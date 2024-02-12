Хави о 3:3 с «Гранадой»: «Барса» допускает слишком много ошибок, это убило нас в нынешнем сезоне. Пропуская три гола дома, невозможно быть конкурентоспособным»

Хави считает, что «Барселона» слишком многое позволяет соперникам.

Во вчерашнем матче каталонцы сыграли вничью с «Гранадой» (3:3).

«У нас были моменты, в частности, мы могли повести в счете 2:0. Это изменило бы все. А затем мы допустили слишком много ошибок, нам нельзя позволять себе такое.

Именно это убило нас в нынешнем сезоне. Мы просто допускаем слишком много ошибок. То же самое было и с «Вильярреалом» – мы начали ошибаться, когда игра была в наших руках.

Невозможно бороться, когда так много позволяешь [сопернику] на поле. Невозможно быть конкурентоспособными, пропуская три гола дома. Наши ошибки возникают из-за ситуаций, над которыми мы работали всю неделю», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.

«Барса» вырвала ничью у соперника из зоны вылета – виноваты сами. Чуть не похоронил парень, списанный из «МЮ»