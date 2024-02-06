Опция выкупа Леау за 175 млн евро у «Милана» действует лишь с 5 по 15 июля каждый год – до 2028-го. Приоритет для игрока – АПЛ или Ла Лига

Стало известно, когда Рафаэла Леау можно купить у «Милана» за 175 млн евро.

Данный размер отступных за вингера действует только с 5 по 15 июля каждый год – до июня 2028-го, когда истекает срок соглашения 24-летнего португальца с «россонери», сообщает Footmercato. При этом сумму можно выплатить несколькими траншами.

По данным источника, зарплата в « » составляет 5,1 млн евро за сезон чистыми.

Помимо « » игроком интересуются еще несколько европейских клубов, в частности, «Ньюкасл». Для самого Леау приоритет – переход в или .

Статистика футболиста – здесь.