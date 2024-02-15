Уткин о Промесе, осужденном на 6 лет за наркотрафик: «Просто мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Футбол

Василий Уткин решил больше не говорить о Квинси Промесе после приговора.

«Хуже наркоторговли только педофилия, возможно, еще массовые убийства. Иногда этим занимаются психи, а в данном случае, по-моему, просто парень – аферист, ему хочется острых ощущений.

Когда он выясняет отношения на ножах с близкими родственниками, это до известной степени его дело. Но в данном случае мне, честно говоря, мерзко.

Я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси Промесе, во всяком случае, в течение ближайших семи с половиной лет. Но мне придется это делать, если он останется в «Спартаке». Как-нибудь я найду эти слова, я еще не выбрал интонацию этих разговоров.

Сейчас мне просто мерзко. Возможно, в будущем, если я буду говорить об этом футболисте, я буду пользоваться формулировкой «осужденный преступник Квинси Промес».

«Спартак» пока отмалчивается, возможно, и отмолчится. Хотя заявления на случай осуждающего и оправдательного приговора вполне можно было приготовить заранее, но этого не было сделано.

«Спартак» вообще не умеет реагировать на окружающие события. Непонятно, кто клубом руководит, какой-то не очень внятный менеджер. И неуверенность проявляется почти в каждом вопросе и решении, которое требует воли, скорости, имеет общественный резонанс. Так же было и в деле Джикии, не важно, кто там прав, кто виноват. Вы слышали волю клуба? Я нет», – сказал журналист и блогер.

Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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135 комментариев
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Молодец Уткин,на фоне всех остальных,
кто делает вид будто торговля наркотой это ничего страшного,Вася просто красавчик и правдоруб

Долой Промеса из страны,нельзя чтобы наши дети,те кто болеет за Спартак пытались брать с него пример и подражать этой нечисти !
+226
-22
+204
Кто-то ещё сомневается, что спартак самый позорный клуб России?
+129
-48
+81
спартак - позор и посмешище России☝️
+74
-27
+47
Ответ Red_Marlboro_
Молодец Уткин,на фоне всех остальных, кто делает вид будто торговля наркотой это ничего страшного,Вася просто красавчик и правдоруб Долой Промеса из страны,нельзя чтобы наши дети,те кто болеет за Спартак пытались брать с него пример и подражать этой нечисти !
В принципе если дети бы почитали биографию Старостина, тогда вообще не болели бы за спартак😁
+59
-30
+29
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
человек торговал КОКАИНОМ, при чем здесь зарубежные суды?

вы совсем поехавшие?!
+23
0
+23
Вот уж клубец
Основатель воровал тушёнку и ждал немцев в московском подвале, да и основал клуб в честь человека нетрадиционной ориентации.
Тихонов выгнал родную бабушку на улицу.
Титов с позором попался на допинге
Промес - вишенка на торте.
Стыдоба, конечно 🤦‍♂️😁
+49
-26
+23
я бы на месте футболистов Зенита в матче 2 марта отказался бы пожимать руку наркоторговцу Промесу на традиционном предматчевом обмене рукопожатиями. а может стоит в принципе проигнорировать это мероприятие - если руководство и игроки Спартака поддерживают наркоторговца, то значит сами ничуть не лучше
+24
-6
+18
Ответ angry horse
В принципе если дети бы почитали биографию Старостина, тогда вообще не болели бы за спартак😁
фан-клуб берии подъехал
+17
-5
+12
Ответ kinza
Комментарий скрыт
Ты, как посмотрю, кое-что сильно потяжелее принимаешь, раз у тебя так фантазия разыгралась.
+13
-2
+11
Помню как спартаковские болелы с пенкой на уголках губ нашептывали про мошенника, вора и бадита, которые играют за Зенит. А теперь за своего наркоантошку отмалчиваются.
+10
-1
+9
Василий прав.
+22
-14
+8
Ответ Spartakus1984
Ттогда многие клубы могут отказываться от матчей с мерзким питерским клубом с админ ресурсом и ручными судьями?
Спартанус, ваш клуб не отстранил Промеса от тренировок с командой. Человека, осужденного по двум уголовным делам. Причем по весьма серьёзным уголовным делам. Или тебе позиция твоего любимого клуба нравится?
+8
0
+8
Ответ angry horse
Вот уж клубец Основатель воровал тушёнку и ждал немцев в московском подвале, да и основал клуб в честь человека нетрадиционной ориентации. Тихонов выгнал родную бабушку на улицу. Титов с позором попался на допинге Промес - вишенка на торте. Стыдоба, конечно 🤦‍♂️😁
Спартак-кола, убийство Нечаевой, поздравления "дедушки".....
+15
-7
+8
Ответ sled
Димон, разве в Zeните нет гармонии??? (((
Серёжа, с тобой опять никто не хочет говорить о Ротенберге и ты пришёл ко мне просто потому, что я единственный тебе отвечаю?
+9
-2
+7
Ответ Spiker1606
А он никогда и не был позорным клубом
А это тебя кто то обманул
+8
-1
+7
Ответ FEZ10
Он торговал наркотой или сам был наркоманом ?
Не знаю что хуже торговать наркотой или быть предателем Родины и объедать своих сограждан, когда хлеб был по талонам 🤷‍♂️
+12
-8
+4
Ответ Owen_the_Simple
Давайте скажем честно - Спартаку Промес к лицу. Редко где такую гармонию найдёшь.
Зарема, Соболев, Промес....
Просто идеальная эпоха! Вот бы это длилось как можно дольше.
+13
-9
+4
Ответ angry horse
В принципе если дети бы почитали биографию Старостина, тогда вообще не болели бы за спартак😁
А прочитав биографию миллера, расформировали бы зенит
+12
-8
+4
Ответ Red_Marlboro_
Молодец Уткин,на фоне всех остальных, кто делает вид будто торговля наркотой это ничего страшного,Вася просто красавчик и правдоруб Долой Промеса из страны,нельзя чтобы наши дети,те кто болеет за Спартак пытались брать с него пример и подражать этой нечисти !
Я тут почитал вчера паблики спартаковские и охудел. Смеются , что мяч забил наркоторговец итд итп. И причем не один человек, а бОльшая часть. Мне было неприятно , как болельщику такое читать
+7
-3
+4
Давайте скажем честно - Спартаку Промес к лицу. Редко где такую гармонию найдёшь.
+25
-21
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Раз вы в курсе, расскажите нам всем, чего мы не знаем об этом деле)
+3
0
+3
мерзкому клубу - мерзкий Промес, чивоуштам

бгг
+8
-5
+3
Ответ angry horse
Да, позорные страницы этого общества можно вспоминать бесконечно 😁
Чего только стоят поставки Лукойла ГСМ всучкам.
+7
-4
+3
Ответ Pok_Toholo
Кто-то ещё сомневается, что спартак самый позорный клуб России?
Нет.
+17
-15
+2
Ответ Дагестан за спартак
Комментарий скрыт
Не понимаю, вы троллите, или вы это серьезно?
Тут сразу много вопросов:

1) с чего бы это этнический суринамец с гражданством Нидерландов является своим для россиян? Нет, я в курсе, сколько матчей Промес провел за "Спартак", и сколько голов забил. Но в России живут не только спартаковские болельщики - есть ещё болельщики других клубов, а также те, кто футболом не интересуется вовсе. И что для них Промес?

2) насколько правильным с имиджевой точки зрения является предложение должности в клубе для человека, осужденного по обвинениям в наркоторговле и в нанесении телесных повреждений?

3) верен ли мой вывод, что лично вы - пользователь с ником "Дагестан за спартак" - не видите ничего страшного ни в наркоторговле, ни в том, чтобы ударить человека ножом?
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Скорее нет у тебя. Многие болелы это осудили. Но ты предпочитаешь не замечать. 🤷🏿‍♂️
Зато депутаты или легенды клуба, как Титов, нет. Наоборот, последний боится, что как бы его не арестовали.
+4
-2
+2
Все верно
+9
-7
+2
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Это в отношении россиян работает. А этого преступника пусть забирают обратно к себе.
+2
0
+2
Спартак не отмалчиается, есть ещё апелляция сказал Спартак, а приговор вступил в законную силу?
+5
-3
+2
Чую, вертеть скоро будут пропеллером нашего Промеса в голландской тюрьме. Ничего. Спартака, поговаривают, тоже вертели в гладиаторской яме. Такая вот загогулина получается.😎
+6
-5
+1
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