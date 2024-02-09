Экс-игрок «Атлетико» Футре – Озилу о синей карточке: «Реал» и против шестерых проиграет финал Кубка Испании на своем стадионе»

Теги Месут Озил Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Сантьяго Бернабеу Паулу Футре правила Футбол

Экс-игрок и директор «Атлетико» ответил на подкол Месута Озила.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.

Бывший хавбек «Реала» и сборной Германии Месут Озил отреагировал на эту новость в твиттере: «Значит, «Атлетико» будет играть только вшестером 🤔 🟦? »

Ему ответил Паулу Футре. Португалец играл за «Атлетико» с 1987 по 1993 год, он был спортивным директором клуба (2000-2003).

«И против 6 игроков вы также проиграете финал Кубка Испании на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу», – написал Футре.

Он напомнил про поражение «Реала» от «Атлетико» на «Бернабеу» в финале Кубка Испании-2012/13 (1:2). Озил играл в той встрече.

Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями
 

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26 комментариев
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Ага , особенно после двух проигранных финалов ЛЧ😂😂😂
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матрас порвался
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92:48 вас не слышно пехота атлетовская)))
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Вы и в полном составе проиграете «Реалу» очередной финал ЛЧ)
+16
-6
+10
Ну если учесть, что та победа Атлетико над Реалом была чуть ли не первой с конца 90-х, то ответка слабенькая..

Ну и при всей любви Озила растворяться в важных играх, тем же матрасам за 4 года в Реале, Месут забил три гола..
+12
-4
+8
Подача! Удар Серхио Рамооос! СЕЕЕРХИО РАААМОООС ГОЛАСО! Ёлки-палки! Мама, прости, я вижу это!
+14
-7
+7
Боль не утихает за финал ЛЧ по всей видимости:)
+5
0
+5
Бедняжка, даже жалко их стало...
+4
-1
+3
Ответ dr. cage
Ну если учесть, что та победа Атлетико над Реалом была чуть ли не первой с конца 90-х, то ответка слабенькая.. Ну и при всей любви Озила растворяться в важных играх, тем же матрасам за 4 года в Реале, Месут забил три гола..
а это он ещё и десятка, который голы не должен особо забивать
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Понт, конечно, так себе
+5
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Ну очень слабая ответочка
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Ответ Xabi Alonso78
А причем здесь вообще Реал? У него с головой все в порядке?
Озил играл за Реал же, следовательно чел с Атлетико принял это как вызов от экс-игрока Реала)
+1
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Ответ ndallakova@bk.ru
Да жалко Атлетико, при том что Реал все время помогают судьи и приходится играть 12 - 10
Когда не можешь оправдать поражение по делу своей команды на помощь приходит стандартная методичка - судьи))
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Ответ RealJon
кубка Испании?! )))) они себя слышать?!
В мае 2013 тебе было не до шуток
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Ответ & Co1366
Умыл Озила.
Комментарий удален модератором
Ответ Леопардер
В тексте новости написано. Озил ранее сказал, что с правилом синей карточки Атлетико вшестером играть будет.
так связи от слова никакой- Реал что шести игрокам проиграл??
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Португальский Олег Попов..
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Чуть бы чувства юмора старику)
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А причем здесь вообще Реал? У него с головой все в порядке?
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ну наверно можно и так подколоть))проигрыш финала на домашнем стадионе аукаться может вечно))
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