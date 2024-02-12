Тренер «Гранады» Медина о 3:3 с «Барсой»: «Я восхищаюсь Хави как тренером, его работа очень ценна. Уезжаем с противоречивыми чувствами – было ощущение, что мы могли победить»

Главный тренер «Гранады» прокомментировал ничью с «Барселоной» (3:3).

– В какой-то момент у меня возникло ощущение, что мы могли выиграть. Это было переменчиво. Если бы перед матчем мне сказали, что мы сыграем здесь вничью, я был бы доволен. Мы уезжаем с противоречивыми чувствами. Но важно, что « » играла так, как мне и хотелось, чтобы можно было надеяться на спасение. Стоит ценить это набранное очко.

– О чем вы говорили с ?

– О футболе. Я восхищался им как игроком, а теперь восхищаюсь им как тренером, потому что работа, которую он выполняет, очень ценна. Они строили команду с учетом финансовых возможностей, они молоды, но конкурентоспособны. Мы говорили о футболе, тактике, планировании и о том, что будет дальше. Это было продуктивно лично для меня, – сказал Александер Медина.

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