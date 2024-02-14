«Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима – 1:0. Гол немцев на 2-й минуте отменили

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Браим Диас онлайны Футбол

«Реал» в гостях победил «Лейпциг» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Браим Диас забил на 48-й минуте.

Гол «Лейпцига» на 2-й минуте отменили из-за офсайда: забивший Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс – вне игры.

РБ Лейпциг Германия – Реал Мадрид Испания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 48 Браим Диас.
РБ ЛейпцигГулачи, Симакан, Орбан, Клостерманн, Раум, Хенрихс (Айдара, 75), Шлагер (Кампль, 90), Ольмо (Элмаз, 76), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Начо, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Браим Диас (Васкес, 84), Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 84).
Предупреждения:
Розе (45), Симакан (53), Карвахаль (66), Поульсен (77), Винисиус Жуниор (85), Шешко (85).

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

135 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каталонцы всех минусуют. С 1/4 им как обычно за Сити болеть придётся
+61
-18
+43
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Классика «Барселоны»: ныть, болеть за всех соперников «Реала» в ЛЧ вплоть до финала
+25
-6
+19
У Негрейровцев полыхает. Реал по делу выигрывает
+22
-7
+15
Ответ Leon Petov
Каталонцы всех минусуют. С 1/4 им как обычно за Сити болеть придётся
Мошенники поддерживают мошенников. Ничего нового
+30
-15
+15
Праймовый Куртуа вселился в Лунина. Будет очень обидно, если после возвращения бельгийца сядет в глубокий запас. Играет, как рядовой номер 1
+15
-1
+14
Боже, когда Лунин успел стать таким мощным? Каждое действие четкое, выверенное, помогает команде. Я хоть и считаю носатого лучшим вратарём мира, но если по его возвращению, Лунин вернётся на банку, то це буде несправедливо.
+15
-1
+14
Что творит этот парень? Андрей просто красавец, если сегодня Мадрид победит, то его нужно на руках выносить со стадиона.
+9
0
+9
Ответ corazon blanco
Странно, что гол не засчитали, мне показалось, что Родриго задержался. Если только было какое-то нарушение правил. А вообще правильно говорят о введение в футбол, чтобы арбитры, как в хоккее объяснили то или иное решение и споров было бы гораздо меньше.
Как я понял, засчитали фол на Лунине в момент подачи с углового, ему мешали толком к мячу подобраться. Но ситуация 50/50
Либо офсайд все того же игрока рядом с Луниным, т.к. он был в активной фазе (мешал вратарю)
+11
-2
+9
Странно, что гол не засчитали, мне показалось, что Родриго задержался. Если только было какое-то нарушение правил. А вообще правильно говорят о введение в футбол, чтобы арбитры, как в хоккее объяснили то или иное решение и споров было бы гораздо меньше.
+14
-5
+9
где то в СПОРТС.РУ после гола Враима барсафаны 🔥🧯🚑
+9
-2
+7
Удачи Реалу в его любимом турнире)
+23
-16
+7
Ответ Leon Petov
Каталонцы всех минусуют. С 1/4 им как обычно за Сити болеть придётся
За Жирону и Сити с самого начало болеют.
+16
-9
+7
Кепа может шнурки завязывать и топать на базу Челси бгг
+7
0
+7
а Лунин пока лучший игрок матча как по мне. оч уверенно сегодня играет, видно что постоянное место в основе на пользу ему идёт
+7
-1
+6
Мадрид пока вообще не попал в игру, столько много брака в простых ситуациях.
+6
0
+6
как же Браим иногда похож на Месси!

хоть убей не понимаю, почему в основе играет тупой Родриго, а не он
+8
-2
+6
Тчуамени сегодня в защите прекрасен!
+5
0
+5
Некрасиво поступили игроки Лейпцига. Хотя также сделали и игроки Реала, когда вполне бы Опенда лежал на газоне. Так что 1-1. Но как же хорош Лунин.
+4
0
+4
вы, конечно, можете смеяться, но Браим по технике очень напоминает Месси...
+4
0
+4
Всех болельщиков Королевского клуба с тяжелейшей победой! Ожидаемо тяжелый выезд к Лейпцигу, который дома всем дает жестокий бой. В первом тайме была огромное количество брака, наверное по качеству один из худших таймов в исполнении Мадрида в этом сезоне. Но здорово, что все-таки смогли забить. Браим совершил шикарный слаломный проход и прекрасно его завершил. Ну а Лунин сегодня просто Куртуа и Касильяс в одном лице, герой матча, поймал кураж и был стеной. Надеюсь с Браимом все обойдется и он сможет в скором времени вернуться к тренировкам. Тчуамени тоже провел весьма сильный матч с учетом не его родной позиции. Родриго сегодня разочаровал, все делал невпопад и умудрился вновь запороть пару хороших моментов. Тем не менее хорошее преимущество перед ответной игрой на Бернабеу, надеюсь к которой восстановится травмированные игроки.
+6
-2
+4
Вот это проход и удар, фантастика!
+5
-1
+4
Лунин просто Стена!💪🧤
+3
0
+3
Ответ Arthurino
Праймовый Куртуа вселился в Лунина. Будет очень обидно, если после возвращения бельгийца сядет в глубокий запас. Играет, как рядовой номер 1
Ну так, естественный отбор, тем более если будет молодой топ вратарь, то это еще круче
+3
0
+3
оказывается у Лейпцига на спортс огромное количество фанатов, а я и не знал )))
+4
-1
+3
Лунин лучший матч проводит
+3
0
+3
Ответ s_kapa
Шешко как крыса поступил. Хорошо, что Лунин подтащил
Т.е когда в первом тайме Винисиус бортанул игрока РБЛ, тот упал и не мог играть, а Реал продолжил атаку, то игроки Реала тоже крысы 🤔
+4
-1
+3
Честно говоря максимально странный момент. Вроде судья указал на оффсайд, а не на нарушение. Хочется разобраться, но повторов и объяснения пока нет, если кто понял, прошу объяснить. Может пассивка какая-то или еще что-то?
+3
0
+3
Не понял, а почему гол то отменили?
+5
-2
+3
Ответ V@d!m
я бы сказал, что это скорее Лейпциг на них так хорошо давит, что игроки ошибаются
Именно Реал плох, ватные какие-то, на такой важный матч настрой вообще не тот
+2
0
+2
Ответ perrycox624
вы, конечно, можете смеяться, но Браим по технике очень напоминает Месси...
Ничего смешного нет) по технике и правда похожи
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий