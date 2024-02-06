Опция выкупа Леау за 175 млн евро у «Милана» действует лишь с 5 по 15 июля каждый год – до 2028-го. Приоритет для игрока – АПЛ или Ла Лига

Теги ПСЖ Милан премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Рафаэл Леау деньги Футбол

Стало известно, когда Рафаэла Леау можно купить у «Милана» за 175 млн евро.

Данный размер отступных за вингера действует только с 5 по 15 июля каждый год – до июня 2028-го, когда истекает срок соглашения 24-летнего португальца с «россонери», сообщает Footmercato. При этом сумму можно выплатить несколькими траншами.

По данным источника, зарплата Леау в «Милане» составляет 5,1 млн евро за сезон чистыми. 

Помимо «ПСЖ» игроком интересуются еще несколько европейских клубов, в частности, «Ньюкасл». Для самого Леау приоритет – переход в АПЛ или Ла Лигу.

Статистика футболиста – здесь.

43 комментария
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Ответ mel1189
Ну, ПСЖ конечно денег накинуть могут много, но и Ньюкасл тоже прилично даст, если туда двинет. Как по мне, именно Ньюкасл сейчас будет лучше всего. У клуба амбиции большие, денег много, прям топовых игроков не так много, есть все шансы стать лидером на долгие годы. В любом случае хочется посмотреть на Леау за пределами серии А.
Да Ньюкасл мне кажется с Миланом зарекся трансферы делать
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а младшего брата у него нет ? типа в подарок..
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это слишком дорого для игрока, который забивает на данный момент не больше Матиаса Теля.
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+8
В остальное время касса не работает)
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+7
Ответ mel1189
Ну, ПСЖ конечно денег накинуть могут много, но и Ньюкасл тоже прилично даст, если туда двинет. Как по мне, именно Ньюкасл сейчас будет лучше всего. У клуба амбиции большие, денег много, прям топовых игроков не так много, есть все шансы стать лидером на долгие годы. В любом случае хочется посмотреть на Леау за пределами серии А.
У НЮ проблемы с ФФП. Никакой Леау
+6
-1
+5
Ну, ПСЖ конечно денег накинуть могут много, но и Ньюкасл тоже прилично даст, если туда двинет. Как по мне, именно Ньюкасл сейчас будет лучше всего. У клуба амбиции большие, денег много, прям топовых игроков не так много, есть все шансы стать лидером на долгие годы. В любом случае хочется посмотреть на Леау за пределами серии А.
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Прикольное условие. Похоже на то, что печатают мелкими буквами под договорами)
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А этом году черная пятница
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Я бы памятник на Сан-Сиро поставил ему, если Милан получит 170 лямов за такое)
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А кому он нужен за такие деньги? Вообще переоцененный игрок
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Ответ Зубы Дзюбы
Определяющий игрок для своего клуба в отличие от Теля.
Так вот почему Милан играет как г...
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Не понимаю цену за данного игрока и интерес, о котором пишут. Статистика, особенно за текущий сезон, вообще не о чем.
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Круто, можно ждать его в АПЛ в 28 году
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Если они продадут даже за 100, это будет большая удача. Даже ПСЖ (а они не рассматривают Лесу всерьёз) не выложит столько денег за игрока настроения, если только саудиты. А продавать надо, пока по игре он идёт по нисходящей.
На вырученное клуб может поискать реальное усиление.
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Боевой пропуск действует лишь 10 дней. Успейте его приобрести и получите эпического вингера. Но, это не точно.
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А с 16 июля это буратино сколько начинает стоить ?!))))) ему с мудриком надо думать кто награду заберет «типа футболист года» или книгу написать « как я обманул весь мир что я футболист» ))
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Дорого
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Ответ Андрей
это слишком дорого для игрока, который забивает на данный момент не больше Матиаса Теля.
Это лишь сумма прописанная в контракте, по факту Милан и за 100 отдаст его с удовольствием
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Чисто по акции да еще и в рассрочку
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Я думаю, Милану будет даже лучше его продать
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Ответ Бабердыч Ваоала
Комментарий удален пользователем
Да нынче за всяких брёвен по 100 выкладывают
Если хотят забрать сразу, ничего страшного - 175 найдутся
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Леау: с 5 по 15 новых ищу друзей!
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Ответ Андрей
это слишком дорого для игрока, который забивает на данный момент не больше Матиаса Теля.
На поле от него пользы на миллион раз больше чем у твоих ноунеймов который написал, футбол это не только голы!!!
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Ответ Александр Калачев
Да Ньюкасл мне кажется с Миланом зарекся трансферы делать
Совсем забыл, и не поспоришь) Но как вариант то неплохой)
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Ответ mel1189
Ну, ПСЖ конечно денег накинуть могут много, но и Ньюкасл тоже прилично даст, если туда двинет. Как по мне, именно Ньюкасл сейчас будет лучше всего. У клуба амбиции большие, денег много, прям топовых игроков не так много, есть все шансы стать лидером на долгие годы. В любом случае хочется посмотреть на Леау за пределами серии А.
У Ньюкасла проблемы с ФФП, в том числе из-за скоропортящего товара из Милана, не будет покупать.
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Ответ Lis Krut
Да нынче за всяких брёвен по 100 выкладывают Если хотят забрать сразу, ничего страшного - 175 найдутся
Только он никому нафиг не нужен) ну да ладно
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Ответ Анюточка Колыханова
Только у меня комментарии под постами не всегда отображаются?
Анюточка, это ж не инстаграм.
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Ответ заблокированному пользователю
Если они продадут даже за 100, это будет большая удача. Даже ПСЖ (а они не рассматривают Лесу всерьёз) не выложит столько денег за игрока настроения, если только саудиты. А продавать надо, пока по игре он идёт по нисходящей. На вырученное клуб может поискать реальное усиление.
псж уже давно не покупает дороже 100
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Ответ 10ztv
псж уже давно не покупает дороже 100
Так и некого особо. Тем более, что они хотели строить команду вокруг (и с указами) Мбаппе, а ему конкуренты точно не нужны
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Таких денег он и в лучшее время не стоил
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