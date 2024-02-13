Ольга Смородская: «У США самая сильная экономика в мире, поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю»

Теги премьер-лига Россия Ольга Смородская деньги Футбол

Ольга Смородская рассказала, что хранит сбережения в долларах.

– В какой валюте лучше хранить?

– У США самая сильная экономика в мире. Сами представьте – треть мировой экономики приходится на Соединенные Штаты. Поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю.

– Ваших сбережений хватит, чтобы не работать до конца жизни?

– Не хватит. Эта сумма – даже не средняя годовая зарплата футболиста. Дело все в том, что сейчас я пенсионер. Когда работала в «Локомотиве», отправляла 2% своей зарплаты в накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации. Так требовала пенсионная реформа, это должны были делать все граждане. За все время на моем счете набралась приличная сумма денег.

Но потом реформу свернули, в нашем Пенсионном фонде обнаружилась большая дыра, которую залатали накопительными добавками к пенсии. Декларировалось, что это деньги временно заморожены, через год-два сбережения вернут гражданам, но… Сейчас об этих обещаниях никто не вспоминает. Тему выплат закрыли, – сказала экс-президент «Локомотива».

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99 комментариев
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Бред, по телевизору говорили кранты скоро грязному доллару!
Отцу по телевизору кстати так же говорили, и деду, что вот вот рухнет
+102
-21
+81
Но потом реформу свернули, в нашем Пенсионном фонде обнаружилась большая дыра, которую залатали накопительными добавками к пенсии. Декларировалось, что это деньги временно заморожены, через год-два сбережения вернут гражданам, но…

Спасибо великому лидеру. Вместо пенсий народные деньги идут на танки
+67
-15
+52
Ответ Иван Орлов
Комментарий скрыт
Я очень сильный, но не такой сильный как наш великий рубль!
+40
-8
+32
Казалось бы, простую и проверенную многолетним опытом истину сказала. Но многие почему-то ее боятся ))
+24
-9
+15
Ответ Алексей Петров
если б у меня был станок,который без остановки печатал деньги) то я был бы гениальным экономистом)
Так многие страны тоже имеют свои станки со своей валютой, но что-то не выходит)
+17
-2
+15
Ответ Иван Орлов
Комментарий скрыт
А вы то за какие слова пояснить можете?)
+19
-4
+15
Если они у вас конечно есть, добавила она.
+15
-3
+12
Все верно сказано. С этим не поспоришь.
+14
-4
+10
Ответ Иван Орлов
Комментарий скрыт
Бить его будешь?)
+13
-3
+10
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
Просвети же меня)
Не уж то и тут палки в колеса англосаксы пихают?
+11
-2
+9
25 мая 2022 Дед заявил о скукоживании доллара и укреплении рубля.
Получается, что Смородина агент НАТО?
+10
-2
+8
Ответ alexmixer9
Бред, по телевизору говорили кранты скоро грязному доллару! Отцу по телевизору кстати так же говорили, и деду, что вот вот рухнет
Да и прадеду тоже. С самого образования совка это твердят. Сперва газета Правда трубила, потом радио, а потом ТВ.
+11
-4
+7
Ответ Иван Орлов
Комментарий скрыт
сам то хоть понял чего написал
+8
-2
+6
Ответ Иван Орлов
Комментарий скрыт
Либералы - как правило чуткие, умные и заботливые люди. Думающие не только о себе, а еще и о своем ближнем . Чем вас так они раздражают, не понимаю. Наверное, потому что вы не такой как они
+8
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+6
Ответ Красный буржуа
Конечно не выходит, просто надо в момент мировой разрухи всех подсадить на доллар, воспользовавшись своим географическим положением, и вот тогда можно печатать, ибо инфляция будет размазываться по всем Ах да, если вдруг откажешься от доллара, то жди военное вторжение) А чтобы не было желания уйти от доллара, надо разместить 800 военных баз по всему миру) Стратегия проста))
Чего-ж гениальный Василич такую стратегию не использовал - ведь он не раз говорил в течении 24 лет, что "нет времени на раскачку!"❓
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Ответ Алексей Петров
если б у меня был станок,который без остановки печатал деньги) то я был бы гениальным экономистом)
На количество нефтедолларов за 25 лет можно было купить тысячи таких станков. К сожалению, проще оказалось распихать их по карманам и вложить обратно же в западный бизнес элитной недвижимости. С такими экономистами станков не видать ))
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Чью в данном случае?
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Ответ Иван Орлов
Комментарий скрыт
Да, вы пишите, что человек в жизни не встретится, и от личного разговора откажется.

Так о чем с вами говорить при личной встрече? О телевизоре и крахе доллара?)
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Ответ Togliattinec
Да, вы пишите, что человек в жизни не встретится, и от личного разговора откажется. Так о чем с вами говорить при личной встрече? О телевизоре и крахе доллара?)
Человеку нужно куда-то деть свою агрессию? Для него лучший способ подраться с другим человеком только потому что разное мнение
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Скоро в водолазке будет снимать извинения и сжигать эти грязные зелёные бумажки
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Ответ alekseimetr
Лучше на танки, чем людишкам вроде тебя. Всё нормально.
Часть пенсионеров, недополучивших денег после реформы тоже будем людишками называть? Давненько замечаю, что самые убежденные русофобы маски патриотов здесь носят.
+6
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Ответ Metalloid
Лучше так, чем развал страны и обесценивание в 1000 раз. как было в 90-е.
Ясно. Не будет кражи пенсионных накоплений - будут 90-е)
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в нашем Пенсионном фонде обнаружилась большая дыра..
ахах ))
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С 2002 года каждый год доллар слабеет! Есть даже видео в интернете, в котором нарезка из выпусков новостей по первому правдивому
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Так так что там реформой ПФР. Моя пенсия опять сгорела что-ли?
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Ответ Killiannnn
Господство доллара уходит в прошлое, из-за своей внешней политики США подталкивает крупные страны переходить на расчеты между собой в нац валютах, а так же крупнейшие страны продают облигации США и переводят свои деньги в золото например.
А в этой методичке не пишут как растут сбережения в рублях? ) Вот с каждым годом😂
+3
0
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Такер Карлсон, кстати, в какой валюте получил гонорар за беседу с главным историком России?

Представьте, Карлсон летит в США на двух самолётах

На одном Такер, а другой рублями набит
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Диверсифицируйте свои сбережения. Ничто не помешает банкам потом не отдать вам вашу валюту, так же заморозив ее на счетах, под предлогом того, что плохие США отключили их от чего-то.
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0
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Ответ Иван Орлов
какая же проблема была двумя предложениями ответить.) мне от тебя ничего не надо,считай это риторическим вопросом. будет желание - @davaydaura
В итоге окажется, что очередная реклама БК 😁😁
+3
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"Однако, здравствуйте. Доллар падает и будет падать, кто бы мог подумать. Доллар не может не падать, потому что это переоценённая валюта переоценённой страны. Удержать позиции доллара на фоне сдачи позиции США не получится никак. Перефразируя нашего Салтыкова-Щедрина за доллар раньше давали пол евро, а после этого будут давать в морду."
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