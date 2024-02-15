Тухель о поражении «Баварии»: «Странный пенальти и удаление решили исход матча. Мы сделали все, чтобы проиграть, наши индивидуальные ошибки дали «Лацио» уверенность»

Томас Тухель объяснил поражение «Баварии» от «Лацио».

В первом матче 1/8 финала мюнхенцы уступили в гостях со счетом 0:1. Чиро Иммобиле на 69-й минуте реализовал пенальти, назначенный за грубую игру защитника «Баварии» , который также получил прямую красную карточку.

– В первом тайме мы были хороши, у нас также было несколько возможностей. После перерыва мы потеряли яркость и концентрацию, и я не знаю, почему.

Мы сделали все, чтобы проиграть этот матч, все было в наших руках. В какой-то момент мы перестали верить [в победу]. Было очень много индивидуальных ошибок.

– Вы беспокоитесь о своем будущем?

– Нет.

– Вы рассержены, обеспокоены или расстроены?

– Всего понемногу. Думаю, в первом тайме мы полностью контролировали игру, у нас были хорошие моменты возле ворот [соперника].

Мы хорошо начали, но потом отдали этот матч, допустив серьезные индивидуальные ошибки, и это добавило «Лацио» уверенности. Затем был тот странный пенальти и удаление – это решило исход матча.

Отставание перед ответным матчем почти ничего не меняет, учитывая изменения в правилах о [гостевых] голах. Есть небольшая проблема в непонятной потере темпа и качества во втором тайме по сравнению с первым.

Трудно спорить с тем, что после двух поражений нам не хватает уверенности. Мы дважды проиграли после серии положительных результатов, и нам нужно снова подняться. Мы недостаточно постарались и были наказаны, хотя и не пропустили много. Мы должны вернуться, – сказал главный тренер «Баварии».

«Бавария» сгорела «Лацио» – без ударов в створ! Антирекорд ЛЧ