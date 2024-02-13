Смородская о пенсии: «32 тысячи. Более 30 лет отработала на руководящих должностях, а получаю почти как обычный пенсионер. Вот такая «справедливость»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна размером пенсии.
– Какая в итоге у вас сейчас пенсия?
– 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость».
– При этом живете на Рублевке, в своем доме.
– Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам он вообще ничего не стоил.
– Это как?
– Там была пустая земля. Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив, начали за свои деньги строить дороги, проводить электричество… Сейчас бы пришлось заплатить в десятки раз больше. Можно сказать, что у нас маленькая деревня – живет всего 16 человек. И участки маленькие по сравнению с теперешними стандартами, – сказала 67-летняя Смородская.
Ольга Смородская: «У США самая сильная экономика в мире, поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю»
П.С. а зарплату то декларировали? или все в конвертах?
Где-то я такое уже слышал...
Вот с этого момента можно не продолжать, всё предельно понятно)
Я общался с коллегами, которые вышли на пенсию, но не уволились. Сейчас им дают где-то 18к. Они ещё практикуют увольнение на пару месяцев, чтобы им пересчитали пенсию с надбавками (работающим ведь надбавки не положены), и устраиваются обратно.
В том, я слышал, с размерами участков получше как-то)