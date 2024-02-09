Экс-игрок «Атлетико» Футре – Озилу о синей карточке: «Реал» и против шестерых проиграет финал Кубка Испании на своем стадионе»

Экс-игрок и директор «Атлетико» ответил на подкол Месута Озила.

Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.

Бывший хавбек «Реала» и сборной Германии Месут Озил отреагировал на эту новость в твиттере: «Значит, « » будет играть только вшестером 🤔 🟦? »

Ему ответил . Португалец играл за « » с 1987 по 1993 год, он был спортивным директором клуба (2000-2003).

«И против 6 игроков вы также проиграете финал Кубка Испании на своем стадионе « », – написал Футре.

Он напомнил про поражение « » от «Атлетико» на «Бернабеу» в финале Кубка Испании-2012/13 (1:2). Озил играл в той встрече.

Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями

