Хави о 3:3 с «Гранадой»: «Барса» допускает слишком много ошибок, это убило нас в нынешнем сезоне. Пропуская три гола дома, невозможно быть конкурентоспособным»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гранада Футбол

Хави считает, что «Барселона» слишком многое позволяет соперникам.

Во вчерашнем матче Ла Лиги каталонцы сыграли вничью с «Гранадой» (3:3).

«У нас были моменты, в частности, мы могли повести в счете 2:0. Это изменило бы все. А затем мы допустили слишком много ошибок, нам нельзя позволять себе такое.

Именно это убило нас в нынешнем сезоне. Мы просто допускаем слишком много ошибок. То же самое было и с «Вильярреалом» – мы начали ошибаться, когда игра была в наших руках.

Невозможно бороться, когда так много позволяешь [сопернику] на поле. Невозможно быть конкурентоспособными, пропуская три гола дома. Наши ошибки возникают из-за ситуаций, над которыми мы работали всю неделю», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.

«Барса» вырвала ничью у соперника из зоны вылета – виноваты сами. Чуть не похоронил парень, списанный из «МЮ»

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43 комментария
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А кто виноват то? Построение обороны - работа тренера.
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в этом году оборона проходной двор. Ну уж Гранаду должны обыгрывать .
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Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
там что 11 кубарси на поле ? тогда сразу в сегунду надо Барсу)
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Может дело не только в ошибках игроков, но и в организации обороны команды?
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+8
Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
в центре 16 летний парень.. это не оправдание, с ним или без него ошибки как были так и есть, тут проблемы систематически, не может быть чтоб все навесы/прострелы идут вточно в ногу сопернику, и после 4-5 отскоков снова в ногу сопернику.. тут же явно проблемы с выбором позиции у игроков, а это уже дело тренировок, Хави надо больше работать оборону. все бы ничего если бы в атаке что то напридумывали НО и в атаке одни одни навесы или какой то суперпас на индивидуальном мастерстве игроков, удивительно то что даже контратак практически нет.. быстрых перепасовок в центре тоже отсутствуют.. такое ощущение что игроки просто собрались на улице и играют договорившийся о том кто где будет играть и все вышли и пинают мяч.. на данный момент ВООБЩЕ не видна рука тренера и тренировок. ощущение будто просто набор игроков которые никогда прежде не играли вместе..
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Он как будто говорить не о команде которую тренирует
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Тёр Штанген вчера похоже все больничные и премиальные зарядил на тотал больше 2.5

Иначе я его клоунаду объяснить не могу..
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Типичный трёп физручишки. Боже, как же это чави уже надоело.
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+3
Ответ Martin Naceri
Он как будто говорить не о команде которую тренирует
А он её и не тренирует, он её физруцирует. )))
Чтоб тренировать надо быть тренером.
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+3
И кто ж это научил игроков делать столько ошибок?
+3
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Странно, почему ни слова про судейство?
+4
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Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
В прошлом сезоне была шара, которая случается раз в сто лет.
+2
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Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
Возможно, на тренировках всё время затрачивается не на закладку "физики", а на отработку тотального удержания мяча.
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+2
в днк попал вирус
+2
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+2
Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
в Реале был кто то ЦЗ против Жирона? да да это другое
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чави: солнце взойдёт когда судья в чужие ворота левую пенку вольет 🤡
+7
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+2
Ответ dr. cage
Тёр Штанген вчера похоже все больничные и премиальные зарядил на тотал больше 2.5 Иначе я его клоунаду объяснить не могу..
Вратарь как раз-таки ни в одном из голов не виноват.
+3
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+2
Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
Конкретно в этом матче Араухо и Кристенсен были доступны. Никто не заставлял его 16 летнего парня выпускать.
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Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
В чемпе не пропускали тогда, а в еврокубках без пропущенных с поля не уходили
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айайайай ,,ттт,, чави чави ,,😁🤭🤫
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Чави, проснись дорогой, тебя слили. Ехай лучше домой, к верблюдам.
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Почему Бриолин не орал позор в прямом эфире когда судья убивал Гранаду
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Ответ Футбол_это_жизнь
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое Защита страдает из за травм В центре играет 16 летний парень Вся линия основных вылетела В чем претензия? Он сам из ломает?
А 16-летние в футбол играть не умеют или что? Если умеют и правила знают, но не могут выложиться на поле, то что они тогда забыли в этом клубе? Не надо оправдывать молодой состав и слабого тренера-нытика.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
А кто виноват то? Построение обороны - работа тренера.
Как кто? Реал конечно.)
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Семнадцатилетний подросток в центре обороны вчера играл. Какой с него спрос? Барса Хави сильно страдает из-за отсутствия опорного полузащитника. Когда уходил Бускетс кто и чем думал? А Кессье вчера взял КАН....
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Ответ sersan
Может дело не только в ошибках игроков, но и в организации обороны команды?
дело не столько в организации обороны команды,сколько в физическом состоянии команды.вед невооружённым же глазом видно, команда явно недотренированная,от суда и все эти беды и в защите и в нападении. и даже вся это эпидемия мышечных травм,тоже от туда берёт начало
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Ответ Кино Музыка
И кто ж это научил игроков делать столько ошибок?
Наверное Куман. )))
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Ответ brno2020
Семнадцатилетний подросток в центре обороны вчера играл. Какой с него спрос? Барса Хави сильно страдает из-за отсутствия опорного полузащитника. Когда уходил Бускетс кто и чем думал? А Кессье вчера взял КАН....
А я предупреждал... Кессье отпускать нельзя было. Руководство Барсы дебилы. Их тупость просто зашкаливает. Эхх...
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Ответ Подкат Пенальтьевич
А кто виноват то? Построение обороны - работа тренера.
В прошлом пропустили рекордно малое количество - тонов ты не писал такое
Защита страдает из за травм
В центре играет 16 летний парень
Вся линия основных вылетела
В чем претензия? Он сам из ломает?
+12
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Хави, оставайся. Ты прекрасен.
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