«МЮ» выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне. Поражений в 2024-м у команды тен Хага нет

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до 4 матчей.

Команда Эрика тен Хага одолела «Астон Виллу» (2:1) в 24-м туре АПЛ.

Манкунианцы выиграли все 4 игры с 28 января – это их лучшая серия в текущем сезоне. Поражений нет на протяжении 6 матчей (с 30 декабря) – в последний раз такая серия была год назад.

18 февраля «МЮ» встретится с «Лутоном» в гостях.

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81 комментарий
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Ответ black3d
Неужто прорвало И Хейлунд забивает Это сон?
Это Хейлунд!Сон в Тоттенхэме))
+141
-1
+140
Ответ TheReDevil
что там кстати Морган Пирс по поводу Тен Хага пишет сейчас?
Так игры как не было, так и нет. Астон Вилла переиграла МЮ по всем статьям, очередной отскок записывать в достижение ЭТХ не получится.
+68
-15
+53
Ответ TheReDevil
что там кстати Морган Пирс по поводу Тен Хага пишет сейчас?
Я все понимаю, эйфория, все дела. Но МЮ отстает от 5!!! места на 5 очков по истечении 2/3 чемпионата.
Уверен, Морган пишет все те же тексты пока. :)
+42
-4
+38
Что происходит ? Я сплю ?!
+43
-6
+37
Неужто прорвало
И Хейлунд забивает
Это сон?
+23
-2
+21
что там кстати Морган Пирс по поводу Тен Хага пишет сейчас?
+22
-11
+11
Ответ TheReDevil
все по факту написал, но все же не припомню чтобы журналист публично оскорблял тренера, как минимум некрасиво же по Тен Хагу вопросов пока больше чем ответов, но он и команда все же заслужили передышку от всего этого
А чем он ими заслужили? Играют плохо. Тактика уровня середины таблицы с дорогущими игроками в составе. Я понимаю, если бы они пробовали показывать внятный футбол и периодически проваливались бы. Но тут и намека на попытки нет. ЭТХ звали бороться за место в Лиге Европы?
+9
-2
+7
Как он выигрывает? Этот ТХ? Непонятно, в игре то особо ничего не поменялось!
+9
-2
+7
Ответ xion76
Что происходит ? Я сплю ?!
Прелесть!
+6
-1
+5
вообще и близко не такая же гостевая победа, как у Арсенала, но 3 очка точно такие же. можно материть за провальный 2 тайм, но есть джокер Мак, который решает единичные моменты, а Вилла пусть удовлетворится лучшей статистикой, по хГ, владению, и прочим важным моментам. с победой МЮ.
+6
-3
+3
Ответ JoeGage
Играл топ клуб с середняком. Сами определите кто топ клуб и кто середняк
4 последние лички - 4 победы МЮ, со общим счетом
10-5. и так все понятно, в общем-то
+3
0
+3
Я не буду ничего писать. Ничего))
+3
-1
+2
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Если посмотрел игру, а не только матч, сам бы ответил на свой вопрос
Тогда физрук)
+2
0
+2
Рвемся в ЛЧ👏 Надеюсь, дальше без травм.
+2
0
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Я запутался. тен Хаг физрук или нет?
+5
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+2
Ответ TheReDevil
что там кстати Морган Пирс по поводу Тен Хага пишет сейчас?
У него готовый текст, осталось дождаться как тот оступиться
+2
0
+2
Ответ Jan Paskel
криштибои, что с лицом?
С лицом у них пирс Морган )))
+2
-1
+1
Где мои фанатки в лице ромашки и риалки в душе?) что у них с лицом
+2
-1
+1
Игры нет, но результат хотя бы есть. Было печально, когда и результата не было при плохой игре.
+1
0
+1
Ответ Максим Ларченков
Как он выигрывает? Этот ТХ? Непонятно, в игре то особо ничего не поменялось!
Вернулись игроки и качество игры в обороне стало лучше . Плюс игра у Гарначо и Хейлунда в атаке поперла
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Переобуваемся?
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Ответ Oleg
Факты против кринжа из аль насры, увы. Последний и самый весомый аргумент пал 18.12.2022. Теперь пачкать имя Лео сравнениями с кринжем во всем мире моветон.
Серьезно, желаю стать нормальным.
+1
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2024 год МЮ
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я запутался. тен Хаг физрук или нет?
Если посмотрел игру, а не только матч, сам бы ответил на свой вопрос
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И очки капают, и Морган заткнулся, и плитка "приклеилась".. Хе.. 😀
+3
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Ответ black3d
Неужто прорвало И Хейлунд забивает Это сон?
Сон хен Мын
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Комментарий удален модератором
Ответ Erken Ospanov
Рвемся в ЛЧ👏 Надеюсь, дальше без травм.
чтобы опозориться 4 местом в группе, как зинит
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Это год МЮ! Возможно, теперь Эрик получит не только тренера месяца, а и тренера года.
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Характер и желание выиграть уже появляется, что несомненно большой плюс! Хейлунд то неплох, посмотрим дальше.
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