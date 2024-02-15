Тухель про 0 ударов в створ ворот «Лацио»: «С такой статистикой невозможно победить, но у «Баварии» есть ответный матч. Продолжим усердно работать» 

Теги Бавария Лацио Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил шансы «Баварии» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала мюнхенцы проиграли в гостях «Лацио» (0:1).

«Есть вещи, над которыми нам надо поработать. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов и один большой момент с Джамалом [Мусиалой], но в итоге мы не нанесли ни одного удара в створ. Ясно, что с такой статистикой невозможно победить, но у нас есть ответный матч. 

В сочетании с последним результатом наши перспективы не выглядят хорошо, но мы продолжим усердно работать», – сказал главный тренер «Баварии».

«Бавария» сгорела «Лацио» – без ударов в створ! Антирекорд ЛЧ

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57 комментариев
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когда же тебя выгонят уже... что ты там такое исполняешь боссам,за что до сих пор держат.....
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Позорище,превратили Баварию в унылое гавно,при Хайнкесе или Флике,Лацио прям бы там получила штук пять.
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Ответ Lubitely
А кого вместо него ставить?
Флика например
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Позорище,превратили Баварию в унылое гавно,при Хайнкесе или Флике,Лацио прям бы там получила штук пять.
Ой да ладно так победу Лацио принижать, подготовились основательно. Это не аутсайдер бундеслиги. Пипец штук 5. Ну может в ничью сыграли бы будь получше. Лацио ведь практически не дал создать ничего
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Мне также как и всем не нравится доминация Баварии,я тоже более за все команды в борьбе с ней, но вдеть такую баварию если честно не очень приятно. Жаль,но уверен что в скором времени все вернется на круги своя, больно сильно ответственное там руководство и традиции
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«Мы продолжим усердно работать, хотя отрицательное количество ударов в створ нанести невозможно, к сожалению», - добавил Тухель
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Бавария ни разу не пробила в створ кризисному Лацио. Ни разу в створ! Просто хочу напомнить, что причина увольнения Нагельсманна была в том, что клуб показывал непривлекательную игру, потому что Юлиан, якобы, потерял раздевалку. При этом первый круг был уверенно выигран с единственным нападающим, которым был Шупо-Мотинг
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+4
Ответ ПавелАвер
когда же тебя выгонят уже... что ты там такое исполняешь боссам,за что до сих пор держат.....
А кого вместо него ставить?
+3
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+3
Ответ ПавелАвер
флик свободен
Флик в сборной порядок не смог навести, с чего вдруг тут сможет?
+4
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Ответ Меган Лайф
А в следующем сезоне не он ли от псж отлетел?) нахрен флика, нужен тренер, который будет строить игру, а не фармить статистику для цф. Клубу дисциплины не хватает и состав превратился в реал на минималках.
Что значит отлетел? Играли не хуже ,при этом без Левандовски
+3
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Ответ ПавелАвер
Сборная и клубы ,это разные вещи. Тем более с Баварией он сразу всё выиграл
Тогда и состав другой был и физуха после Ковача позволяла команде 90+ минут как заведенным бегать. Следующий сезон целиком его был и уже с более слабым оставом. Просто красиво ушел, думаю 3ий сезон для него стал бы последним. Тухель же умудрился в такой ситуевене заработать очков больше чем все остальные со времен 2го сезона Пепа. Поэтому вот хз даже, кто бы смог заменить его здесь и прямо сейчас.
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Ответ trustme707
Тут была новость, что Бавария вторая команда на победу в ЛЧ у букмейкеров
Ну по сути, один матч ничего не решает, но садок есть, в ответной встрече Бавария, к примеру, может 4:0 выиграть и все вновь встанет на круги свои.
+3
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Можно победить без ударов в створ - за счёт автогола соперника. Такие случаи были даже в ЛЧ. Челси однажды так победило ещё в далёкие ламповые времена
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Ответ Меган Лайф
А в следующем сезоне не он ли от псж отлетел?) нахрен флика, нужен тренер, который будет строить игру, а не фармить статистику для цф. Клубу дисциплины не хватает и состав превратился в реал на минималках.
Любой тренер может проиграть стадию ПО против другого топ клуба, это ни о чем не говорит лол
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Ответ Marina_Greta
Ну по сути, один матч ничего не решает, но садок есть, в ответной встрече Бавария, к примеру, может 4:0 выиграть и все вновь встанет на круги свои.
Да согласен, но один из фаворитов должен хотя бы в створ пробивать, как мне кажется
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тухель испоганил Баварию
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Ответ Darren&K
Ой да ладно так победу Лацио принижать, подготовились основательно. Это не аутсайдер бундеслиги. Пипец штук 5. Ну может в ничью сыграли бы будь получше. Лацио ведь практически не дал создать ничего
Так тренер не сделал качественную работу.
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Ответ Marina_Greta
Ну, так радикально вряд ли руководство поступит, все таки дадут доработать ему сезон наверное, но если вылетят от Лацио, то мб и психанет руководство)
Его за унижение от Байера могут не простить.
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Ответ Lubitely
А кого вместо него ставить?
флик свободен
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«Если проиграть, то нельзя выиграть»
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Ответ superpab
«Мы продолжим усердно работать, хотя отрицательное количество ударов в створ нанести невозможно, к сожалению», - добавил Тухель
Можно. Влупить пару-тройку раз в свой створ.
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По ходу конкретно сливают тухлого , не потянет до конца сезона.
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Неуверен в проходе Баварии и Кейн совсем сдулся в последних матчах, в ответке Лацио может на контрах подловить, у Баварии бардак в обороне
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Если Бавария вылетит от Лацио в Лиге чемпионов, Тухеля должны будут уволить на следующий день после матча.
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Хави 2
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Наверно уже говорить о проклятии Кейна. В первом своём матче за Баварию не получилось выиграть титул. В сезоне у Баварии проблемы. Может дело в Кейне, может его кто-то проклял и команда, в которой он играет, никогда ничего не выиграет?
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Тут была новость, что Бавария вторая команда на победу в ЛЧ у букмейкеров
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Ответ Крыс Пол
Бавария любит в первом выездном матче плей-офф с аутсайдером пускать пыль в глаза. Ещё Пеп практиковал этот метод, когда мюнхенцы прикинулись шлангом против Порту на выезде, а затем разгромили расслабившихся португальцев. Тухель показал верность традициям, ждем ответку для выводов.
Ох уж эта бавария пепа. Лч каждый год))
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Тухель аут!
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Ответ Marina_Greta
Если Бавария вылетит от Лацио в Лиге чемпионов, Тухеля должны будут уволить на следующий день после матча.
Я не удивлюсь, если в ответном матче Баварией будет руководить другой тренер.
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