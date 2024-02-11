Эдегор отдал 100+ пасов, создал 5+ голевых моментов и сделал 2+ ассиста за один матч АПЛ первым за время сбора статистики Opta
Мартин Эдегор продемонстрировал рекордную активность в матче с «Вест Хэмом» (6:0).
Полузащитник «Арсенала» стал первым с сезона-2003/04 (когда организация Opta Sports начала собирать статистику), кто сделал больше 100 пасов (107), создал свыше 5 голевых моментов (7) и отдал больше одной голевой передачи (2) за один матч Премьер-лиги.
Также норвежец быстрее всех в топ-7 лиг в этом сезоне создал как минимум 50 голевых моментов без учета стандартных положений.
Подробно со статистикой выступлений капитана «канониров» можно ознакомиться здесь.
Очень рад за него; помню как тут его поносили как очередного Македу или Кркича
А вот интересно, подошел бы нынешний Эдегор Реалу сейчас?
Не продай его, возможно мы бы не восхищались игрой Эдегора.