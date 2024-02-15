Тухель о поражении «Баварии»: «Странный пенальти и удаление решили исход матча. Мы сделали все, чтобы проиграть, наши индивидуальные ошибки дали «Лацио» уверенность»

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Дайо Упамекано Футбол

Томас Тухель объяснил поражение «Баварии» от «Лацио».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы уступили в гостях со счетом 0:1. Чиро Иммобиле на 69-й минуте реализовал пенальти, назначенный за грубую игру защитника «Баварии» Дайо Упамекано, который также получил прямую красную карточку.

– В первом тайме мы были хороши, у нас также было несколько возможностей. После перерыва мы потеряли яркость и концентрацию, и я не знаю, почему.

Мы сделали все, чтобы проиграть этот матч, все было в наших руках. В какой-то момент мы перестали верить [в победу]. Было очень много индивидуальных ошибок.

– Вы беспокоитесь о своем будущем?

– Нет.

– Вы рассержены, обеспокоены или расстроены?

– Всего понемногу. Думаю, в первом тайме мы полностью контролировали игру, у нас были хорошие моменты возле ворот [соперника].

Мы хорошо начали, но потом отдали этот матч, допустив серьезные индивидуальные ошибки, и это добавило «Лацио» уверенности. Затем был тот странный пенальти и удаление – это решило исход матча.

Отставание перед ответным матчем почти ничего не меняет, учитывая изменения в правилах о [гостевых] голах. Есть небольшая проблема в непонятной потере темпа и качества во втором тайме по сравнению с первым.

Трудно спорить с тем, что после двух поражений нам не хватает уверенности. Мы дважды проиграли после серии положительных результатов, и нам нужно снова подняться. Мы недостаточно постарались и были наказаны, хотя и не пропустили много. Мы должны вернуться, – сказал главный тренер «Баварии».

«Бавария» сгорела «Лацио» – без ударов в створ! Антирекорд ЛЧ

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25 комментариев
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Ничего себе «странный пенальти»
+29
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+29
Ответ My Channels To Watch
Ничего себе «странный пенальти»
«Перелома нет, значит не считается»)
+17
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+17
Более явные пенальти и удаление трудно придумать. Разве что руками выбить мяч с линии ворот, как Суарес делал.
+15
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+15
Странный пенальти? Защитник влетает в игрока соперника в штрафной своей команды с угрозой нанести травму
Что тогда не странный пенальти? Ножевое ранение? Огнестрел?
+9
0
+9
готовый спец для Барсы, риторика каталонская
+14
-7
+7
Это вам не с Гамбургом играть в своей лиге фермеров,там-то могучий Кейн способен забивать,а тут похоже только с пенальти удосужится забить
+7
-1
+6
"странный пенальти"... мдааааа.... этот Тухель сломался, несите нового!
+6
0
+6
Да помолчи уже, за умного сойдёшь.
Как болельщику Баварии со стажем почти 30 лет, дико стыдно за такую бесхребетную игру и такого тренера-павлина, который ищет причины всюду вместо того, чтобы просто посмотреться в зеркало.

Тухель - аут
Флик или Хайнкес - ин
+7
-2
+5
Томас, ты какой-то инородный в Баварии. Тренер-то ты качественный, просто не подходишь именно этому клубу. Уйти бы тебе по добру по здорову, пока окончательно не слил в унитаз репутацию.
+4
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+4
Всю неделю теперь ныть будет как Хави
+3
0
+3
Пенальти по-моему очевидный, а тебе Томас просто стоит признать поражение и то, что Бавария откровенно плохо играет последнее время, дело даже не в пенальти, вы в створ попасть не удосужились ни разу, о чем ещё можно говорить?
+3
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+3
"Мы сделали все, чтобы проиграть этот матч"

Так надо было сделать всё, чтобы выиграть.
+2
0
+2
тухель протух. признай свои ошибки,0 ударов в створ не самому сильному Лацио. пеналь по делу, или ногу надо было оторвать? поплыл тухель, ставит упорно мертвого сане, который передерживает мяч, делает неточные передачи, затягивает атаки, но Бавария упорно, видимо по наставлению тренера, играет через него. молчал бы уже.
+2
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Тухель вообще дурачок что ли!!!!!какой нафиг странный пенальти???чуть ногу не сломал….тренера такие нытики шас пошли….лучше тренируй команду что б не проигрывали середняку Италии на сегодняшний день
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Ответ Egorushka56
Да помолчи уже, за умного сойдёшь. Как болельщику Баварии со стажем почти 30 лет, дико стыдно за такую бесхребетную игру и такого тренера-павлина, который ищет причины всюду вместо того, чтобы просто посмотреться в зеркало. Тухель - аут Флик или Хайнкес - ин
Хайнкес вроде сказал, что больше не придёт
+1
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Ответ rusik krasav4ik
готовый спец для Барсы, риторика каталонская
Для Реал ТВ!
+3
-2
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Гнилые игроки явно сливают тренера
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За всем этим внимательно наблюдает Клопп
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Пожалуй, это первый год ЛЧ за последние лет 14, когда Бавария не воспринимается гегемоном, с которой почти невозможно бороться.
Чую, если не от Лацио, так в 1/4 отлетят
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Вообще не странный. Как не интерпретируй этот момент. С точки зрения правил 200℅ пенальти. Если Тухель имел ввиду футболиста, который привёз этот пенальти тем более не странно. Упомекано - человек-привоз. Может перевод некорректный? Вообще мне похоже на Тухеля. Обычно он самокритичен, ну скажем есть тренеры, которые и волейбол игроков в своей штрафной умудряются оправдывать.
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Надеюсь наконец-то научит, что на живое место приходить не стоит
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Ответ My Channels To Watch
Ничего себе «странный пенальти»
Да что там "странный", его вообще там не было, судья просто подсуживал Лацио!)))
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Ответ Лирой Дженкинс
Странный пенальти? Защитник влетает в игрока соперника в штрафной своей команды с угрозой нанести травму Что тогда не странный пенальти? Ножевое ранение? Огнестрел?
За такое максимум желтая за неспортивное поведение😄
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А может за пол сезона противники-таки нашли таблетку против достаточно примитивной игры под его руководством?
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Ответ Egorushka56
Да помолчи уже, за умного сойдёшь. Как болельщику Баварии со стажем почти 30 лет, дико стыдно за такую бесхребетную игру и такого тренера-павлина, который ищет причины всюду вместо того, чтобы просто посмотреться в зеркало. Тухель - аут Флик или Хайнкес - ин
Странно для болельщика со стажем 30 лет не знать, что Хайнкесу уже 78
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