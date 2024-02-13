Ольга Смородская: «У США самая сильная экономика в мире, поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю»
Ольга Смородская рассказала, что хранит сбережения в долларах.
– В какой валюте лучше хранить?
– У США самая сильная экономика в мире. Сами представьте – треть мировой экономики приходится на Соединенные Штаты. Поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю.
– Ваших сбережений хватит, чтобы не работать до конца жизни?
– Не хватит. Эта сумма – даже не средняя годовая зарплата футболиста. Дело все в том, что сейчас я пенсионер. Когда работала в «Локомотиве», отправляла 2% своей зарплаты в накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации. Так требовала пенсионная реформа, это должны были делать все граждане. За все время на моем счете набралась приличная сумма денег.
Но потом реформу свернули, в нашем Пенсионном фонде обнаружилась большая дыра, которую залатали накопительными добавками к пенсии. Декларировалось, что это деньги временно заморожены, через год-два сбережения вернут гражданам, но… Сейчас об этих обещаниях никто не вспоминает. Тему выплат закрыли, – сказала экс-президент «Локомотива».
Отцу по телевизору кстати так же говорили, и деду, что вот вот рухнет
Спасибо великому лидеру. Вместо пенсий народные деньги идут на танки
Не уж то и тут палки в колеса англосаксы пихают?
Получается, что Смородина агент НАТО?
Так о чем с вами говорить при личной встрече? О телевизоре и крахе доллара?)
ахах ))
Представьте, Карлсон летит в США на двух самолётах
На одном Такер, а другой рублями набит