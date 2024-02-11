«МЮ» выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне. Поражений в 2024-м у команды тен Хага нет

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до 4 матчей.

Команда Эрика тен одолела « » (2:1) в 24-м туре .

Манкунианцы выиграли все 4 игры с 28 января – это их лучшая серия в текущем сезоне. Поражений нет на протяжении 6 матчей (с 30 декабря) – в последний раз такая серия была год назад.

18 февраля « » встретится с «Лутоном» в гостях.