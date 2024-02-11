Надпись «Тухель – на выход» оставили у базы «Баварии» после разгрома от «Байера»

Томаса Тухеля призвали уйти в отставку после поражения от «Байера».

Во вчерашнем матче Бундеслиги мюнхенцы разгромно проиграли «Байеру (0:3), из-за чего их отставание от лидера выросло до 5 очков.

Сегодня неизвестные оставили у базы «Баварии» крупный лист с надписью « – на выход».

Фото: twitter.com/StefanKumberger

Ужасный матч «Баварии». «Байер» заслуженно победил