«Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима – 1:0. Гол немцев на 2-й минуте отменили
«Реал» в гостях победил «Лейпциг» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Браим Диас забил на 48-й минуте.
Гол «Лейпцига» на 2-й минуте отменили из-за офсайда: забивший Шешко был в правильном положении, подтолкнувший Лунина в спину Хенрихс – вне игры.
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Гол:
- 0:1 – 48 Браим Диас.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Симакан, Орбан, Клостерманн, Раум, Хенрихс (Айдара, 75), Шлагер (Кампль, 90), Ольмо (Элмаз, 76), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Начо, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Браим Диас (Васкес, 84), Камавинга, Винисиус Жуниор, Родриго (Хоселу, 84).
Либо офсайд все того же игрока рядом с Луниным, т.к. он был в активной фазе (мешал вратарю)
хоть убей не понимаю, почему в основе играет тупой Родриго, а не он