«МЮ» выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне. Поражений в 2024-м у команды тен Хага нет
«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до 4 матчей.
Команда Эрика тен Хага одолела «Астон Виллу» (2:1) в 24-м туре АПЛ.
Манкунианцы выиграли все 4 игры с 28 января – это их лучшая серия в текущем сезоне. Поражений нет на протяжении 6 матчей (с 30 декабря) – в последний раз такая серия была год назад.
18 февраля «МЮ» встретится с «Лутоном» в гостях.
Уверен, Морган пишет все те же тексты пока. :)
И Хейлунд забивает
Это сон?
10-5. и так все понятно, в общем-то