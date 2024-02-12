Хави о 3:3 с «Гранадой»: «Барселона» допускала непозволительные ошибки. Выиграть Ла Лигу стало на 2 очка тяжелее, но мы не будем выбрасывать полотенце»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гранада Футбол

Хави отметил неудачную игру «Барселоны» в обороне в матче с «Гранадой» (3:3).

– Мы допускали непозволительные ошибки. У нас были возможности повести 2:0, и это изменило бы ход матча, но «Гранада» сыграла очень хорошо. Она превратила матч в серию дуэлей.

Сегодня нам не хватало скорости в атаке. Мы старались, но при обороне делали сопернику много подарков.

– Выиграть Ла Лигу уже невозможно?

– Это сложно. Сегодня задача стала на два очка тяжелее. Мы не собираемся выбрасывать полотенце. Разрыв огромный, но догнать лидера не невозможно.

Мы провалились в матче с «Вильярреалом», провалились сегодня, не воспользовались моментами. Но команда верила в себя и старалась. Этого не хватило. У нас была хорошая возможность обыграть «Гранаду», но это оказалось невозможно, – отметил главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar.

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69 комментариев
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Чистейший фол при третьем голе Барсы. Судья помог избежать поражения.

Хави, Лапорта и фанаты Барселоны сейчас должны устроить скандал в прессе, как в матче с Альмерией.
Они ведь не лицемеры
+73
-14
+59
После третьего гола Барсы Чапи в камеру орал что это позор?
+36
-8
+28
Ответ kaka10
Чистейший фол при третьем голе Барсы. Судья помог избежать поражения. Хави, Лапорта и фанаты Барселоны сейчас должны устроить скандал в прессе, как в матче с Альмерией. Они ведь не лицемеры
Будут тихо минусы ставить)
+29
-7
+22
Так ты ж три тура назад его выбросил
+18
-2
+16
Мог б хоть пару слов сказать о ручном свистке,который сегодня люто тащил бчк,или он говорит о судьях только после матчей Реала?)
🤡 каталонский
+19
-5
+14
Ответ Роман
После третьего гола Барсы Чапи в камеру орал что это позор?
Думаю, ближайшую неделю-две он ничего не будет говорить о судьях, возьмёт паузу после такого позорища)
+14
-1
+13
И ни слова о судействе :))
+16
-4
+12
Судя по минусам нормально так горит у кабинетных)
+13
-4
+9
Левый гол после фола и 8 добавленых минут от судьи Негрейры уже внаглую тащат
+8
-2
+6
Ответ kaka10
Чистейший фол при третьем голе Барсы. Судья помог избежать поражения. Хави, Лапорта и фанаты Барселоны сейчас должны устроить скандал в прессе, как в матче с Альмерией. Они ведь не лицемеры
верим в них, они не лицемеры! 🤣
+7
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+4
Хави:судья допустил непозволительную ошибку. Надо было 16 минут добавить.
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Про фол на Кальехоне и позорной работы судейки ни слова...типичный лицемерный спотифаец.
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и у этого 🐓 хватает наглости говорить, что барса потеряла 2 очка, и ни слова о судействе! 🤣🤣
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А как насчёт судейства? А да это другое. То что судя подарил ничью Барселоне Хави наверное не заметил. А если серьезно, как можно было третий гол засчитивать? Судейство в Испании это какой то маразм.
+4
-1
+3
Ответ kaka10
Чистейший фол при третьем голе Барсы. Судья помог избежать поражения. Хави, Лапорта и фанаты Барселоны сейчас должны устроить скандал в прессе, как в матче с Альмерией. Они ведь не лицемеры
ну помог и помог. дайте сирым и убогим очко с гранадой взять
+3
0
+3
И даже ничего про судей не сказал ?))
+4
-1
+3
Ответ kaka10
Чистейший фол при третьем голе Барсы. Судья помог избежать поражения. Хави, Лапорта и фанаты Барселоны сейчас должны устроить скандал в прессе, как в матче с Альмерией. Они ведь не лицемеры
Там на ветках барсы целый десант из курятника переводят стрелки на Мадрид, как обычно.
+6
-4
+2
Этот 🐓 в интервью сказал, что барса потеряла два очка🤣

О каком чемпионстве вообще идет речь, команда только в 24 году пропустила уже 27 мячей🤣
Мадрид на Бернабеу просто разорвет их на лоскуты)
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Про судейство он конечно промолчал. )
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Ответ Алексей Смолин
Я иногда прям фигею от них, Как им не стыдно так утешать себя не пойму))
ну реально же секта))
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Ответ Роман
После третьего гола Барсы Чапи в камеру орал что это позор?
Местные глоры кабинета им. Негрейры попрятались 🤓
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Про полотенце подслушал у Тухеля. При этом 2-е место не утопия, если посмотреть на Атлетико.
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Хави оставайся)
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Ответ Iamliam
Признаю, что Ямаль оч красиво забил свой 2й гол в этом матче. Поехали.
Да о чем речь, конечно красиво забил, что тут вообще признавать. И езжай куда хочешь. Что с вами болельщики Барселоны не так? Взял и красиво забил после чистейшего гола. Неужели так трудно признать?
+1
0
+1
Ответ kaka10
Чистейший фол при третьем голе Барсы. Судья помог избежать поражения. Хави, Лапорта и фанаты Барселоны сейчас должны устроить скандал в прессе, как в матче с Альмерией. Они ведь не лицемеры
После Эвребе не орал, тут тем более.
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Надеюсь Атлетико и Атлетик выкинут этот 2 клуб Каталонии из топ - 4,в свою любимую Лигу Европы
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Фу позорник
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Им вообще иногда стыдно бывает? Какая Ла лига? вас гранада насловала щас😂 Ты смотри даже Хави научили утешать себя фанаты барсы))😂
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Ответ HenocpegcTbeHHoKaxa
Красивый второй гол от Ямаля. Не понимаю недовольных, даже на замедленном повторе видно, что соперник просто очень красиво сам упал. Нереально с такой сильной скосить и развернуть человека. Он сам так захотел. Гранада всю концовку кувыркалась, пыталась выиграть хоть сколько то секунд
Ламин сперва заехал по ногам и потом забрал мяч
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Ответ Yoursistersboyfriend
Думаю, ближайшую неделю-две он ничего не будет говорить о судьях, возьмёт паузу после такого позорища)
Ну там с аутами какая-то возня была. Может и скажет что-нибудь)
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