Надпись «Тухель – на выход» оставили у базы «Баварии» после разгрома от «Байера»
Томаса Тухеля призвали уйти в отставку после поражения от «Байера».
Во вчерашнем матче Бундеслиги мюнхенцы разгромно проиграли «Байеру (0:3), из-за чего их отставание от лидера выросло до 5 очков.
Сегодня неизвестные оставили у базы «Баварии» крупный лист с надписью «Тухель – на выход».
Фото: twitter.com/StefanKumberger
После чм мусиала разрывал тот же псж
"Уволили Нагеля, чтобы сохранить гегемонию"
Реальность:
Вылетели из ЛЧ и в этом сезоне проиграют Чемпионат
Моур спасет Байерн! Он Алонсо если с Ромой хлопал, то с мюнхенцами то точно!))
Кейн и Дайер уже в команде, докупят Сона и Хейбьерга и будут разрывать ))
Отсюда и иллюзия чуть ли не самой сильной Баварии за 5 лет. Но это не так, просто достаточно смотреть матчи.
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии