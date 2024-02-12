Хави о 3:3 с «Гранадой»: «Барселона» допускала непозволительные ошибки. Выиграть Ла Лигу стало на 2 очка тяжелее, но мы не будем выбрасывать полотенце»

Хави отметил неудачную игру «Барселоны» в обороне в матче с «Гранадой» (3:3).

– Мы допускали непозволительные ошибки. У нас были возможности повести 2:0, и это изменило бы ход матча, но « » сыграла очень хорошо. Она превратила матч в серию дуэлей.

Сегодня нам не хватало скорости в атаке. Мы старались, но при обороне делали сопернику много подарков.

– Выиграть Ла Лигу уже невозможно?

– Это сложно. Сегодня задача стала на два очка тяжелее. Мы не собираемся выбрасывать полотенце. Разрыв огромный, но догнать лидера не невозможно.

Мы провалились в матче с «Вильярреалом», провалились сегодня, не воспользовались моментами. Но команда верила в себя и старалась. Этого не хватило. У нас была хорошая возможность обыграть «Гранаду», но это оказалось невозможно, – отметил главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar.