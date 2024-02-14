Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» в гостях у «Лацио», «ПСЖ» примет «Сосьедад» Захаряна
«Бавария» сыграет с «Лацио» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Также в среду «ПСЖ» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вторая половина сезона ужасная, один мяч еле забивают, не говоря о нескольких
Захарян, думаю, снова на лавке останется