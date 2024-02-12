Дзюба снялся в шоу «Прятки» на СТС, ведущим будет Егор Крид. В честь премьеры москвичи искали форварда «Локо» в торговом центре – он спрятался внутри вендингового аппарата

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Футбол

Артем Дзюба принял участие в шоу «Прятки» на телеканале СТС.

Приключенческое шоу, ведущим которого станет Егор Крид, выйдет на экраны 18 февраля. В каждом выпуске герои будут прятаться в заброшенных локациях Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, а ведущий должен будет найти всех участников за час. Помимо Дзюбы, в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды.

В честь премьеры форвард «Локомотива» принял участие в акции телеканала – москвичам было предложено найти футболиста, спрятавшегося в торговом центре. Чтобы усложнить задачу, организаторы предложили нескольким людям надеть маски Дзюбы и установили тантамарески с изображением спортсмена. Футболиста нашли за полчаса – он спрятался внутри вендингового аппарата, установленного специально для мероприятия. Победители акции получили тематические подарки – экшн-камеру и GPS-трекеры для отслеживания.

«Удивило такое большое количество участников. Я и сам большой любитель квестов. Хочется посмотреть, какими получились «Прятки». Дети очень ждут, в соцсетях пишут, что уже в нетерпении.

Наверное, в этом смысле я первооткрыватель для футболистов: у нас такие перформансы не особенно приняты. А мне интересно, тем более прятки – это наше детство. И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе», – сказал Дзюба.

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34 комментария
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Ответ Заяцволк
Как они нашли его, если он внутри аппарата был ? Он руку высунул что ли ?
Не руку
+74
-2
+72
Надо было спрятать его в шкафчике спартаковской раздевалки
+65
-2
+63
Друг Слуцкий завидует, зачем то занялся тренерством, когда можно было прятаться на СТС
+36
-2
+34
В автомат "однорукий бандит".
+26
-1
+25
Одебиливание страны.
+21
-2
+19
Какой только ###### не занимаются люди. Это ######
+16
0
+16
Ответ Nogoi89
Надо было спрятать его в шкафчике спартаковской раздевалки
Так? https://sun9-49.userapi.com/impg/20gZTW8d9zRjo-lboJSnEO8rjuyTqfJirMZtdQ/sUOWVYuAOLw.jpg?size=604x453&quality=95&sign=fee52d2c34ff68eba42531c480634128&type=album
+10
-3
+7
Как они нашли его, если он внутри аппарата был ? Он руку высунул что ли ?
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+5
отличная идея спрятать Дзюбу в автомате с надписью Прятки, рядом с которым дежурят два амбала
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0
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Ответ Зелёный гопник
Хорошо, что не в порнухе
СТС -это и есть порнуха
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Не понял.Клуб на сборах, а этот в прятки играет.
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Наше ТВ сходит с ума! До пряток дошли, больше снимать походу нечего? А может салочки начинать снимать? Думаю Семак с удовольствием за Дзюбой побегает...
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"И я, как говорится, до глубокой старости буду ребенком в душе", – вот тут Артёмка прям в точку сказал. В каждом его интервью сквозит, что он незрелый подросток в теле огромного мужика.
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Ответ Усатый КозлоБык
С чемоданом где внутри бабки?🤑
Внутри бабки, как Шварценеггер во "Вспомнить всё"❓тогда бы его подольше искали ☝️
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Ответ Aleksandr Danilov
Друг Слуцкий завидует, зачем то занялся тренерством, когда можно было прятаться на СТС
Он бы не поместился в вендинговый аппарат🤓
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Ответ Nogoi89
Надо было спрятать его в шкафчике спартаковской раздевалки
С чемоданом где внутри бабки?🤑
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
Есть,не переживай!)))а ещё у нас есть,на данный момент,5 Чемпионств подряд!!!)
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"... в шоу примут участие Клава Кока, Арсений Попов, Юля Гаврилина, Дилара и другие звезды. ..."
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Какие ##### звёзды?!😂😂😂 Ей-богу, понятия не имею, кто все эти люди! Ну, а Дзюба в своём репертуаре, никак из детского возраста не выйдет. Это дешёвое детское шоу как раз ему подходит.
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Найди Дзюбу на поле за 90 минут и получи искусственную руку.
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а можно Артёмку спрятать и не найти
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Ну вот зачем спойлерить то???
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Ереван 🤣
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Ответ Усатый КозлоБык
С чемоданом где внутри бабки?🤑
Можно было ещё Вову Быстрого в тот же шкаф запихнуть
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Всё правильно делает. Спортивная карьера заканчивается, нужно жить дальше.
Как альтернатива - стать специалистом по чеканке.( бубнить в студиях всякую чушь )
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При всех минусах и отсталости Дзюбы, но в этом-то случае вы чего на него гоните? Обыкновенное экшн-шоу, ничем не лучше и не хуже других типа Последнего героя или Больших гонок, я думаю, если бы любому предложили, да еще и за гонорар - никто бы не отказался
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Ответ Green grass
Слуцкий: вот бы и мне щас так, а не тренировки и вот это вот все...
Слуцкий бы просто спрятался на кухне макдональдса. Всё просто
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Комментарий удален модератором
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