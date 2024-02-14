Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «Не сработало, но решение было правильным. Криштиану провел хороший сезон, забил 28 голов, и мне нравился его профессионализм»
Оле-Гуннар Сульшер вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану Роналду.
«Криштиану хотел уйти из «Ювентуса», но мы не думали, что у нас есть шансы его вернуть. Мы построили команду без Роналду, а потом появилась эта возможность, и, думаю, все на свете подумали, что получится великолепно.
И Роналду провел хороший сезон. Кажется, он забил 28 голов. Мне нравится профессиональное отношение Роналду к делу.
Однако вся эта затея не сработала ни для него, ни для команды, к сожалению. Но в тот момент вернуть его на «Олд Траффорд» было верным решением. Такова жизнь», – сказал бывший главный тренер «Юнайтед».
Роналду много психует в Саудовской Аравии – уже 10 историй за год
Вот он ушел и дал шанс им, плюс ещё накупили спиннеры по 100 лямов, и топового тренера. Чё до сих пор то не работает?
Обвинять в неудачах прежде всего игрока, забившего более 20 голов, в том числе много решающих это, мягко говоря, странно. Его брали для этих голов, он их забил. Какие к нему могут быть вопросы??
Роналду в том сезоне никуда не лупил, а много играл на команду, огромное количество моментов для партнеров создавал, это просто факт! можешь ведь глянуть на ютубе, столько уже видео, нарезок, подборок, аналитики, разборов сделано с того сезона в МЮ специально для таких как ты, но ты ничего не будешь смотреть, ты ни одного матча не смотрел полностью с Роналду в МЮ, НИ ОДНОГО, но пишешь эту бредятину. чел ты....
Хотел что то поменять чтобы молодые были мотивированы
Но молодые сейчас не хотят трудиться
Не всем дано от бога как Месси
Да и Месси потом тоже многого добился
Расскажи еще
Но у Гринвуда только один сезон был в районе 20(г+п) - 19/20
А в МЮ же такого не произошло. Роналду не сделал разницу с точки зрения общекомандной результативности. Ухода Роналду как страйкера МЮ не почувствовал. В полном сезоне с ним было забито 57 мячей. В следующем сезоне без него - 58
До его прихода было забито 73 мяча
Заняли 2 место и по определению должны занять 2 в следующем году, это наверное самая смешная логика тут.
Это без иронии великий игрок
Но во всяком случае, ЭТХ был бы явно рад с ним поработать. Но у Криштиану были другие планы.
В течение 2-3 сезонов до прихода Криша Рэшфорд, Гринвуд и Марсьяль набирал по 15-20 голевых действий каждый
Посмотри стату за сезон 21/22 Роналду и 22/23 Рэшфорда
Обрати внимание на точность ударов того и другого
- В сезоне 21/22 МЮ выбил 503 удара при средней точности ударов в створ в 35.4%
- В сезоне 22/23 МЮ выбил 590 ударов при точности 34.9%
- В сезоне 21/22 Роналду выбил 107 ударов про точности попадания в створ 36.4
- В сезоне 22/23 Рэшфорд выбил 108 ударов при точности 45%
Вывод: Удары Роналду были по качеству чуть выше среднего по команде в сезоне 21/22
Удары Рэшфорда были на порядок лучше среднего по команде в сезоне 22/23
Собственно, элитный страйкер должен добавлять этого самого качества, но в случае с Роналду этого не получилось