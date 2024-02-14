Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» в гостях у «Лацио», «ПСЖ» примет «Сосьедад» Захаряна

Теги Бавария ПСЖ Лацио Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Бавария» сыграет с «Лацио» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Также в среду «ПСЖ» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. 

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Лацио Италия – Бавария Германия
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ Франция – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

7 комментариев
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Удачи баскам
+2
-2
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По теории вероятности, у басков безголевая серия должна прерваться когда-нибудь, матч с с ПСЖ в самый раз, но атака РС настолько стала беззубой что надеяться особо не на что
Вторая половина сезона ужасная, один мяч еле забивают, не говоря о нескольких
Захарян, думаю, снова на лавке останется
+1
-1
0
ПСЖ уничтожит недорозумение захаряна
+1
-1
0
захарян главная вывеска тура
0
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