Тухель заявил игрокам «Баварии» после поражения от «Лацио», что они «не так хороши, как он думал», и ему «нужно адаптироваться к их уровню» (Sky Sport)

Томас Тухель раскритиковал игроков «Баварии» после поражения от «Лацио».

Мюнхенский клуб уступил римлянам со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала чемпионов.

После финального свистка главный тренер «Баварии» высказал претензии игрокам в раздевалке. «Вы не так хороши, как я думал. Значит, мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню», – процитировал ведущий Sky Sport Риккардо Базиле.

«Говорят, что команда была недовольна этим заявлением», – добавил Базиле.

Тухель о поражении «Баварии»: «Странный пенальти и удаление решили исход матча. Мы сделали все, чтобы проиграть, наши индивидуальные ошибки дали «Лацио» уверенность»

Тухель про 0 ударов в створ ворот «Лацио»: «С такой статистикой невозможно победить, но у «Баварии» есть ответный матч. Продолжим усердно работать»