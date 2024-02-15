Уткин о Промесе, осужденном на 6 лет за наркотрафик: «Просто мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси»
Василий Уткин решил больше не говорить о Квинси Промесе после приговора.
«Хуже наркоторговли только педофилия, возможно, еще массовые убийства. Иногда этим занимаются психи, а в данном случае, по-моему, просто парень – аферист, ему хочется острых ощущений.
Когда он выясняет отношения на ножах с близкими родственниками, это до известной степени его дело. Но в данном случае мне, честно говоря, мерзко.
Я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси Промесе, во всяком случае, в течение ближайших семи с половиной лет. Но мне придется это делать, если он останется в «Спартаке». Как-нибудь я найду эти слова, я еще не выбрал интонацию этих разговоров.
Сейчас мне просто мерзко. Возможно, в будущем, если я буду говорить об этом футболисте, я буду пользоваться формулировкой «осужденный преступник Квинси Промес».
«Спартак» пока отмалчивается, возможно, и отмолчится. Хотя заявления на случай осуждающего и оправдательного приговора вполне можно было приготовить заранее, но этого не было сделано.
«Спартак» вообще не умеет реагировать на окружающие события. Непонятно, кто клубом руководит, какой-то не очень внятный менеджер. И неуверенность проявляется почти в каждом вопросе и решении, которое требует воли, скорости, имеет общественный резонанс. Так же было и в деле Джикии, не важно, кто там прав, кто виноват. Вы слышали волю клуба? Я нет», – сказал журналист и блогер.
Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
кто делает вид будто торговля наркотой это ничего страшного,Вася просто красавчик и правдоруб
Долой Промеса из страны,нельзя чтобы наши дети,те кто болеет за Спартак пытались брать с него пример и подражать этой нечисти !
вы совсем поехавшие?!
Основатель воровал тушёнку и ждал немцев в московском подвале, да и основал клуб в честь человека нетрадиционной ориентации.
Тихонов выгнал родную бабушку на улицу.
Титов с позором попался на допинге
Промес - вишенка на торте.
Стыдоба, конечно 🤦♂️😁
Просто идеальная эпоха! Вот бы это длилось как можно дольше.
бгг
Тут сразу много вопросов:
1) с чего бы это этнический суринамец с гражданством Нидерландов является своим для россиян? Нет, я в курсе, сколько матчей Промес провел за "Спартак", и сколько голов забил. Но в России живут не только спартаковские болельщики - есть ещё болельщики других клубов, а также те, кто футболом не интересуется вовсе. И что для них Промес?
2) насколько правильным с имиджевой точки зрения является предложение должности в клубе для человека, осужденного по обвинениям в наркоторговле и в нанесении телесных повреждений?
3) верен ли мой вывод, что лично вы - пользователь с ником "Дагестан за спартак" - не видите ничего страшного ни в наркоторговле, ни в том, чтобы ударить человека ножом?