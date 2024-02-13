Смородская о пенсии: «32 тысячи. Более 30 лет отработала на руководящих должностях, а получаю почти как обычный пенсионер. Вот такая «справедливость»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская деньги Футбол

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская недовольна размером пенсии.

– Какая в итоге у вас сейчас пенсия?

– 32 тысячи рублей. То есть я, человек, который более 30 лет отработал на руководящих должностях, получаю пенсию почти как обычный пенсионер по старости. Вот такая «справедливость».

– При этом живете на Рублевке, в своем доме.

– Он был построен аж 27 лет назад, когда я была вице-президентом ВТБ. По сегодняшним меркам он вообще ничего не стоил.

– Это как?

– Там была пустая земля. Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив, начали за свои деньги строить дороги, проводить электричество… Сейчас бы пришлось заплатить в десятки раз больше. Можно сказать, что у нас маленькая деревня – живет всего 16 человек. И участки маленькие по сравнению с теперешними стандартами, – сказала 67-летняя Смородская.

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136 комментариев
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Если бы каждый чиновник получал как "обычный пенсионер", вот это была бы справедливость
+151
-5
+146
сейчас срочно пожалеем бедную миллионершу с рублевки.
П.С. а зарплату то декларировали? или все в конвертах?
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"Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив..."
Где-то я такое уже слышал...
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+82
Простые пенсы получают по 11-12 тыщ. Но по традиции, миллионерша должна пустить слезу.
+84
-16
+68
Ответ olander
Вы не понимаете, что это стимулирует воровство, пока ты у дел?
Воровство стимулирует отсутствие жёстких наказаний за воровство и вертикаль власти, настроенная на воровство. Размер пенсии здесь не при чём совершенно
+59
-3
+56
Ответ Asanov
сейчас срочно пожалеем бедную миллионершу с рублевки. П.С. а зарплату то декларировали? или все в конвертах?
Я не думаю, что в ВТБ и РЖД проблемы с белыми зарплатами
+53
-1
+52
Ответ Marcus-light
Я не думаю, что в ВТБ и РЖД проблемы с белыми зарплатами
Думается там и с чёрными всё ок
+42
-2
+40
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Ну вот у моей матери 30 лет стажа работы учителем в сельской школе со всеми причитающимися. В этом году, спустя 10 лет после выхода на пенсию, эта самая пенсия наконец-то перешагнула психологический барьер ажно в 15 тысяч!
+31
0
+31
уверен, она ее даже не снимает
+28
-1
+27
Ответ Антон Фалафель
Простые пенсы получают по 11-12 тыщ. Но по традиции, миллионерша должна пустить слезу.
Ну например у пенсов Москвы есть приличная надбавка. Тыщ 25 выходит средне.
+24
-7
+17
Вот эти все «ужасные люди», которые говорят про свободу 90х - по сути просто занимались распилом и были при кормушке, а теперь «выживают» на пенсию. А как пенсионеры живут на 7 тысяч, на 15 тысяч? Как же вас «жалко», вы реально с другой планеты
+21
-5
+16
Ничья земля на Рублёвке. Какая прелесть ))
+14
0
+14
"Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив,"

Вот с этого момента можно не продолжать, всё предельно понятно)
+11
0
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Думаю, обычный пенсионер был бы счастлив получать даже 32к.
Я общался с коллегами, которые вышли на пенсию, но не уволились. Сейчас им дают где-то 18к. Они ещё практикуют увольнение на пару месяцев, чтобы им пересчитали пенсию с надбавками (работающим ведь надбавки не положены), и устраиваются обратно.
+10
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+10
Все мало-мальски серьезные компании РФ устанавливают персональные корпоративные пенсии для бывших топов. Это не считая золотых парашютов, пакетов акций, всяких синекур в виде пожизненных должностей всякого рода советников, сохранения персональных авто и прочих плюшек. Так-что «не дави из меня слезу, Маня» т.е. Оля.
+10
0
+10
Покинув свои посты и став пенсионеркой Смородская начала слегка "высказываться". До этого ее все полностью устраивало. Мелки винтик системы.
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Тебе бы в погребе жить,по твоим заслугам.
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Ответ Okaka
уверен, она ее даже не снимает
Уверен ей даже на квартплату не хватает
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+6
Ответ atomio
Ну например у пенсов Москвы есть приличная надбавка. Тыщ 25 выходит средне.
Вообще ни о чем
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Я вообще не думаю о том, что мне когда-нибудь будут платить пенсию. Мне 35, думаю, что к моему времени её просто не будет. Вкалываю на работе в т.ч. сверхурочные, двоих детей поставлю на ноги и постараюсь отложить себе на старость. Вот весь план.
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Ответ дима кушов
30т.р это 300 баксов У большинства стариков 150 где-то может меньше
Я не писал про большинство. Но у нее реально маленькая пенсия
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Ответ Yakub_Yar
"Мы с друзьями и знакомыми организовали кооператив..." Где-то я такое уже слышал...
Получается, Оля, в своё время, не в тот кооператив зашла?)
В том, я слышал, с размерами участков получше как-то)
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Это чтобы ты смогла немного отдохнуть от шикарной жизни руководителя! А то ведь 30(!) лет как рабыня на галере!
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Уж на жизнь у тебя точно есть. За всё время денег предостаточно накосила!
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не, ну тут скинуться надо всем миром. на продукты то хватает бывшему вице-президенту ВТБ?
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+3
Ответ Asanov
сейчас срочно пожалеем бедную миллионершу с рублевки. П.С. а зарплату то декларировали? или все в конвертах?
Конечно, в конвертах ) поэтому и пенсия внезапно 32 тысячи))
+3
0
+3
А ты переводи все в доллары и храни.
+4
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+3
Ответ Fatony
Да ты охренела, обычный пенсионер и 32 тыщи. Сюрреализм
Московские пенсии, априори, выше региональных.
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С пенсией понятно, а сказать сколько со вкладов капает слабо?))
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Беднота, ять!
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