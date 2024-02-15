Тухель про 0 ударов в створ ворот «Лацио»: «С такой статистикой невозможно победить, но у «Баварии» есть ответный матч. Продолжим усердно работать» 

Томас Тухель оценил шансы «Баварии» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала мюнхенцы проиграли в гостях « » (0:1).

«Есть вещи, над которыми нам надо поработать. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов и один большой момент с Джамалом [Мусиалой], но в итоге мы не нанесли ни одного удара в створ. Ясно, что с такой статистикой невозможно победить, но у нас есть ответный матч.

В сочетании с последним результатом наши перспективы не выглядят хорошо, но мы продолжим усердно работать», – сказал главный тренер «Баварии».

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