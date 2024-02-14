Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» в гостях у «Лацио», «ПСЖ» примет «Сосьедад» Захаряна

«Бавария» сыграет с «Лацио» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Также в среду « » примет « » Арсена Захаряна.

1/8 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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