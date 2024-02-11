Надпись «Тухель – на выход» оставили у базы «Баварии» после разгрома от «Байера»

Теги Бавария бундеслига Германия болельщики отставки Томас Тухель Футбол

Томаса Тухеля призвали уйти в отставку после поражения от «Байера».

Во вчерашнем матче Бундеслиги мюнхенцы разгромно проиграли «Байеру (0:3), из-за чего их отставание от лидера выросло до 5 очков.

Сегодня неизвестные оставили у базы «Баварии» крупный лист с надписью «Тухель – на выход».

Фото: twitter.com/StefanKumberger

Ужасный матч «Баварии». «Байер» заслуженно победил

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46 комментариев
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Это был Нагельсман
+109
-4
+105
Ответ Cruel Snake
Это был Нагельсман
А Флик баллончик подавал
+60
-3
+57
Ответ atomio
А Флик баллончик подавал
Флик вряд ли что-то будет подавать Нагелю
+26
-1
+25
Ответ Артём Сергеев
Тухель может и не подходит команде,но почему никто игрокам не предъявляет ничего? Вчера столько ненужных было потерь и ошибок, в которых точно не Тухель виноват был
А что за состав на поле?) откуда он взялся? Где один из лучших игроков прошлого сезона - де лигт? Зачем был на поле кейн? Почему не было прекрасно проявившего себя в прошлом сезоне станишича? Почему настолько деградировал мусиала? Кто же все это сделал?
+15
-4
+11
Тухель может и не подходит команде,но почему никто игрокам не предъявляет ничего? Вчера столько ненужных было потерь и ошибок, в которых точно не Тухель виноват был
+15
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+9
Жаль Тухеля, не может найти себя после глупого увольнения из Челси, но и Бавария как будто бы страдает под его руководством.
+11
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Ответ Артём Сергеев
Тухель может и не подходит команде,но почему никто игрокам не предъявляет ничего? Вчера столько ненужных было потерь и ошибок, в которых точно не Тухель виноват был
Верно подметили. Уже как-то писал- из команды,которая год назад выносила ПСЖ вперёд ногами - дойти до такой аморфной игры - это уму не постижимо, словно за год даже пасовать разучились, страшно представить, если б ещё и без Кейна сезон этот играли.
+9
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У Тухеля лучший набор очков после 20 туров с сезона 17/18. Не вина Томаса, что Байер выдал лучший старт Бундеслиги с 16 года
+15
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+9
Да он уже и так не жилец в клубе, а контрольный будет после вылета из ЛЧ, который, судя по всему, уже не за горами. Его спасёт только минимум полуфинал, а в это очень слабо верится.
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Есть ощущение, что не в тренере беда.
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Ответ North213
>почему не было Станишича Ну да, это Тухель лично сплавил и его, и Павара, чтобы зимой экстренно покупать Буя, так всё и было. >Почему настолько деградировал мусиала? Замечательный вопрос! Ответа на него не дам, но напомню, что началось это после ЧМ-22, когда, сюрприз, Тухелем ещё не пахло.
Про павара хз, а станишича отправили в аренду при тухеле. Думаете если бы он сказал, что ему этот игрок нужен - его бы отдали в аренду конкуренту?

После чм мусиала разрывал тот же псж
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Ответ SexyCow
Дело не только в Тухеле, ладно тренер не тот, а в сборной тоже не те тренера были ? по моему весь этот костяк Баварии едет в сборную и там тоже показывают рвотную игру.
Вот простой пример де лигт. Как из монстра, который останавливал псж он превратился в игрока скамейки? Другой пример - кейн. Что с ним случилось во второй половине сезона? Его закрывают как котенка все, а тухель не может предложить ровно ничего, чтобы обеспечить ему пространство
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Надпись: заверните пожалуйста Тухеля в МЮ - оставил я на спортс.ру))
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Ожидание:
"Уволили Нагеля, чтобы сохранить гегемонию"

Реальность:
Вылетели из ЛЧ и в этом сезоне проиграют Чемпионат
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Ответ Артём Сергеев
А сколько травмированных, Буй вчера не от хорошей жизни сыграл на правом фланге
Сколько у реала травмированных? Проблема в том, что вместо того, чтобы находить позиции под игроков тухель тупо затыкает дыры, игнорируя навыки игроков.
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Ответ Mustafa Veliula
Комментарий удален пользователем
Нельзя его увольнять по середине сезона, пусть доработает до конца и полностью увидит плод своей работы.
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Ответ Артём Сергеев
Я не буду на всё это отвечать,но потери и ошибки совсем были глупые
Так может ошибки от того, что на поле не те люди, не на тех позициях и в совсем неудобных условиях?
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Ответ QWertY
У Тухеля лучший набор очков после 20 туров с сезона 17/18. Не вина Томаса, что Байер выдал лучший старт Бундеслиги с 16 года
У поклонников Баварии думаю есть претензии к игре команды. При Тухеле команда играет сухо и излишне прагматично, что не устраивает после ярких сезонов с Фликом
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Тухель бедолага, конечно…)
Моур спасет Байерн! Он Алонсо если с Ромой хлопал, то с мюнхенцами то точно!))
Кейн и Дайер уже в команде, докупят Сона и Хейбьерга и будут разрывать ))
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Ответ QWertY
У Тухеля лучший набор очков после 20 туров с сезона 17/18. Не вина Томаса, что Байер выдал лучший старт Бундеслиги с 16 года
Потому что Бундеслига сейчас в очень сильном кризисе, что тут говорить, если абсолютно никакая Боруссия чуть не выиграла ее в прошлом сезоне.

Отсюда и иллюзия чуть ли не самой сильной Баварии за 5 лет. Но это не так, просто достаточно смотреть матчи.
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Бавария хорошо играет, так что руки прочь от Тухеля, но кто ж знал, что Алонсо бист
В каком месте бавария играет хорошо?
+1
0
+1
Ответ kvn9
Да он уже и так не жилец в клубе, а контрольный будет после вылета из ЛЧ, который, судя по всему, уже не за горами. Его спасёт только минимум полуфинал, а в это очень слабо верится.
За полуфинал кубок не дают.
+1
0
+1
Ответ Артём Сергеев
Тухель может и не подходит команде,но почему никто игрокам не предъявляет ничего? Вчера столько ненужных было потерь и ошибок, в которых точно не Тухель виноват был
Так у Тухеля и с игроками проблемы
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Ответ Tun
Флик вряд ли что-то будет подавать Нагелю
Только если дурной пример управления сборной
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Ответ Антон Фалафель
Остальные 17 команд простив.
Против только Байер. Остальным не жарко, не холодно
+1
0
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Ответ SpilightTwarkle
Тухель конечно велик, только посмотрите на его достижения: - финал ЛЧ с ПСЖ - победа в ЛЧ с Челси - прервал гегемонию Баварии
Еще и достижения, по возрастанию и хронологии ))
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Тухель конечно велик, только посмотрите на его достижения:
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии
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Дело не только в Тухеле, ладно тренер не тот, а в сборной тоже не те тренера были ? по моему весь этот костяк Баварии едет в сборную и там тоже показывают рвотную игру.
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Ответ <Inter>
У поклонников Баварии думаю есть претензии к игре команды. При Тухеле команда играет сухо и излишне прагматично, что не устраивает после ярких сезонов с Фликом
Я буду лишь рад, если Бавария уволит Тучеля. Может МЮ его переманит. Кто кто, а он точно топ тренер
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Ответ Артём Сергеев
Тухель может и не подходит команде,но почему никто игрокам не предъявляет ничего? Вчера столько ненужных было потерь и ошибок, в которых точно не Тухель виноват был
Потому что виноваты не игроки, виноват тут только тренер.
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