Уткин о Промесе, осужденном на 6 лет за наркотрафик: «Просто мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси»

Василий Уткин решил больше не говорить о Квинси Промесе после приговора.

«Хуже наркоторговли только педофилия, возможно, еще массовые убийства. Иногда этим занимаются психи, а в данном случае, по-моему, просто парень – аферист, ему хочется острых ощущений.

Когда он выясняет отношения на ножах с близкими родственниками, это до известной степени его дело. Но в данном случае мне, честно говоря, мерзко.

Я бы хотел больше никогда не говорить о , во всяком случае, в течение ближайших семи с половиной лет. Но мне придется это делать, если он останется в « ». Как-нибудь я найду эти слова, я еще не выбрал интонацию этих разговоров.

Сейчас мне просто мерзко. Возможно, в будущем, если я буду говорить об этом футболисте, я буду пользоваться формулировкой «осужденный преступник Квинси Промес».

«Спартак» пока отмалчивается, возможно, и отмолчится. Хотя заявления на случай осуждающего и оправдательного приговора вполне можно было приготовить заранее, но этого не было сделано.

«Спартак» вообще не умеет реагировать на окружающие события. Непонятно, кто клубом руководит, какой-то не очень внятный менеджер. И неуверенность проявляется почти в каждом вопросе и решении, которое требует воли, скорости, имеет общественный резонанс. Так же было и в деле , не важно, кто там прав, кто виноват. Вы слышали волю клуба? Я нет», – сказал журналист и блогер.

Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»

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