Экс-арбитр Итурральде считает, что защитника «Барсы» Кубарси нужно было удалить за подкат против игрока «Гранады»: «ВАР следовало вмешаться, если судья не увидел эпизод»
Судья, вероятно, ошибочно не удалил игрока «Барселоны» в 1-м тайме матча с «Гранадой».
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что 17-летний защитник «блауграны» Пау Кубарси должен был получить прямую красную карточку за подкат против Мюрто Узуни.
Главный судья матча Мигель Анхель Ортис Арьяс не вмешался в эпизод, не показав футболисту даже желтой.
«В первом тайме он не показал красную карточку. При высоте и интенсивности подката Кубарси ВАР должен был вмешаться, если судья на поле не увидел эпизод», – сказал Итурральде.
Изображение: кадр из трансляции
Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» нарушила правила перед 3-м голом «Гранаде»: «Ямаль сфолил на Кальехоне, отбирая мяч»
Хоть у одного кохонес хватить признать это? Или это другое?
Суарес нарушает правила на вратаре, после чего Барселона забивает гол с нарушением правил, но гол засчитан
Пике выбивает из ворот мяч рукой, ни пенальти ни удаления Пике, Клос Гомес этот момент просто проигнорировал, а в ворота Хихона засчитали гол из оффсайда и плюс удалили у соперника игрока, за то что он положил ладонь на плечо Неймару и поставили пенальти за это.
В общем классическое судейство против соперников барселоны.
Давно пора уже расформировать этот судейский клуб и лишить его купленных трофеев, а так же фальшивых ЗМ пеонеля
Всегда, всю историю, на всех материках к ведущим командам относятся снисходительнее.. Это в человеческой природе.. Без всякого умысла и мотива..
Но когда, одна из таких привеллигированных команд начинает верещать про своего антагониста - кукареку, команда режима, кококо, социальный мадридизм, кудкудах, Перес купил.. Это выглядит действительно лицемерно и смешно..
Особенно смешно, когда почти 20 лет в твоих платёжках были чеки футбольным чиновникам..
Вчера во 2 тайме в основное время только замен 6 штук было, было 4 гола(4 празднования это много времени занимает) и где-то арбитр вар еще слушал.
Короче 8 это еще нормально по такому сценарию.
Я буду очень рад увидеть конкретные примеры именно моих комментариев по поводу такого же добавленного времени в матчах Реала )
И в то же время невероятно сильно удивлюсь, потому что матчи Реала я не смотрю кроме Класико против Барселоны и на ваших матчевых ветках не сижу )
Вы ж не "балабол" и точно приведете примеры с ссылкой на новость или матчевую ветку, я не сомневаюсь )