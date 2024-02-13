Кубок равноправия. «Зенит» сыграет с «Сантосом»

«Зенит» сыграет с «Сантосом» в заключительном матче Кубка равноправия.

Петербуржцы досрочно выиграли турнир, в котором также участвовали «Шанхай Шеньхуа» и катарский «Аль-Духайль».

Кубок равноправия

Катар, Доха

«Зенит» Россия – « » Бразилия – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: « » – 6 очков (2 игры), «Шанхай Шеньхуа» – 6 (3), «Сантос» – 2 (2), «Аль-Духайль» – 1 (3).