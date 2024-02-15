Тухель заявил игрокам «Баварии» после поражения от «Лацио», что они «не так хороши, как он думал», и ему «нужно адаптироваться к их уровню» (Sky Sport)

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель раскритиковал игроков «Баварии» после поражения от «Лацио».

Мюнхенский клуб уступил римлянам со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

После финального свистка главный тренер «Баварии» высказал претензии игрокам в раздевалке. «Вы не так хороши, как я думал. Значит, мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню», – процитировал Тухеля ведущий Sky Sport Риккардо Базиле.

«Говорят, что команда была недовольна этим заявлением», – добавил Базиле.

Тухель о поражении «Баварии»: «Странный пенальти и удаление решили исход матча. Мы сделали все, чтобы проиграть, наши индивидуальные ошибки дали «Лацио» уверенность»

Тухель про 0 ударов в створ ворот «Лацио»: «С такой статистикой невозможно победить, но у «Баварии» есть ответный матч. Продолжим усердно работать» 

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129 комментариев
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Даже Моуриньо такого себе не позволял)
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Тухель в раздевалке:Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю вы не готовы! Сборище дрищей. А чё мы делать-то будем, когда замес начнётся?)
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Ответ Jordan_Henderson14
Даже Моуриньо такого себе не позволял)
Маур в целом добрый, просто сноб и язва. Типа Васи Уткина.

Тухель же и Конте - ни разу не добрые чуваки) Первый, так еще и непорядочен, ибо нагло подсидел коллегу Нагельсманна, раздавая интервью, что хочет в Баварку.

Очень рад, что карма настигает его быстро.
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Ничего себе, что он себе позволяет. Видимо решил, что лучшая защита - это нападение, но так в коллективе не работает.Это заведомо проигрышная позиция, Томас. А он себе не задавал вопрос, а соотвествует ли он, как тренер, амбициям такого клуба, как Бавария? Судя по результатам -нет.
+69
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+50
Был уже такой физрук, звали Нико Ковач. Вот его цитата:

Ковач о составе «Баварии»: «Нельзя ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способен лишь на 100»

Как мы все помним, потом его выпнули под зад, и команда взяла требл
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Ответ corazon blanco
Ничего себе, что он себе позволяет. Видимо решил, что лучшая защита - это нападение, но так в коллективе не работает.Это заведомо проигрышная позиция, Томас. А он себе не задавал вопрос, а соотвествует ли он, как тренер, амбициям такого клуба, как Бавария? Судя по результатам -нет.
Всегда забавляло, когда в комментариях на сайтах кто-то обращается к мировой знаменитости)
+50
-17
+33
Заявлениями, не довольны. А собой, что не разу в створ не пробили, естественно довольны
+36
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Боюсь, что он уже адаптировал их к своему уровню, вот что печально.
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Ну Тухель профессиональный токсик так-то))
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Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрищей. А чё мы делать-то будем, когда замес начнётся?
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Ответ Gringo1
Всегда забавляло, когда в комментариях на сайтах кто-то обращается к мировой знаменитости)
А где Вы увидели в моем комментарии обращение? Хотя думаю Вас смутило предложение, где я написал, что это заведомо проиграшная позиция, Томас. Но каждый видит то, что хочет видеть или увидеть)
+10
-1
+9
Ответ Gringo1
Всегда забавляло, когда в комментариях на сайтах кто-то обращается к мировой знаменитости)
Соглашусь с тобой)) можно прикрикнуть над такими челами)
+17
-9
+8
Я хоть и хочу увольнения Тухел, он прав. Никакой тренер не помешает ударить в створ ворот за 180 минут больше одного раза. Сане труп, Мусиала мёртвый
+18
-11
+7
Ответ Gringo1
Всегда забавляло, когда в комментариях на сайтах кто-то обращается к мировой знаменитости)
Вы действительно считаете что Тухель не читает коменты на спортсе?
+8
-2
+6
Ответ Алина Наманова
Игроки вообще не играют. Почему винят только его?он виноват что они как говно играют?и не могут пробить в створ?
При Нагельсманне могли пробить, при Флике могли пробить, летом усилились, купили лучшего форварда мира, но команда играет хуже и хуже. Киммих и Горецка - одни из лучших полузащитников мира, но при тухлом превратились в посредственность. В ком еще может быть дело?
+9
-3
+6
Ответ Cruel Snake
Заявлениями, не довольны. А собой, что не разу в створ не пробили, естественно довольны
Полностью поддерживаю.
+7
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+6
Зашёл Тухель в раздевалку Баварии и кромок крикнул: «Вы г….!»
+6
0
+6
До уровня Тухеля надо дорости, детка😎
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Моуриньо выразился более точно. После поражения от "Аталанты" со счётом 1:3 он зашёл в раздевалку и заявил: "Вы выиграли скудетто в суде, второй титул вы завоевали из-за отсутствия конкуренции, а третий - лишь на последних минутах заключительного тура. Вы все дерьмо!"
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Просто, достаточно вспомнить, что из всех клубов, которые тренировал Тухель, он уходил после скандалов.

Посрался с руководством в Майнце из за продления контракта и расторг его,
ушел из Боруссии после конфликта с директором клуба Ватцке,
посрался с игроками и потерял раздевалку в ПСЖ и был уволен,
разногласия с Боэли в откровенный слив от игроков в Челси и увольнение.

И вот на очереди Бавария, в которой он, к слову, подсидел Наггельсмана и пришел в клуб не самым лучшим образом.

У человека, мягко говоря, гнилой характер.
Мягко говоря
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Сжигает мосты
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Буду очень удивлён, если увижу Тухеля во главе Баварии в следующем сезоне.
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Ответ Двестик Двестик
Думается, позволял -)
Ну так у Жозе трофеев то поболее будет.
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Ответ Иван Лапин
Этот "лучший форвард мира" нормально мяч принять не может, от него он отлетает, как от бревна. А бегает медленнее, чем 40летний Роналду.
Он никогда бегом и не славился) А если ты хоть иногда будешь включать футбол, хотя бы раз в месяц, то посмотришь насколько велико влияние Кейна, который играет по всему полю, отдает передачи, разгоняет атаки и забивает голы. Это тебе может подтвердить и статистика
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Боссы Баварии будут самыми большими куколдами, если после такого он не вылетит из клуба.

Даже Ковач такого дерьма не говорил, но этот токсичный тренер со своим убогим футболом позволяет себе. Надеюсь после увольнения из Баварии ни один топ клуб его не додумается подписать.
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Ответ vcaireac
Тухель в раздевалке:Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю вы не готовы! Сборище дрищей. А чё мы делать-то будем, когда замес начнётся?)
Мы так тебя с Челси ждали, Том!...А ты...
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Ответ Cruel Snake
Заявлениями, не довольны. А собой, что не разу в створ не пробили, естественно довольны
Чем больше я смотрю футбол, тем больше понимаю, что тренер это даже не 50%, а где-то под 70% успеха. Потому что уверен, что ровно те же игроки магическим образом "научаться" попадать по воротам, если к ним придет другой тренер.
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Мастер по мотивации)
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Минус один кандидат на победу в ЛЧ
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Ответ Двестик Двестик
Думается, позволял -)
Моур всегда за своих игроков, и никогда не позволял себе говорить что они низкого уровня, он мог устроить разнос за недостаточное старание или за игнор установки, но он никогда не говорил игрокам что они не того уровня
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