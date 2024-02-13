Смородская о пенсии: «32 тысячи. Более 30 лет отработала на руководящих должностях, а получаю почти как обычный пенсионер. Вот такая «справедливость»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна размером пенсии.

– Какая в итоге у вас сейчас пенсия?

– 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость».

– При этом живете на Рублевке, в своем доме.

– Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам он вообще ничего не стоил.

– Это как?

– Там была пустая земля. Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив, начали за свои деньги строить дороги, проводить электричество… Сейчас бы пришлось заплатить в десятки раз больше. Можно сказать, что у нас маленькая деревня – живет всего 16 человек. И участки маленькие по сравнению с теперешними стандартами, – сказала 67-летняя Смородская.

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