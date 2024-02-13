Жена Мареза о переезде в Саудовскую Аравию: «Рияд улетел из отпуска на два дня раньше, а потом позвонил и сказал: «Мы переезжаем». Я разрыдалась, это стало огромным шоком»

Жена Рияда Мареза рассказала о переезде в Саудовскую Аравию.

перешел в « » из « » этим летом за 35 млн евро.

«На самом деле вся та неделя напоминала эмоциональные качели. Это стало огромным шоком, я понятия не имела [о переезде в Саудовскую Аравию]. Мы планировали, что Рияд вернется на предсезонную подготовку с «Сити», а на следующий день я уже планировала переезд в Саудовскую Аравию.

Разговоры о переезде ходили, когда мы были в отпуске. У Рияда оставалось несколько лет по контракту с «Сити», и он действительно там обосновался. Каждый разговор был таким: «Пока не собираемся переезжать, мы подумаем об этом через несколько лет». Я слышала об интересе из Саудовской Аравии, но не думала, что из этого что-то получится.

Он улетел домой на два дня раньше, чтобы начать предсезонную подготовку, так что, насколько я знала, он возвращался в «Ман Сити». Однажды, когда я была на пляже, он позвонил мне и сказал: «Мы переезжаем, и я уезжаю завтра». Он соединил меня по телефону с одной из девушек из клуба, и я разрыдалась: «Я не могу поверить, что это происходит». Все произошло так быстро, что не осталось ни минуты, чтобы попрощаться со всеми. Только что он начинал предсезонную подготовку, а в следующую минуту уже прощался», – рассказала Тэйлор Уорд.