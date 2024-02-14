Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «Не сработало, но решение было правильным. Криштиану провел хороший сезон, забил 28 голов, и мне нравился его профессионализм»

Оле-Гуннар Сульшер вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану Роналду.

« хотел уйти из « », но мы не думали, что у нас есть шансы его вернуть. Мы построили команду без Роналду, а потом появилась эта возможность, и, думаю, все на свете подумали, что получится великолепно.

И Роналду провел хороший сезон. Кажется, он забил 28 голов. Мне нравится профессиональное отношение Роналду к делу.

Однако вся эта затея не сработала ни для него, ни для команды, к сожалению. Но в тот момент вернуть его на «Олд Траффорд» было верным решением. Такова жизнь», – сказал бывший главный тренер « ».

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