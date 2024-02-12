Дзюба снялся в шоу «Прятки» на СТС, ведущим будет Егор Крид. В честь премьеры москвичи искали форварда «Локо» в торговом центре – он спрятался внутри вендингового аппарата

Артем Дзюба принял участие в шоу «Прятки» на телеканале СТС.

Приключенческое шоу, ведущим которого станет Егор Крид, выйдет на экраны 18 февраля. В каждом выпуске герои будут прятаться в заброшенных локациях Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а ведущий должен будет найти всех участников за час. Помимо Дзюбы, в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды.

В честь премьеры форвард «Локомотива» принял участие в акции телеканала – москвичам было предложено найти футболиста, спрятавшегося в торговом центре. Чтобы усложнить задачу, организаторы предложили нескольким людям надеть маски Дзюбы и установили тантамарески с изображением спортсмена. Футболиста нашли за полчаса – он спрятался внутри вендингового аппарата, установленного специально для мероприятия. Победители акции получили тематические подарки – экшн-камеру и GPS-трекеры для отслеживания.

«Удивило такое большое количество участников. Я и сам большой любитель квестов. Хочется посмотреть, какими получились «Прятки». Дети очень ждут, в соцсетях пишут, что уже в нетерпении.

Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки – это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе», – сказал Дзюба.