Экс-арбитр Итурральде считает, что защитника «Барсы» Кубарси нужно было удалить за подкат против игрока «Гранады»: «ВАР следовало вмешаться, если судья не увидел эпизод»

Теги Барселона Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Гранада Мигель Анхель Ортис Арьяс видеоповторы Мюрто Узуни Пау Кубарси Футбол

Судья, вероятно, ошибочно не удалил игрока «Барселоны» в 1-м тайме матча с «Гранадой».

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что 17-летний защитник «блауграны» Пау Кубарси должен был получить прямую красную карточку за подкат против Мюрто Узуни.

Главный судья матча Мигель Анхель Ортис Арьяс не вмешался в эпизод, не показав футболисту даже желтой.

«В первом тайме он не показал красную карточку. При высоте и интенсивности подката Кубарси ВАР должен был вмешаться, если судья на поле не увидел эпизод», – сказал Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции

Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» нарушила правила перед 3-м голом «Гранаде»: «Ямаль сфолил на Кальехоне, отбирая мяч»

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89 комментариев
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Болельщиков барсы на этой ветке ждать не стоит ))
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-10
+52
Ну вообще это красная
+42
-8
+34
Ну что, моралисты, которые пели «не стыдно ли нам болеть за «Мадрид», что вы скажете насчёт этого матча? Спорные эпизоды? Социологический мадридизм?
Хоть у одного кохонес хватить признать это? Или это другое?
+52
-20
+32
Ответ Владимир Владимир
На мой взгляд, что Реалу, что Барселоне надо признать факт поддержки судей в их сторону и перестать развивать этот цирк. Что вас не устраивает? В минусе только все остальные клубы)
Или стоит признать, что судьи в Испании ошибаются во все стороны. Просто мы интересуемся только топ клубами и замечаем ошибки именно в их матчах
+22
-2
+20
Ответ JENNINGS
Ну что, моралисты, которые пели «не стыдно ли нам болеть за «Мадрид», что вы скажете насчёт этого матча? Спорные эпизоды? Социологический мадридизм? Хоть у одного кохонес хватить признать это? Или это другое?
На мой взгляд, что Реалу, что Барселоне надо признать факт поддержки судей в их сторону и перестать развивать этот цирк. Что вас не устраивает? В минусе только все остальные клубы)
+26
-9
+17
Вчера Перес купил Тер- Штегена чтобы пропустить 3 гола Перес виноват добавил Хави.
+19
-6
+13
Да всем адекватным ценителям футбола понятно, что у Гранады украли три заслуженных очка. Хотя, когда в игре с кабинетом было по-другому?
+23
-13
+10
А до этого еще Педри играл так же. Ни там ни там не дали даже ЖК. А должны были обоим дать по КК. Просто позор, ни разу к ВАР не подошёл тип. Когда с Альмерией судья изучил и правильно вынес решения столько нытья было, хотя там был лишь 1 момент спорный...
+13
-7
+6
Почему то вспомнил матч Барселоны со Спортинг Хихоном , когда ручной свисток Клос Гомес в соло тащил кабинет и дал 3 пенальти за 12 минут в ворота соперника барселоны

Суарес нарушает правила на вратаре, после чего Барселона забивает гол с нарушением правил, но гол засчитан

Пике выбивает из ворот мяч рукой, ни пенальти ни удаления Пике, Клос Гомес этот момент просто проигнорировал, а в ворота Хихона засчитали гол из оффсайда и плюс удалили у соперника игрока, за то что он положил ладонь на плечо Неймару и поставили пенальти за это.

В общем классическое судейство против соперников барселоны.

Давно пора уже расформировать этот судейский клуб и лишить его купленных трофеев, а так же фальшивых ЗМ пеонеля
+9
-3
+6
Ответ Владимир Владимир
На мой взгляд, что Реалу, что Барселоне надо признать факт поддержки судей в их сторону и перестать развивать этот цирк. Что вас не устраивает? В минусе только все остальные клубы)
Ну так адекватные болелы грандов, и не только испанских, это прекрасно понимают.. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку..

Всегда, всю историю, на всех материках к ведущим командам относятся снисходительнее.. Это в человеческой природе.. Без всякого умысла и мотива..

Но когда, одна из таких привеллигированных команд начинает верещать про своего антагониста - кукареку, команда режима, кококо, социальный мадридизм, кудкудах, Перес купил.. Это выглядит действительно лицемерно и смешно..
Особенно смешно, когда почти 20 лет в твоих платёжках были чеки футбольным чиновникам..
+11
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+5
и 3 матча дисквалификации. совсем поплыли свистки мадридские. клоунады с Роке мало было
+11
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+4
Ответ Tyrone Woodley
А до этого еще Педри играл так же. Ни там ни там не дали даже ЖК. А должны были обоим дать по КК. Просто позор, ни разу к ВАР не подошёл тип. Когда с Альмерией судья изучил и правильно вынес решения столько нытья было, хотя там был лишь 1 момент спорный...
Нет, они сначала сыграли в мяч, поэтому это не красная. Именно по этой причине ВАР не позвал судью к монитору, так как они не могут вмешиваться в эпизоде с жёлтой.
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Ответ Кирилл
Прошу вас предоставить конкретные мои комментарии, про которые вы говорите ) Я буду очень рад увидеть конкретные примеры именно моих комментариев по поводу такого же добавленного времени в матчах Реала ) И в то же время невероятно сильно удивлюсь, потому что матчи Реала я не смотрю кроме Класико против Барселоны и на ваших матчевых ветках не сижу ) Вы ж не "балабол" и точно приведете примеры с ссылкой на новость или матчевую ветку, я не сомневаюсь )
Спойлер: не предоставит
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Ответ Vlad Zhadejko
Да, Пару высоко задрал ногу, но это ни в коем случае не красная, но жёлтую давать судья был обязан.
Это жк, пока это не сделал игрок Реала видимо) напомни, за что удалили Начо)
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Ответ Кирилл
Меня больше всего забавляет то, что почему-то все удивлены и шокированы тому, что судья в Испании добавил 8 минут к основному времени матча. И у кого бы я не спросил их тех, кто писал такое (привет JENNINGS), сколько минут должно быть добавлено на самом деле - все молчат и никак не реагируют )
Сейчас насколько знаю время добавляют по факту, сколько было остановок на замены, травмы, вар и др, столько и добавляют.
Вчера во 2 тайме в основное время только замен 6 штук было, было 4 гола(4 празднования это много времени занимает) и где-то арбитр вар еще слушал.
Короче 8 это еще нормально по такому сценарию.
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Ответ JENNINGS
Молодой, нахватает ещё, а на первый раз простим, ну с кем не бывает?!
Тебе нечем заниматься? Что зделал тебе барса?
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Ногу он хоть и высоко поднял, но нужно учитывать с какой силой он ударил игрока Гранады. Касание там было едва заметным, игрокам Гранады в основном изображал, так что не о какой к.к. не может быть и речи, но ж.к. должен был дать.
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Ответ Egobrain
вратарь секунд 10 стоял на одном месте, даже не подпрыгивал у Кубарси настолько высокий пинг, что до него дошло через половину матча?
Через какую половину матча? Этот эпизод даже на окко после матча разобрали.
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Ответ ОттоДракула
Этому 🤡 еще желтую не дали за ту позорнейшую симуляцию.
Там не было симуляции. Вратарь действительно наступил случайно на ногу Кубарси. Ставить за такое пенальти не стоит.
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Ответ Нико Росберг
Ну вообще это красная
Это ты по стоп кадру так решил? 😂😂 Че игрока Алавеса тогда не удалили в прошлом матче, когда он прыгал шипами вперед на Роке?
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Ответ JENNINGS
А если бы игрок «Реала» был в такой ситуации, тоже «спорный момент»?
Конечно, правила ведь одни для всех)
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Ответ Владимир Владимир
На мой взгляд, что Реалу, что Барселоне надо признать факт поддержки судей в их сторону и перестать развивать этот цирк. Что вас не устраивает? В минусе только все остальные клубы)
Атлетико проиграл Севьлье, но там не меньше ошибок было в пользу Атлетико.
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В том то и дело, что высота есть, а интенсивности-нету. Максимум, царапину мог нанести. В принципе так и было- Узуни покорчился и через полминуты уже бодренько бегал
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Ответ JENNINGS
Ну что, моралисты, которые пели «не стыдно ли нам болеть за «Мадрид», что вы скажете насчёт этого матча? Спорные эпизоды? Социологический мадридизм? Хоть у одного кохонес хватить признать это? Или это другое?
забавно наблюдать за спором болельщиков двух клубов в чью пользу постоянно происходят "ошибки" судей
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Те, кто считает и говорит сутками напролет что 2 матча дисквалификации Начо мало и позор что не дали больше, сейчас говорят что удар шипами в опорную ногу в колено увидели здесь максимум желтую😂
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Ответ White Buddha
Да всем адекватным ценителям футбола понятно, что у Гранады украли три заслуженных очка. Хотя, когда в игре с кабинетом было по-другому?
Ты это соперникам Реала скажи
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Потому что ты не хороший человек
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
Это не мой язык и Я не должен знать русском лучше русских.... И мне п...х твой мнение...
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Ответ dr. cage
А тебя не забавляет собственная истерика, когда в матче Реала аналогично добавляют 8 минут, и ты первый прибегаешь в комменты с воплем : Ну фсееееее, до рассвета теперь играть будут.. Почему ты уже 12 часов рвёшься с простой зеркальной обратки?
Прошу вас предоставить конкретные мои комментарии, про которые вы говорите )
Я буду очень рад увидеть конкретные примеры именно моих комментариев по поводу такого же добавленного времени в матчах Реала )
И в то же время невероятно сильно удивлюсь, потому что матчи Реала я не смотрю кроме Класико против Барселоны и на ваших матчевых ветках не сижу )

Вы ж не "балабол" и точно приведете примеры с ссылкой на новость или матчевую ветку, я не сомневаюсь )
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Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Затопили вчера так, что не удалили Педри и этого ноунейма защита и гол защитали после чистого фола Ямала😁
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