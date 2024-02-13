Кубок равноправия. «Зенит» сыграет с «Сантосом»
«Зенит» сыграет с «Сантосом» в заключительном матче Кубка равноправия.
Петербуржцы досрочно выиграли турнир, в котором также участвовали «Шанхай Шеньхуа» и катарский «Аль-Духайль».
Кубок равноправия
Катар, Доха
«Зенит» Россия – «Сантос» Бразилия – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Зенит» – 6 очков (2 игры), «Шанхай Шеньхуа» – 6 (3), «Сантос» – 2 (2), «Аль-Духайль» – 1 (3).
Есть и другие издания.
3 победы, 1 поражение, разница мячей 9-5.
в соперниках были:
Байя(4-3, 1957 г.)
Фламенго(1-0, 1962 г.)
Сан-Паулу(0-1, 1964 г.)
и Кандидо де Соуза.(4-1, 1989 г.)