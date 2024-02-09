Экс-игрок «Атлетико» Футре – Озилу о синей карточке: «Реал» и против шестерых проиграет финал Кубка Испании на своем стадионе»
Экс-игрок и директор «Атлетико» ответил на подкол Месута Озила.
Ранее стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, утвердил решение о появлении синей карточки – ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.
Бывший хавбек «Реала» и сборной Германии Месут Озил отреагировал на эту новость в твиттере: «Значит, «Атлетико» будет играть только вшестером 🤔 🟦? »
Ему ответил Паулу Футре. Португалец играл за «Атлетико» с 1987 по 1993 год, он был спортивным директором клуба (2000-2003).
«И против 6 игроков вы также проиграете финал Кубка Испании на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу», – написал Футре.
Он напомнил про поражение «Реала» от «Атлетико» на «Бернабеу» в финале Кубка Испании-2012/13 (1:2). Озил играл в той встрече.
Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями
Ну и при всей любви Озила растворяться в важных играх, тем же матрасам за 4 года в Реале, Месут забил три гола..