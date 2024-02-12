Тренер «Гранады» Медина о 3:3 с «Барсой»: «Я восхищаюсь Хави как тренером, его работа очень ценна. Уезжаем с противоречивыми чувствами – было ощущение, что мы могли победить»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гранада Александер Медина Футбол

Главный тренер «Гранады» прокомментировал ничью с «Барселоной» (3:3).

– В какой-то момент у меня возникло ощущение, что мы могли выиграть. Это было переменчиво. Если бы перед матчем мне сказали, что мы сыграем здесь вничью, я был бы доволен. Мы уезжаем с противоречивыми чувствами. Но важно, что «Гранада» играла так, как мне и хотелось, чтобы можно было надеяться на спасение. Стоит ценить это набранное очко.

– О чем вы говорили с Хави?

– О футболе. Я восхищался им как игроком, а теперь восхищаюсь им как тренером, потому что работа, которую он выполняет, очень ценна. Они строили команду с учетом финансовых возможностей, они молоды, но конкурентоспособны. Мы говорили о футболе, тактике, планировании и о том, что будет дальше. Это было продуктивно лично для меня, – сказал Александер Медина.

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28 комментариев
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Представляю, если бы такой гол засчитали бы Гранаде. Хаве неделю ныл бы слезами про социологический мадридизм))
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Так вы и должны были побеждать, если бы не позорный судейка
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+10
Представляю если бы такое засчитали Барсе, Чапи ныл бы в каждом интервью.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Что с лицом кстати? Почему прячешь от осмотра?)))
+8
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+5
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
так тут и не Альмерию пинают, а истеричный второй каталонский, тренер которого про судей всю первую половину чемпионата на каждой пресс-конференции говорил, а тут что-то промолчал
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+5
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
хахах то года считали, уже про век заговорили)) может тебе 11-1 из 20го века напомнить?)) или 4-0 и 4-1 за последний год унижений хватает?))
+4
0
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Троллинг высшего уровня.
+4
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Ответ Сикарио
Представляю, если бы такой гол засчитали бы Гранаде. Хаве неделю ныл бы слезами про социологический мадридизм))
позор,позор!
+8
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Тот случай, когда восхищение является унижением.
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Ответ Спартаковец навсегда
Они строили команду с учетом финансовых возможностей, они молоды, но конкурентоспособны. ___________ Перепутал с Жироной. Тут другой случай, где тренер уже играет в фэнтези футбол, зная, что уйдет, а руководство тупо смотрит как клуб лишается шансов в борьбе за чемпионство и становится аутсайдером в 1/8 ЛЧ. Ставить упорно еще не готового 17-летнего игрока в центр обороны - это несерьезная работа над системными ошибками, где Кристенсен и Араухо в центре тоже не выглядели образцом надежности.
У Хави старый, старый футбольный менеджер, где можно от скуки давать компу самому состав на игру выбирать, помню бывало такое, что он мог киперов выставить на место полевых)
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Ответ dr. cage
Респект гранадцам.. Несмотря на потерю дежурных трех очков по вине арбитра, не стали верещать на каждом углу как некоторые.. Желаю им удачи в борьбе за выживание.. У Гранады несмотря на скудность ресурсов неплохой футбол. И даже потеряв Сарагосу, все равно в штрафной Барсы чувствовали себя как у себя на заднем дворе во время жарки барбекю..
Гранада, на самом деле, очень плохо играла
где-то на уровне Урала или Ростова
другое дело, что для победы над Барсой достаточно и этого уровня с такими брусками в составе
судей только не учли...
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Джахалиб или как там правильно, надо ему отправить, по всему свету Медину ищет
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Он просто счастлив и благодарен Хави, за то что взял ничью в гостях, поэтому такие тёплые слова в его адрес. На самом деле же, даже с учётом двух подростков, сравнивать составы никак нельзя. Я уже отмечал, Хави выгорел, все его схемы не работают, все установки на игру не работают, каждая игра - это хаос.
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Толсто он Чави подколол.
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Респект за такие слова, а мог ныть 10 минут на тему судейства как сделали бы Барса или Реал. Эти два очка, возможно, будут ключевыми для Гранады
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Они строили команду с учетом финансовых возможностей, они молоды, но конкурентоспособны.
___________
Перепутал с Жироной. Тут другой случай, где тренер уже играет в фэнтези футбол, зная, что уйдет, а руководство тупо смотрит как клуб лишается шансов в борьбе за чемпионство и становится аутсайдером в 1/8 ЛЧ. Ставить упорно еще не готового 17-летнего игрока в центр обороны - это несерьезная работа над системными ошибками, где Кристенсен и Араухо в центре тоже не выглядели образцом надежности.
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