Опция выкупа Леау за 175 млн евро у «Милана» действует лишь с 5 по 15 июля каждый год – до 2028-го. Приоритет для игрока – АПЛ или Ла Лига
Стало известно, когда Рафаэла Леау можно купить у «Милана» за 175 млн евро.
Данный размер отступных за вингера действует только с 5 по 15 июля каждый год – до июня 2028-го, когда истекает срок соглашения 24-летнего португальца с «россонери», сообщает Footmercato. При этом сумму можно выплатить несколькими траншами.
По данным источника, зарплата Леау в «Милане» составляет 5,1 млн евро за сезон чистыми.
Помимо «ПСЖ» игроком интересуются еще несколько европейских клубов, в частности, «Ньюкасл». Для самого Леау приоритет – переход в АПЛ или Ла Лигу.
Статистика футболиста – здесь.
На вырученное клуб может поискать реальное усиление.
Если хотят забрать сразу, ничего страшного - 175 найдутся