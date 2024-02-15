Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»
Василий Уткин высказался о приговоре Квинси Промесу.
Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
«Голландский суд признал звезду «Спартака» и совсем недавно звезду сборной Нидерландов в организации наркотрафика. Вес кокаина, который был транспортирован при участии Квинси Промеса, по мнению суда, а это уже как бы доказанное решение, – почти полторы тонны. Что такое полторы тонны кокаина – представьте себе сами.
Промес, конечно, на суд не явился, он находится в Эмиратах на сборе «Спартака». Потом они вернутся в Москву. А представьте, что было бы, если бы – о чем мы все мечтаем – российские клубы играли в еврокубках? Вот на кой ляд нужен был бы тогда Промес?
Человек пойман на наркотрафике. Я воспользовался некоторыми выводами Игоря Рабинера, которые мне показались близкими. А в среду он написал, что в этой ситуации – понятно, что это преступление – «Спартак» должен защищать Промеса, как продолжает любить жена своего мужа преступника.
Вы знаете, по-моему, хуже торговли наркотиками только педофилия. Вот и все. Потому что торговля наркотиками – это абсолютное зло, это никак не обсуждается. От этого люди умирают. Что может случиться от 1,5 тонны кокаина? В общем, не самого ########## (злого, вредного), насколько я знаю, из наркотиков, но тем не менее весьма и весьма ##########.
Промес просил о российском гражданстве – теперь мы понимаем, для чего. Он выбрал жизнь в России – теперь мы понимаем почему. У него еще есть полтора года [тюрьмы] за нападение на брата, неродного, но это несущественно – нападение на человека, реальный приговор.
Чего я точно не имею в виду, так это репутацию московского «Спартака», потому что в современном мире вопрос репутации, особенно в отношениях России и Европы, это до такой степени расхожая валюта, что это слово уже ничего не значит. Поэтому я не хочу спекулировать на тему того, имеет ли смысл «Спартаку» продолжать отношения с Промесом», – сказал журналист и блогер.
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
Уважаемые руководители Спартака, у вас хоть какие-то принципы остались?
Прекратите позорить имя клуба.
Промес - легенда Спартака как футболист. Но это не дает ему право совершать то, что он совершил.
Хватит укрывать преступников.
Я понимаю бы вскрылись делишки 18-19 летнего Промеса, но на четвёртом десятке заниматься этой фигнёй
Глядя такие аргументы,хочется отметить-как же прекрасен и ужасен весь спектр шизофрении в ряду болельщиков Спартака.
Можете сколько угодно про Запад говорить, но в Китае за это приговаривают к смертной казни.
Свыше 50 гр. героина - вышка.
Это просто уничтожение нации и молодёжи.
А Промеса я и не защищаю. Они оба преступники и обоих надо сурово наказать.
Такой футбол нам не нужен.
Я представил Василия.