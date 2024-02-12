Экс-арбитр Итурральде считает, что защитника «Барсы» Кубарси нужно было удалить за подкат против игрока «Гранады»: «ВАР следовало вмешаться, если судья не увидел эпизод»

Судья, вероятно, ошибочно не удалил игрока «Барселоны» в 1-м тайме матча с «Гранадой».

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что 17-летний защитник «блауграны» должен был получить прямую красную карточку за подкат против .

Главный судья матча Мигель Анхель Ортис Арьяс не вмешался в эпизод, не показав футболисту даже желтой.

«В первом тайме он не показал красную карточку. При высоте и интенсивности подката Кубарси ВАР должен был вмешаться, если судья на поле не увидел эпизод», – сказал Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции

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