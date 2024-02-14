«Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима – 1:0. Гол немцев на 2-й минуте отменили

«Реал» в гостях победил «Лейпциг» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Браим Диас забил на 48-й минуте.

Гол «Лейпцига» на 2-й минуте отменили из-за офсайда: забивший Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс – вне игры.

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ