру
«Интер Майами» провел товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз».
Игра завершилась со счетом 1:1. За американский клуб на 64-й минуте забил нападающий Шанидер Боржелен, а аргентинцы сравняли на 83-й благодаря голу Франко Мартина Диаса.
Лионель Месси отыграл 60 минут против клуба, в котором начинал карьеру. Столько же минут на поле провел Луис Суарес. Жорди Альба сыграл 72 минуты.
У «Интер Майами» нет ни одной победы в товарищеских матчах, которые проводятся в рамках подготовки к новому сезону МЛС. Ранее клуб сыграл вничью с японским «Виссел Кобе» (0:0), а также проиграл «Аль-Насру» (0:6), «Аль-Хилалю» (3:4) и «Далласу» (0:1).
22 февраля матче против «Реал Солт Лэйк» команда начнет сезон МЛС.
Так Месси освистывали свои же кулес или нет? 😆🤦🏻♂️
А помнишь как Арбелоа дал Месси леща на поле? 😆
Вот и вся благодарность гнома.
Кинул Барсы и загнал ее в долги.
Кинул ПСЖ, вылетев дважды с позором в 1/8 ЛЧ
Сейчас обманывает фанатов Интера… якобы играет футбол, а на самом деле… как говорят его фанаты, он просто отдыхает, так как заслужил.
Пять поражений подряд - о голов у Месси… а он отдыхает 😆
Ты про этот эпизод?
Извинись!!!
Ты даже историю своего клуба не знаешь, зачем строишь умного тут? 😁
Это в ПСЖ.
Ответ москве, а то он в чс спрятался.
Человек приехал отдыхать, не мешайте