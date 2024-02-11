Эдегор отдал 100+ пасов, создал 5+ голевых моментов и сделал 2+ ассиста за один матч АПЛ первым за время сбора статистики Opta

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал рекорды Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор продемонстрировал рекордную активность в матче с «Вест Хэмом» (6:0).

Полузащитник «Арсенала» стал первым с сезона-2003/04 (когда организация Opta Sports начала собирать статистику), кто сделал больше 100 пасов (107), создал свыше 5 голевых моментов (7) и отдал больше одной голевой передачи (2) за один матч Премьер-лиги.

Также норвежец быстрее всех в топ-7 лиг в этом сезоне создал как минимум 50 голевых моментов без учета стандартных положений.

Подробно со статистикой выступлений капитана «канониров» можно ознакомиться здесь.

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52 комментария
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Эдегор слуцкого
+72
-3
+69
Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
Школа Слуцкого))
+73
-4
+69
Вот он действительно хорош!
+27
-1
+26
Трипл-дабл от футбола или как назвать это?)
+22
-1
+21
Эдегор реинкарнирует Озила, может в передачах и видении он уступает Месуту, но в обороне помогает намного больше.
+21
-1
+20
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
«Второсортный» Арсенал на прошлой неделе без шансов обыграл Ливерпуль, отсюда столько ненависти к этому клубу? Как не зайду, так Вы всячески пытаетесь принизить канониров и их игроков после поражения Вашего любимого клуба. Эдегор был хорош, просто он много времени пропустил из-за травмы и на тот момент не мог составить конкуренцию Модричу и Тони Кроосу (им вообще мал кто в принципе может составить конкуренцию). И Мадрид пошел навстречу своему игроку, сначала отдав его в аренду для набора формы, а потом когда игрок смог проявить себя и Арсенал был заинтересован в продолжении сотрудничества, Мадрид не стал вставлять палки в колеса и пошел навстречу игроку. И правильно сделали, сейчас Эдегор очень сильно вырос, превратился в топ-игрока, капитана команды и стал одним из украшений АПЛ. Очень умный игрок с прекрасным виденьем поля, техникой, да и удар у него весьма неплохо поставлен.
+16
-4
+12
Ответ Astan4o
Эдегор реинкарнирует Озила, может в передачах и видении он уступает Месуту, но в обороне помогает намного больше.
Ну с последним пасом Озила конечно Мартин пока рано сравнивать но вот в отличие от Месута, норвежец просто монстр прессинга
+11
0
+11
Ответ Astan4o
Эдегор реинкарнирует Озила, может в передачах и видении он уступает Месуту, но в обороне помогает намного больше.
В видении не уступает 100%. В этом плане он потрясающий. Если и уступает, то, может быть, в некотором изяществе. Озил был более утонченным, а Эдегор более прагматичный. Лично я предпочитаю прагматизм, т.к. для Арсенала в этом больше толку.
+12
-3
+9
Широков: "Opta, ёпта"
+11
-3
+8
Он действительно лучший💪
+11
-3
+8
10 сезон в карьере…
+6
0
+6
Арсенал с давних пор славился талантливыми умными плеймейкерами - Фабрегас, Глеб, Росицки, Насри, Аршавин, Касорла, Озил. Эдегор в их числе
+4
0
+4
Ответ corazon blanco
«Второсортный» Арсенал на прошлой неделе без шансов обыграл Ливерпуль, отсюда столько ненависти к этому клубу? Как не зайду, так Вы всячески пытаетесь принизить канониров и их игроков после поражения Вашего любимого клуба. Эдегор был хорош, просто он много времени пропустил из-за травмы и на тот момент не мог составить конкуренцию Модричу и Тони Кроосу (им вообще мал кто в принципе может составить конкуренцию). И Мадрид пошел навстречу своему игроку, сначала отдав его в аренду для набора формы, а потом когда игрок смог проявить себя и Арсенал был заинтересован в продолжении сотрудничества, Мадрид не стал вставлять палки в колеса и пошел навстречу игроку. И правильно сделали, сейчас Эдегор очень сильно вырос, превратился в топ-игрока, капитана команды и стал одним из украшений АПЛ. Очень умный игрок с прекрасным виденьем поля, техникой, да и удар у него весьма неплохо поставлен.
Это не ненависть к клубу, это ненависть обыкновенного неудачника, который только так может вылить свою желчь.
+5
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+4
Ответ Андрей Andrey
Сломается Эдогар или Сака что Арсенл будет делать?🤔🤣 Будет Харвец забивать?
🥳🤣🥵😭😱🙈😂
+3
0
+3
Ответ 0mertas626
В 25. Очень рад за него; помню как тут его поносили как очередного Македу или Кркича
К счастью, серьезные травмы и прочие неприятности обошли стороной. Ну и сам Эдегор молодец, грамотно строил карьеру, профессионально относился к делу. Хочется, чтобы ему воздалось за это.
+4
-2
+2
Ответ Peter Parker
10 сезон в карьере…
В 25.
Очень рад за него; помню как тут его поносили как очередного Македу или Кркича
+4
-2
+2
Ответ Андрей Andrey
Это Ливерпуль Арсенал за последние года в АПЛ лишь однажды проиграл. Смотри личные встречи и потом пиши" умник."
Причем тут давние личные встречи, глупый? Ты еще копни до времен царя Гороха) Ступай в чс. С тобой как со стенкой разговаривать)
+3
-1
+2
Нашел свою команду и тренера. Показывает продуктивный футбол. Молодец! Дальше к победам!
+1
0
+1
Ответ Петя Петров
Претендент на золотой мяч.
в десятке с Райсом и Сака
+1
0
+1
Что сказать, топ конечно🔥 только не нужно праздновать, а то некоторые бдят
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
«Второсортный» Арсенал на прошлой неделе без шансов обыграл Ливерпуль, отсюда столько ненависти к этому клубу? Как не зайду, так Вы всячески пытаетесь принизить канониров и их игроков после поражения Вашего любимого клуба. Эдегор был хорош, просто он много времени пропустил из-за травмы и на тот момент не мог составить конкуренцию Модричу и Тони Кроосу (им вообще мал кто в принципе может составить конкуренцию). И Мадрид пошел навстречу своему игроку, сначала отдав его в аренду для набора формы, а потом когда игрок смог проявить себя и Арсенал был заинтересован в продолжении сотрудничества, Мадрид не стал вставлять палки в колеса и пошел навстречу игроку. И правильно сделали, сейчас Эдегор очень сильно вырос, превратился в топ-игрока, капитана команды и стал одним из украшений АПЛ. Очень умный игрок с прекрасным виденьем поля, техникой, да и удар у него весьма неплохо поставлен.
не обращай внимания на слишком не далекого ума человека, когда ум раздавали он в самом конце стоял.
+1
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Ответ Best game on Earth
В Барселону этого господина!
У Барселоны рычагов не хватит чтобы нашего кэпа купить
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Ответ Андрей Andrey
Сломается Эдогар или Сака что Арсенл будет делать?🤔🤣 Будет Харвец забивать?
Не надо о плохом
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Ответ Quintin07
согласен. А вот интересно, подошел бы нынешний Эдегор Реалу сейчас?
Я бы действительно хотел, чтобы он вернулся, тем более это скорее всего последний сезон для Модрича, возможно и для Крооса (хотя надеюсь, что продлил свой контракт на год, он словно вторую молодость переживает) и такой прекрасный распаковщик был бы весьма кстати. Но если пофантазировать , что это произойдет, то это будет очень дорого для Мадрида. Эдегор со своим набором качеств, хорошим возрастом будет стоить минимум 100 миллионов, а если учитывать трансферный рынок, где всякие Антони столько стоят, то и все 150.
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Ответ corazon blanco
Вот именно. Мадрид вообще в этом плане весьма демократичен, если игрок хочет уйти или попробовать свои силы в другом клубе/чемпионате никогда не препятствует, только назначает цену за игрока и если клуб согласен ее заплатить- пожалуйста, забирайте.
согласен.
А вот интересно, подошел бы нынешний Эдегор Реалу сейчас?
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Ответ Хизир Хаджимагомадов
тебе сколько годиков малыш?
Ты только начал смотреть футбол малыш
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Ответ Quintin07
а на счет Эдегора, как хорошо что Мадрид пошел на встречу игроку, продали то вообще за 35 млн евро вроде, по нынешним меркам отдали даром. Не продай его, возможно мы бы не восхищались игрой Эдегора.
Вот именно. Мадрид вообще в этом плане весьма демократичен, если игрок хочет уйти или попробовать свои силы в другом клубе/чемпионате никогда не препятствует, только назначает цену за игрока и если клуб согласен ее заплатить- пожалуйста, забирайте.
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Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
тебе сколько годиков малыш?
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Ответ corazon blanco
«Второсортный» Арсенал на прошлой неделе без шансов обыграл Ливерпуль, отсюда столько ненависти к этому клубу? Как не зайду, так Вы всячески пытаетесь принизить канониров и их игроков после поражения Вашего любимого клуба. Эдегор был хорош, просто он много времени пропустил из-за травмы и на тот момент не мог составить конкуренцию Модричу и Тони Кроосу (им вообще мал кто в принципе может составить конкуренцию). И Мадрид пошел навстречу своему игроку, сначала отдав его в аренду для набора формы, а потом когда игрок смог проявить себя и Арсенал был заинтересован в продолжении сотрудничества, Мадрид не стал вставлять палки в колеса и пошел навстречу игроку. И правильно сделали, сейчас Эдегор очень сильно вырос, превратился в топ-игрока, капитана команды и стал одним из украшений АПЛ. Очень умный игрок с прекрасным виденьем поля, техникой, да и удар у него весьма неплохо поставлен.
а на счет Эдегора, как хорошо что Мадрид пошел на встречу игроку, продали то вообще за 35 млн евро вроде, по нынешним меркам отдали даром.
Не продай его, возможно мы бы не восхищались игрой Эдегора.
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
ахахаха
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