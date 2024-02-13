Жена Мареза о переезде в Саудовскую Аравию: «Рияд улетел из отпуска на два дня раньше, а потом позвонил и сказал: «Мы переезжаем». Я разрыдалась, это стало огромным шоком»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез девушки и спорт Футбол

Жена Рияда Мареза рассказала о переезде в Саудовскую Аравию.

Марез перешел в «Аль-Ахли» из «Манчестер Сити» этим летом за 35 млн евро.

«На самом деле вся та неделя напоминала эмоциональные качели. Это стало огромным шоком, я понятия не имела [о переезде в Саудовскую Аравию]. Мы планировали, что Рияд вернется на предсезонную подготовку с «Сити», а на следующий день я уже планировала переезд в Саудовскую Аравию.

Разговоры о переезде ходили, когда мы были в отпуске. У Рияда оставалось несколько лет по контракту с «Сити», и он действительно там обосновался. Каждый разговор был таким: «Пока не собираемся переезжать, мы подумаем об этом через несколько лет». Я слышала об интересе из Саудовской Аравии, но не думала, что из этого что-то получится.

Он улетел домой на два дня раньше, чтобы начать предсезонную подготовку, так что, насколько я знала, он возвращался в «Ман Сити». Однажды, когда я была на пляже, он позвонил мне и сказал: «Мы переезжаем, и я уезжаю завтра». Он соединил меня по телефону с одной из девушек из клуба, и я разрыдалась: «Я не могу поверить, что это происходит». Все произошло так быстро, что не осталось ни минуты, чтобы попрощаться со всеми. Только что он начинал предсезонную подготовку, а в следующую минуту уже прощался», – рассказала Тэйлор Уорд.

33 комментария
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Пришлось слезу купюрами вытирать
+62
-2
+60
Интересно, сколько раз мечтательно и задумчиво вздохнула Анна Сунцова за время написания этой новости
+39
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+37
Ответ rarog
Пришлось слезу купюрами вытирать
И строчить на золотом Айфоне 15 про Макс в инсте.
+26
0
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Частушки от Тейлор Уорд :
Я мечтала , что Рияд
Не поедет в Эр-Рияд !
Ну а он в один присест
Объявил мне манифест !
+20
-2
+18
Ответ Илья Мурашов
Это у них так принято? Мужик не посоветовавшись решил переехать и поставил перед фактом, а жена согласилась.
Жену зовут Тейлор Уорд. Если ты хотел в сторону мусульман что написать, то не получилось)
+15
-3
+12
Ответ OldRedWhite
Частушки от Тейлор Уорд : Я мечтала , что Рияд Не поедет в Эр-Рияд ! Ну а он в один присест Объявил мне манифест !
Он сказал: «Нас ждут саудиты!»
А я ему: «Да ну… иди ты!»
Из клуба девушка звонит:
«Рияд… сейчас… всё завершит!»
+5
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+3
Когда замуж выходила за мусульманина, тоже рыдала?
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Ответ Wiley Fox
Когда замуж выходила за мусульманина, тоже рыдала?
Они одного поля ягоды . Будь Марез правоверным мусульманином , выбирал бы жен не из силиконовых баб
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+2
Ответ xbfy7wncvc
Жену зовут Тейлор Уорд. Если ты хотел в сторону мусульман что написать, то не получилось)
Я просто спросил это нормально? А тут мне дизлайков понаставили, как будто я всю расу обматерил или призываю к расправе. Что с вами, люди?
+3
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+2
Ответ Илья Мурашов
Это у них так принято? Мужик не посоветовавшись решил переехать и поставил перед фактом, а жена согласилась.
Музыку заказывает он, как добытчик, в данном случае. Вполне оправданно, нет?
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«Мы переезжаем, мне будут платить в 505 раз больше»

«Шок, я не осилю эту жару за твои 678 миллионов в месяц»
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Ответ Илья Мурашов
Это у них так принято? Мужик не посоветовавшись решил переехать и поставил перед фактом, а жена согласилась.
видимо у их здоровые-патриархальные отношения)
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Ответ rarog
Пришлось слезу купюрами вытирать
И закусывать Фуа гра с черной икрой. Как же тяжко живется женам богатых футболистов((
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Ответ rarog
Пришлось слезу купюрами вытирать
Думаю в Сити тоже не дурно жилось, купюр хватало.
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Был Рияд, стал Эр-Рияд)
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Ответ Илья Мурашов
Это у них так принято? Мужик не посоветовавшись решил переехать и поставил перед фактом, а жена согласилась.
Это конечно же дикости бро. Ты тоже разрешение жены спрашивал, когда этот комментарий писал, даже ведь
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Часто вижу, как жены манипулируют мужьями и не дают им перейти в определенные клубы. Тут же Рияд - мужик, все решил сам и уже поставил перед фактом.
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Ответ FilinMD
Музыку заказывает он, как добытчик, в данном случае. Вполне оправданно, нет?
И что? У жены прав и собственной воли быть не должно?
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Ответ CuauhtemokBlanco
дикари
дикари это когда в стране пандемия вич
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Ответ Илья Мурашов
И что? У жены прав и собственной воли быть не должно?
решать за мужа точно не должна, если муж конечно мужчина, а не филип Киркоров какой нибудь.
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Ответ Илья Мурашов
Это у них так принято? Мужик не посоветовавшись решил переехать и поставил перед фактом, а жена согласилась.
Из анекдота: а срать-то ты любишь
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Ответ Висита Эльмурзаев
решать за мужа точно не должна, если муж конечно мужчина, а не филип Киркоров какой нибудь.
А я сказал, что она решать должна? Решать должны были вместе, а он перед фактом ее поставил и всё.
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Разрыдалась , вытирая слезы миллионами долларов
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В психологии есть одна очень интересная вещь, что кто-то может словить депрессию, что не получил новенький айфон, квартиру, путевку и машину, а кто-то из-за работы, семейных проблем, болезни, смерти близких…
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