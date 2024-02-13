Ольга Смородская: «У США самая сильная экономика в мире, поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю»

Ольга Смородская рассказала, что хранит сбережения в долларах.

– В какой валюте лучше хранить?

– У США самая сильная экономика в мире. Сами представьте – треть мировой экономики приходится на Соединенные Штаты. Поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю.

– Ваших сбережений хватит, чтобы не работать до конца жизни?

– Не хватит. Эта сумма – даже не средняя годовая зарплата футболиста. Дело все в том, что сейчас я пенсионер. Когда работала в «Локомотиве», отправляла 2% своей зарплаты в накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации. Так требовала пенсионная реформа, это должны были делать все граждане. За все время на моем счете набралась приличная сумма денег.

Но потом реформу свернули, в нашем Пенсионном фонде обнаружилась большая дыра, которую залатали накопительными добавками к пенсии. Декларировалось, что это деньги временно заморожены, через год-два сбережения вернут гражданам, но… Сейчас об этих обещаниях никто не вспоминает. Тему выплат закрыли, – сказала экс-президент «Локомотива».