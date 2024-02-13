Кубок равноправия. «Зенит» сыграет с «Сантосом»

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«Зенит» сыграет с «Сантосом» в заключительном матче Кубка равноправия.

Петербуржцы досрочно выиграли турнир, в котором также участвовали «Шанхай Шеньхуа» и катарский «Аль-Духайль».

Кубок равноправия

Катар, Доха

«Зенит» Россия – «Сантос» Бразилия – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Зенит» – 6 очков (2 игры), «Шанхай Шеньхуа» – 6 (3), «Сантос» – 2 (2), «Аль-Духайль» – 1 (3).

34 комментария
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Слуцкий этот Сантос 4-1 вынес. Чем ответит Зенит? 😊
+6
0
+6
Ответ Чебурашка от Гены
А спортивный интерес?)
Это же тренировка. Тут другие задачи.
+6
-1
+5
Зениту - хорошей тренировки перед Светлым праздником и главное, без травм!
+14
-10
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Слуцкий этот Сантос 4-1 вынес. Чем ответит Зенит? 😊
После того, как Слуцкий от Зенита 6 принял, как-то уже и не важно.😎
+7
-4
+3
Ответ as009595@icloud.com
Думал все матчи в кубке равноправия должны завершаться ничьей 😉
Это уже "равновесие" или "равенство" ;)
+4
-2
+2
Ответ Machine Head
Футбольный клуб Сантос - клуб Короля футбола . Эдсон Арантис ду Насименту отыграл за Сантос 18 сезонов 496 матчей и забил 504 гола . Очень почетно сыграть с такой командой . Рекомендую почитать книгу Игоря Фесуненко «Пеле, Гаринча футбол» Получите удовольствие от великолепного автора . Правдивая книга .
Держал в руках эту книгу в детстве, но так и не удосужился прочитать. Вроде обложка в желто - чёрных цветах.
+2
0
+2
Ответ Machine Head
Здорово. Не все потеряно. Можно сейчас прочитать. Жаль , что купить уже невозможно - в большом дефиците , а старое издание стоит очень дорого. У этого автора много книг про футбол и не только : «Чаша Мараканы», «Бразилия и бразильцы », «Футбольный карнавал» и т.д. Хороший автор . Рекомендую.
Ага. И автора знаю помню. Журналист международник Игорь Фесуненко.
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Ага. И автора знаю помню. Журналист международник Игорь Фесуненко.
Я настолько старый, что помню его в телевизоре. Это же он вел "Международная панорама", "Камера смотрит в мир."....
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий9779
Кстати Костя прав, ещё года 2,5-3 назад можно было купить,сейчас трудно,но при желании можно.
Да можно и в электронке найти. Но книга, конечно, лучше.
+2
0
+2
Вперёд, Зенит!
+6
-5
+1
Удачи лучшему клубу в истории России
+5
-4
+1
Дуглас в фильме: "один против всех")
+1
0
+1
Ответ mean machine/
Это же тренировка. Тут другие задачи.
Ну просто для сторонних, хоть маленькая интрига.)
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Держал в руках эту книгу в детстве, но так и не удосужился прочитать. Вроде обложка в желто - чёрных цветах.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0a715d32da2e2fbbd8d5d979e695779f_l-9181220-images-thumbs&n=33&w=839&h=1080&q=60

Есть и другие издания.
+3
-2
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Держал в руках эту книгу в детстве, но так и не удосужился прочитать. Вроде обложка в желто - чёрных цветах.
Здорово. Не все потеряно. Можно сейчас прочитать. Жаль , что купить уже невозможно - в большом дефиците , а старое издание стоит очень дорого. У этого автора много книг про футбол и не только : «Чаша Мараканы», «Бразилия и бразильцы », «Футбольный карнавал» и т.д. Хороший автор . Рекомендую.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0a715d32da2e2fbbd8d5d979e695779f_l-9181220-images-thumbs&n=33&w=839&h=1080&q=60 Есть и другие издания.
Загуглил. На зелёном фоне.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Загуглил. На зелёном фоне.
Кстати Костя прав, ещё года 2,5-3 назад можно было купить,сейчас трудно,но при желании можно.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Надо ещё улучшить статистику.
Да, чем не мотивация на сегодня)
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Слуцкий этот Сантос 4-1 вынес. Чем ответит Зенит? 😊
А у Зенита есть необходимость ответить Слуцкому? Разве ему ещё не всё объяснили?
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Зенит провел против команд из Бразилии 4 матча, последний датирован 1989 годом. 3 победы, 1 поражение, разница мячей 9-5. в соперниках были: Байя(4-3, 1957 г.) Фламенго(1-0, 1962 г.) Сан-Паулу(0-1, 1964 г.) и Кандидо де Соуза.(4-1, 1989 г.)
Надо ещё улучшить статистику.
+2
-2
0
Ответ mean machine/
После того, как Слуцкий от Зенита 6 принял, как-то уже и не важно.😎
Не хотел на вью идти, вот и слил Слуцкий вам игру.Может, не с той ноги встал утром .))
0
0
0
Ответ mean machine/
После того, как Слуцкий от Зенита 6 принял, как-то уже и не важно.😎
А спортивный интерес?)
+1
-1
0
Ответ Циник Петербургский
Это уже "равновесие" или "равенство" ;)
Все равно было бы красиво все равны) победила бы дружба
0
0
0
Зенит провел против команд из Бразилии 4 матча, последний датирован 1989 годом.
3 победы, 1 поражение, разница мячей 9-5.
в соперниках были:
Байя(4-3, 1957 г.)
Фламенго(1-0, 1962 г.)
Сан-Паулу(0-1, 1964 г.)
и Кандидо де Соуза.(4-1, 1989 г.)
+3
-3
0
Думал все матчи в кубке равноправия должны завершаться ничьей 😉
+3
-3
0
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