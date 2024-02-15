Тухель заявил игрокам «Баварии» после поражения от «Лацио», что они «не так хороши, как он думал», и ему «нужно адаптироваться к их уровню» (Sky Sport)
Томас Тухель раскритиковал игроков «Баварии» после поражения от «Лацио».
Мюнхенский клуб уступил римлянам со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После финального свистка главный тренер «Баварии» высказал претензии игрокам в раздевалке. «Вы не так хороши, как я думал. Значит, мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню», – процитировал Тухеля ведущий Sky Sport Риккардо Базиле.
«Говорят, что команда была недовольна этим заявлением», – добавил Базиле.
Тухель о поражении «Баварии»: «Странный пенальти и удаление решили исход матча. Мы сделали все, чтобы проиграть, наши индивидуальные ошибки дали «Лацио» уверенность»
Тухель про 0 ударов в створ ворот «Лацио»: «С такой статистикой невозможно победить, но у «Баварии» есть ответный матч. Продолжим усердно работать»
Тухель же и Конте - ни разу не добрые чуваки) Первый, так еще и непорядочен, ибо нагло подсидел коллегу Нагельсманна, раздавая интервью, что хочет в Баварку.
Очень рад, что карма настигает его быстро.
Ковач о составе «Баварии»: «Нельзя ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способен лишь на 100»
Как мы все помним, потом его выпнули под зад, и команда взяла требл
Посрался с руководством в Майнце из за продления контракта и расторг его,
ушел из Боруссии после конфликта с директором клуба Ватцке,
посрался с игроками и потерял раздевалку в ПСЖ и был уволен,
разногласия с Боэли в откровенный слив от игроков в Челси и увольнение.
И вот на очереди Бавария, в которой он, к слову, подсидел Наггельсмана и пришел в клуб не самым лучшим образом.
У человека, мягко говоря, гнилой характер.
Мягко говоря
Даже Ковач такого дерьма не говорил, но этот токсичный тренер со своим убогим футболом позволяет себе. Надеюсь после увольнения из Баварии ни один топ клуб его не додумается подписать.