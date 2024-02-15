Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»

Василий Уткин высказался о приговоре Квинси Промесу.

Вчера суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

«Голландский суд признал звезду «Спартака» и совсем недавно звезду сборной Нидерландов в организации наркотрафика. Вес кокаина, который был транспортирован при участии , по мнению суда, а это уже как бы доказанное решение, – почти полторы тонны. Что такое полторы тонны кокаина – представьте себе сами.

Промес, конечно, на суд не явился, он находится в Эмиратах на сборе «Спартака». Потом они вернутся в Москву. А представьте, что было бы, если бы – о чем мы все мечтаем – российские клубы играли в еврокубках? Вот на кой ляд нужен был бы тогда Промес?

Человек пойман на наркотрафике. Я воспользовался некоторыми выводами Игоря Рабинера, которые мне показались близкими. А в среду он написал, что в этой ситуации – понятно, что это преступление – «Спартак» должен защищать Промеса, как продолжает любить жена своего мужа преступника.

Вы знаете, по-моему, хуже торговли наркотиками только педофилия. Вот и все. Потому что торговля наркотиками – это абсолютное зло, это никак не обсуждается. От этого люди умирают. Что может случиться от 1,5 тонны кокаина? В общем, не самого ########## (злого, вредного), насколько я знаю, из наркотиков, но тем не менее весьма и весьма ##########.

Промес просил о российском гражданстве – теперь мы понимаем, для чего. Он выбрал жизнь в России – теперь мы понимаем почему. У него еще есть полтора года [тюрьмы] за нападение на брата, неродного, но это несущественно – нападение на человека, реальный приговор.

Чего я точно не имею в виду, так это репутацию московского «Спартака», потому что в современном мире вопрос репутации, особенно в отношениях России и Европы, это до такой степени расхожая валюта, что это слово уже ничего не значит. Поэтому я не хочу спекулировать на тему того, имеет ли смысл « » продолжать отношения с Промесом», – сказал журналист и блогер.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы