Тренер «Гранады» Медина о 3:3 с «Барсой»: «Я восхищаюсь Хави как тренером, его работа очень ценна. Уезжаем с противоречивыми чувствами – было ощущение, что мы могли победить»
Главный тренер «Гранады» прокомментировал ничью с «Барселоной» (3:3).
– В какой-то момент у меня возникло ощущение, что мы могли выиграть. Это было переменчиво. Если бы перед матчем мне сказали, что мы сыграем здесь вничью, я был бы доволен. Мы уезжаем с противоречивыми чувствами. Но важно, что «Гранада» играла так, как мне и хотелось, чтобы можно было надеяться на спасение. Стоит ценить это набранное очко.
– О чем вы говорили с Хави?
– О футболе. Я восхищался им как игроком, а теперь восхищаюсь им как тренером, потому что работа, которую он выполняет, очень ценна. Они строили команду с учетом финансовых возможностей, они молоды, но конкурентоспособны. Мы говорили о футболе, тактике, планировании и о том, что будет дальше. Это было продуктивно лично для меня, – сказал Александер Медина.
«Барса» вырвала ничью у соперника из зоны вылета – виноваты сами. Чуть не похоронил парень, списанный из «МЮ»
где-то на уровне Урала или Ростова
другое дело, что для победы над Барсой достаточно и этого уровня с такими брусками в составе
судей только не учли...
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Перепутал с Жироной. Тут другой случай, где тренер уже играет в фэнтези футбол, зная, что уйдет, а руководство тупо смотрит как клуб лишается шансов в борьбе за чемпионство и становится аутсайдером в 1/8 ЛЧ. Ставить упорно еще не готового 17-летнего игрока в центр обороны - это несерьезная работа над системными ошибками, где Кристенсен и Араухо в центре тоже не выглядели образцом надежности.