Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «Не сработало, но решение было правильным. Криштиану провел хороший сезон, забил 28 голов, и мне нравился его профессионализм»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Ювентус премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Оле-Гуннар Сульшер вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану Роналду.

«Криштиану хотел уйти из «Ювентуса», но мы не думали, что у нас есть шансы его вернуть. Мы построили команду без Роналду, а потом появилась эта возможность, и, думаю, все на свете подумали, что получится великолепно.

И Роналду провел хороший сезон. Кажется, он забил 28 голов. Мне нравится профессиональное отношение Роналду к делу.

Однако вся эта затея не сработала ни для него, ни для команды, к сожалению. Но в тот момент вернуть его на «Олд Траффорд» было верным решением. Такова жизнь», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед».

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70 комментариев
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А что именно не сработало? Все говорят что Роналду выполнил все задачи которые ему ставились, и при этом не сработало (как руководство, так и Сульшер). Все что помню так это как фаны Месси говорили что Роналду сдерживает развитие таких монстров как Санчо и Марсяль.
Вот он ушел и дал шанс им, плюс ещё накупили спиннеры по 100 лямов, и топового тренера. Чё до сих пор то не работает?
+113
-31
+82
Вернуть Роналду, вернуть Сэра Алекса, отмотать время лет на 15- МанЮ как и Барселона живет прошлым и пытается там найти рецепты возвращения успеха, вместо того чтобы кардинально изменить структуру и менеджмент клуба в соответствии с современными реалиями
+38
-2
+36
Ответ Lavinka
До прихода Роналду троица нападения в лице Решфорд/Марс/Гринвуд делает по 20+ г+п каждый . Приходит португалец и забивает один 28 голов , остальные почти не забивают и работают на статистику португальца . Вот и вся простая математика .
Сколько эта троица сделала в этом сезоне без роналды?
+32
-2
+30
Да очевидно уже давно, что МЮ надо было усиливать центр поля еще. Что, на короткий срок, и сделали после ухода Роналду - купили Казимиро. А тогда в МЮ слишком много зависело, поймает ли кураж Де Хея или нет.
Обвинять в неудачах прежде всего игрока, забившего более 20 голов, в том числе много решающих это, мягко говоря, странно. Его брали для этих голов, он их забил. Какие к нему могут быть вопросы??
+29
-2
+27
Ответ Не уверен!!
Мю по сути мог играть с КриРо как делал Лестер с Варди, который просто ходил пешком, но забивал все равно больше остальных, молодых
Варди ходил пешком? Такого бреда я давно не прочитал
+13
-2
+11
Ответ Leo
Видели мы этот профессионализм. Бойкот предсезонки и конфликт с главным тренером, а после обливание клуба помоями в интервью
Вот прям сразу? А там, случаем, никаких голов не было перед этим? Этак 24. И приза какого-то... игрок сезона по версии болельщиков, вроде бы.
+16
-7
+9
Роналду свое дело сделал в донном на тот момент МЮ, к нему были претензии лишь по прессингу, но он их компенсировал голами.
+8
-2
+6
Ответ Макс Голубцов
Вопросы в том, что командная результативность просела за счет того что Криш лупил при каждом удобном и неудобном случае
ты что вообще несешь? куда он там лупил? ух как у меня горит, ты вообще не понимаешь, о чем пишешь. я реально порвался сейчас.

Роналду в том сезоне никуда не лупил, а много играл на команду, огромное количество моментов для партнеров создавал, это просто факт! можешь ведь глянуть на ютубе, столько уже видео, нарезок, подборок, аналитики, разборов сделано с того сезона в МЮ специально для таких как ты, но ты ничего не будешь смотреть, ты ни одного матча не смотрел полностью с Роналду в МЮ, НИ ОДНОГО, но пишешь эту бредятину. чел ты....
+8
-2
+6
Противоречит сам себе. Это было правильное решение, но это не сработало. Так какое же оно правильное, если оно не сработало? Сульшер потому и не добился ничего в МЮ, потому что боится называть вещи своими именами.
+11
-6
+5
Ответ Jese Rodrigues
А что именно не сработало? Все говорят что Роналду выполнил все задачи которые ему ставились, и при этом не сработало (как руководство, так и Сульшер). Все что помню так это как фаны Месси говорили что Роналду сдерживает развитие таких монстров как Санчо и Марсяль. Вот он ушел и дал шанс им, плюс ещё накупили спиннеры по 100 лямов, и топового тренера. Чё до сих пор то не работает?
Роналдо хотел чтобы все работали
Хотел что то поменять чтобы молодые были мотивированы
Но молодые сейчас не хотят трудиться
Не всем дано от бога как Месси
Да и Месси потом тоже многого добился
+7
-2
+5
Ответ Jese Rodrigues
А что именно не сработало? Все говорят что Роналду выполнил все задачи которые ему ставились, и при этом не сработало (как руководство, так и Сульшер). Все что помню так это как фаны Месси говорили что Роналду сдерживает развитие таких монстров как Санчо и Марсяль. Вот он ушел и дал шанс им, плюс ещё накупили спиннеры по 100 лямов, и топового тренера. Чё до сих пор то не работает?
А прям с Роналду сработало! Закончили на 6 месте с 57 голами за сезон в лиге! До этого второе место и 73 гола в лиге!
Расскажи еще
+10
-5
+5
если бы сульшер хотя бы знал о трансфере роналду;) согласно слухам от бывших игроков мю, оле был последним кто узнал, что криштиану возвращается на траффорд
+7
-3
+4
Ответ Lavinka
До прихода Роналду троица нападения в лице Решфорд/Марс/Гринвуд делает по 20+ г+п каждый . Приходит португалец и забивает один 28 голов , остальные почти не забивают и работают на статистику португальца . Вот и вся простая математика .
По делу - Роналду банально забрал часть их ударов на себя
Но у Гринвуда только один сезон был в районе 20(г+п) - 19/20
+9
-5
+4
Ответ v@mpir
А чё Роналду не в Европе играет? Он же всё ещё топ.
Ну пеший-то вообще, кроме как Барсе нигде не смог заиграть: слил все матчи плей-офф ЛЧ за ПСЖ, не мог обвести один в один бывшего спартаковца деревянного Кофрие🤣
+14
-10
+4
Ответ Lavinka
До прихода Роналду троица нападения в лице Решфорд/Марс/Гринвуд делает по 20+ г+п каждый . Приходит португалец и забивает один 28 голов , остальные почти не забивают и работают на статистику португальца . Вот и вся простая математика .
А на чью статистику они теперь работают? Боже, это гениально, «работают на статистику» где вас клоунов клепают
+7
-4
+3
Ответ Garikus89
Помню эти сказки после ухода из Реала, до сих пор ору с "голы распределятся". Ушел Роналду с 40 голами за сезон - и Реал просто забил на 40 мячей меньше))
А вот хорошее наблюдение про перераспределение голов в Реале - там действительно Реал потерял +- 10-15 голов в чемпионате

А в МЮ же такого не произошло. Роналду не сделал разницу с точки зрения общекомандной результативности. Ухода Роналду как страйкера МЮ не почувствовал. В полном сезоне с ним было забито 57 мячей. В следующем сезоне без него - 58

До его прихода было забито 73 мяча
+2
0
+2
Ответ Lavinka
До прихода Роналду троица нападения в лице Решфорд/Марс/Гринвуд делает по 20+ г+п каждый . Приходит португалец и забивает один 28 голов , остальные почти не забивают и работают на статистику португальца . Вот и вся простая математика .
У Марса спад начался до прихода Роналду, про Гринвуда вообще молчу. То что он карьеру чуть в трубу не спустил явно не его вина.
+2
-1
+1
Ответ AF007
Комментарий скрыт
Да ведь команда которая заняла 2 место по умолчанию берет ее всегда вне зависимости от развитие других команд, набранной формы другой команды, или же возвращения формы как с Ливерпулем и т.д
Заняли 2 место и по определению должны занять 2 в следующем году, это наверное самая смешная логика тут.
+2
-1
+1
Ответ Caterina
Откуда дровишки?? Кажется ЭТХ в каждом интервью в межсезонье говорил как он мечтает о встрече с ним)) Но ожидания были напрасны)
Если отмотать время на пару лет назад - я думаю, что буквально любой тренер был бы рад поработать с Роналду

Это без иронии великий игрок
+1
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Ответ Макс Голубцов
Если отмотать время на пару лет назад - я думаю, что буквально любой тренер был бы рад поработать с Роналду Это без иронии великий игрок
Тем не менее полтора года назад поиски нового клуба не увенчались успехом.
Но во всяком случае, ЭТХ был бы явно рад с ним поработать. Но у Криштиану были другие планы.
+1
0
+1
Ответ Lavinka
До прихода Роналду троица нападения в лице Решфорд/Марс/Гринвуд делает по 20+ г+п каждый . Приходит португалец и забивает один 28 голов , остальные почти не забивают и работают на статистику португальца . Вот и вся простая математика .
Помню эти сказки после ухода из Реала, до сих пор ору с "голы распределятся". Ушел Роналду с 40 голами за сезон - и Реал просто забил на 40 мячей меньше))
+3
-2
+1
Ответ Макс Голубцов
Если верить слухам - он был полутора ногами в Сити, и руководство(олени безусловно) решили что переманить Роналду домой - это правильное решение
Да не ждал его никто в Сити, это был дешёвый номер, на который МЮ как лошки купились, после его интервью в котором он нёс что-то про интерес МС, сразу же инсайды оттуда посыпались, что это ######. Он что-то подобное со своим агентом пытался сделать и вовлекая Атлетико Мадрид, когда активно и отчаянно искал себе клуб в Европе, когда от этого позорника официально все европейские клубы открещивались, видимо думал, что Реал обратно позовёт😄
+1
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Ответ Lavinka
Это тоже самое как если я спрошу сколько в этом сезоне Роналду забил за МЮ , или для вас Очень большой показатель сколько португалец забивает в не пойми какой лиге ?
При чем тут сколько он в аравии забил. Вы говорили что без него они имели по 20+. Сколько в этом сезоне они имеют БЕЗ него. Вы же говорите что он их голы забирал и тд... Конкретно на вопрос ответьте. Я понимаю что гринвуд щас не в мю, нл ьем не менее, сколько г+п имеют марс и решФ без роналды? Тем более мю вроде как укрепился, а у роналда там в пустыне партнеры, говорят, значительно слабее чем в мю были... Подскажу вам, решфорд 7 г+п в 23 играх, а марс 1 в 13 играх. Похоже роналду из аравии им мешает забивать...
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0
Ответ Ivan Ivanych
При чем тут сколько он в аравии забил. Вы говорили что без него они имели по 20+. Сколько в этом сезоне они имеют БЕЗ него. Вы же говорите что он их голы забирал и тд... Конкретно на вопрос ответьте. Я понимаю что гринвуд щас не в мю, нл ьем не менее, сколько г+п имеют марс и решФ без роналды? Тем более мю вроде как укрепился, а у роналда там в пустыне партнеры, говорят, значительно слабее чем в мю были... Подскажу вам, решфорд 7 г+п в 23 играх, а марс 1 в 13 играх. Похоже роналду из аравии им мешает забивать...
А почему именно этот сезон так важен? Безумно кризисный во всех смыслах(хотя казалось бы куда дальше)
В течение 2-3 сезонов до прихода Криша Рэшфорд, Гринвуд и Марсьяль набирал по 15-20 голевых действий каждый
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Ответ Макс Голубцов
А почему именно этот сезон так важен? Безумно кризисный во всех смыслах(хотя казалось бы куда дальше) В течение 2-3 сезонов до прихода Криша Рэшфорд, Гринвуд и Марсьяль набирал по 15-20 голевых действий каждый
Да потому что они по одному неплохому сезону за всю карьеру провели и все, прыгнули выше головы. И это было исключением. Сейчас специально для вас глянул, марсиаль лишь в одном сезоне за карьеру набрал польше 15 г+п. Рэшфорд в 4х сезонах набрал 15+ (3 из них до прихода роналду), а 20+ вообще в 2х сезонах... А после его ухода эти двое вообще скисли, о чем тут вообще можно спорить-то....
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Ответ SkSK
Да очевидно уже давно, что МЮ надо было усиливать центр поля еще. Что, на короткий срок, и сделали после ухода Роналду - купили Казимиро. А тогда в МЮ слишком много зависело, поймает ли кураж Де Хея или нет. Обвинять в неудачах прежде всего игрока, забившего более 20 голов, в том числе много решающих это, мягко говоря, странно. Его брали для этих голов, он их забил. Какие к нему могут быть вопросы??
Если что пишу не тебе а Ивану Лапину, который почему-то меня забанил

Посмотри стату за сезон 21/22 Роналду и 22/23 Рэшфорда
Обрати внимание на точность ударов того и другого
- В сезоне 21/22 МЮ выбил 503 удара при средней точности ударов в створ в 35.4%
- В сезоне 22/23 МЮ выбил 590 ударов при точности 34.9%
- В сезоне 21/22 Роналду выбил 107 ударов про точности попадания в створ 36.4
- В сезоне 22/23 Рэшфорд выбил 108 ударов при точности 45%

Вывод: Удары Роналду были по качеству чуть выше среднего по команде в сезоне 21/22
Удары Рэшфорда были на порядок лучше среднего по команде в сезоне 22/23

Собственно, элитный страйкер должен добавлять этого самого качества, но в случае с Роналду этого не получилось
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Ответ Федя2024
Комментарий удален пользователем
Мысль вроде есть, но ты ее так завернул что ее нужно искать
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Ответ QWertY
Вся вина на руководящих оленей, которые вместо нужных игроков(тогда позарез был необходим опорник) купили абсолютно ненужного балласта в лице Кришти. Тогда у МЮ в нападении были Трэш, Кавани, Гринвуд, Джеймс и только что купленный Санчо. Какого фига взяли старпера с высокой личкой и самомнением? Это изначально было провальным решением
Если верить слухам - он был полутора ногами в Сити, и руководство(олени безусловно) решили что переманить Роналду домой - это правильное решение
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Ответ ман сити фейк
Варди ходил пешком? Такого бреда я давно не прочитал
Я смотрел какой то сезон, когда он больше Ихеаначчо забил. Он просто стоял в штрафной большую часть времени , даже не ходил по долгу
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Ответ Случайно заскочил
Противоречит сам себе. Это было правильное решение, но это не сработало. Так какое же оно правильное, если оно не сработало? Сульшер потому и не добился ничего в МЮ, потому что боится называть вещи своими именами.
Это он сейчас на себя работает.. Не так давно он говорил, что не хотел этого трансфера.. Понимал, что порушится всё он он создал.. Все разрушилось.. Но, думаю МЮ выгребет..
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