Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Василий Уткин высказался о приговоре Квинси Промесу.

Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

«Голландский суд признал звезду «Спартака» и совсем недавно звезду сборной Нидерландов в организации наркотрафика. Вес кокаина, который был транспортирован при участии Квинси Промеса, по мнению суда, а это уже как бы доказанное решение, – почти полторы тонны. Что такое полторы тонны кокаина – представьте себе сами.

Промес, конечно, на суд не явился, он находится в Эмиратах на сборе «Спартака». Потом они вернутся в Москву. А представьте, что было бы, если бы – о чем мы все мечтаем – российские клубы играли в еврокубках? Вот на кой ляд нужен был бы тогда Промес?

Человек пойман на наркотрафике. Я воспользовался некоторыми выводами Игоря Рабинера, которые мне показались близкими. А в среду он написал, что в этой ситуации – понятно, что это преступление – «Спартак» должен защищать Промеса, как продолжает любить жена своего мужа преступника.

Вы знаете, по-моему, хуже торговли наркотиками только педофилия. Вот и все. Потому что торговля наркотиками – это абсолютное зло, это никак не обсуждается. От этого люди умирают. Что может случиться от 1,5 тонны кокаина? В общем, не самого ########## (злого, вредного), насколько я знаю, из наркотиков, но тем не менее весьма и весьма ##########.

Промес просил о российском гражданстве – теперь мы понимаем, для чего. Он выбрал жизнь в России – теперь мы понимаем почему. У него еще есть полтора года [тюрьмы] за нападение на брата, неродного, но это несущественно – нападение на человека, реальный приговор.

Чего я точно не имею в виду, так это репутацию московского «Спартака», потому что в современном мире вопрос репутации, особенно в отношениях России и Европы, это до такой степени расхожая валюта, что это слово уже ничего не значит. Поэтому я не хочу спекулировать на тему того, имеет ли смысл «Спартаку» продолжать отношения с Промесом», – сказал журналист и блогер.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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235 комментариев
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У меня нет объяснений, почему человек, пырнувший ножом брата и участвовавший в наркотрафике, до сих пор числится игроком моего любимого клуба.
Уважаемые руководители Спартака, у вас хоть какие-то принципы остались?
Прекратите позорить имя клуба.
Промес - легенда Спартака как футболист. Но это не дает ему право совершать то, что он совершил.
Хватит укрывать преступников.
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все верно сказал. это какое-то позорище давать работу преступнику
+192
-25
+167
От активных болельщиков Спартака поступило предложение добавить вторую белую полосу на эмблему клуба, в знак солидарности с Квинси Промесом.
+134
-12
+122
Ответ Caniball
Комментарий скрыт
Никаких противоречий нет, никогда звание легенды клуба не должно означать вседозволенность, но в такой стране, как Россия, институт репутации не то что уничтожен, его не существует, поэтому с аргументом злых западных подкупных судов можно хоть педофила в клубе оставлять
+69
-10
+59
Чел торговец смертью . Сколько людей гниёт заживо от это вещи ?
+63
-9
+54
В любой другой стране очевидно игрока сразу бы остранили как минимум (до аппеляции) а потом разорвали бы контракт. Но очень сомневаюсь, что Спартак так поступит.
+49
-4
+45
Вчера его в студии Матча как могли только оправдывали, мол основные кто про это "дело" кричит это зенитовские,ну а был бы он в Зените то кричали спартаковские. Видимо они только в этом проблему видят.
+48
-5
+43
Ответ Sanya Kruus
все верно сказал. это какое-то позорище давать работу преступнику
Я посмотрю как вы тут будете все переобуваться, когда Басманный суд его полностью оправдает
+78
-36
+42
Я этого не понимаю. У тебя есть работа, которая приносит много денег, на кой тебе это надо.
Я понимаю бы вскрылись делишки 18-19 летнего Промеса, но на четвёртом десятке заниматься этой фигнёй
+39
-4
+35
Ответ Гусеконь
Комментарий скрыт
Вы на полном серьезе сравниваете доказанное судом обвинение в торговле наркотиками и визги истеричек в твиттере без всякого суда?
+37
-2
+35
А ведь относительно недавно одной спортсменке-легионеру, семь лет игравшей в России и приносившей ей существенную пользу (клуб, который она представляла, четырежды выигрывал Евролигу) ничтоже сумняшеся впаяли 9 ЛЕТ за 0,702 ГРАММА гашишного масла в вейпе под восторженное улюлюкание "патриотов". А здесь почти полторы тонны ККна и реакция достаточно вялая. Ну да, ведь не в Россию же он его ввозил в конце то концов, можно и пожалеть его, звезда как никак и страну нашу очень любит ))
+38
-5
+33
Ответ Дядя ТУРА
Я посмотрю как вы тут будете все переобуваться, когда Басманный суд его полностью оправдает
Записывай! Ведь мы переобуваться не будем.
+32
-3
+29
Как бы я не любил Спартак и Промеса игрока - это все ***** футбол(не важная вещь). Есть вещи гораздо гораздо важнее. Это преступление ломающее жизнь и судьбу тысячам людей. Поэтому позор Спартаку если не разорвут контракт.
+22
-5
+17
В России преступления, связанные с оборотом наркотических веществ, относятся к особо тяжким. Почему при этом негодяя Промеса до сих пор не выдворили, как минимум, из клуба (а еще лучше на родину) — не понятно.
+17
0
+17
Не всегда с ним согласен, но в данном случае Василий сказал все верно, за такие преступления надо карать жестко! Контракт надо расторгать, преступника выдавать в Нидерланды
+18
-2
+16
Ответ Sanya Kruus
все верно сказал. это какое-то позорище давать работу преступнику
Есть один "каноничный" болельщик Спартака Михаил Борзыкин и у него есть довольно большой канал, где он регулярно выдаёт "базу" про народную команду. Но сегодня он навалил с горкой- он связывает приговор нидерланскому футболисту с СВО, доказательств никаких нет, голландский суд ошибся, Антошка ни в чём не виноват и т.д.
Глядя такие аргументы,хочется отметить-как же прекрасен и ужасен весь спектр шизофрении в ряду болельщиков Спартака.
+14
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+13
некоторые потеряли совесть, оправдывая такое.
Можете сколько угодно про Запад говорить, но в Китае за это приговаривают к смертной казни.
Свыше 50 гр. героина - вышка.
Это просто уничтожение нации и молодёжи.
+14
-2
+12
Когда Промес спокойно гуляет у нас на свободе, а одну женщину задержали и посадили за каплю наркотического масла или вот на днях задержали человека с веществами в мармеладках - это вызывает недопонимание!
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+11
Кто сталкивался с наркотой, знает. Согласен, это зло.
+11
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+10
Ответ Покерный Футбол
Вчера его в студии Матча как могли только оправдывали, мол основные кто про это "дело" кричит это зенитовские,ну а был бы он в Зените то кричали спартаковские. Видимо они только в этом проблему видят.
Дых в нидерландской прокуратуре и Уголовном суде Амстердама сплошь болельщики Зенита заседают, вот они и преследуют Великий Спартак ни за что!
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В кои-то веки соглашусь с Василием. За это казнить надо.
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Я не знаю, что с ним будет делать Спартак и как его будут оправдывать спартаковские болельщики, но надеюсь, что Российское государство в этого барыгу не вляпается укрывательством и не будет продлевать ему возможность нахождения в стране сверх положенного.
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Ответ АРХАТ
Я этого не понимаю. У тебя есть работа, которая приносит много денег, на кой тебе это надо. Я понимаю бы вскрылись делишки 18-19 летнего Промеса, но на четвёртом десятке заниматься этой фигнёй
Гифка с поваром как единственное объяснение, как бы печально это не звучало🤷‍♂️
+10
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+7
Ответ Booligan
ну раз на Украине признали враньём, то какая же это пропаганда, где логика? Может Савин просто больной и его лечить надо? Ты знаешь, сколько человек можно убить с помощью 1300 с хреном КГ? или это голландцы, их не жалко?
Обычная логика. Надо просто контекс истории знать. На Украине творца этой пропаганды, которую распространял в том числе Савин, уволили не за то что врала, а за то что плохо врала и это могло повредить. А то что это было враньё признала даже сама автор. Но Савина это не смутило. Он в том ролике и от себя врал с большим удовольствием.

А Промеса я и не защищаю. Они оба преступники и обоих надо сурово наказать.
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Странно все это. В России парню могут подкинуть пару грамм и влетит по 228 статье, а здесь голландское чучело полторы тонны помог провести, но при этом спокойно в Эмиратах тренируется. Значит, крышуют его наши бизнесмены от футбола.
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Ответ Древний спартач
Комментарий удален модератором
Состав Спартака?
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Ответ Сэйлор Мун
Промес это так, мелкая барыга, а вот есть некая демократическая страна из Северной Америки, которая 20 лет крышевала трафик героина из Афганистана, а кокаин из Южной Америки до сих пор. но есть же люди которые восхищаются этой страной демократической ))) она и войны развязывает демократично говорят они, в Ливии Ираке Вьетнаме Югославии Сирии и тд. и там такие цифры нарко трафика проходят через спецслужбы США, что никому и не снилось )))
Опять стрелки переводите, чтобы преступника своего защитить?
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Ответ Радамель Игбун
Очень мутное дело. Из того, что я читал прямых улик и свидетельств на Антоху нет, кроме того, что кенту бабок долганул, на которые тот товар и закупил, что вообще ничего не доказывает. Политическое дело, мне кажется больше. Большой урок Квинси. С такими кентами, которые его и подставили, судя по всему, он ещё горя хапнет, если общение не прекратит.
Где этот уголовник и где политика? Вы там все под препаратами что ли?
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Как болельщик Спартака и просто адекватный человек, не имею никакого желания ассоциировать любимый клуб с наркоторговлей. Прошу руководство клуба принять не "политическое", а нормальное правильное решение, надеюсь, что эту просьбу разделяют не только болельщики Спартака, но и любой здравый человек.
Такой футбол нам не нужен.
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"Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами"
Я представил Василия.
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