Хавбек «Байера» Виртц лидирует по ассистам (15) в сезоне в топ-5 лигах, Сане и Сака делят 2-е место

Теги Бавария Байер Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Брайтон Паскаль Гросс Лерой Сане Дарвин Нуньес Букайо Сака Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц лидирует по ассистам (15) во всех турнирах сезона в топ-5 лигах Европы.

Хавбек «Байера» опережает Лероя СанеБавария») и Букайо Сака («Арсенал»), на счету которых по 12 голевых передач.

В топ-5 с 11 результативными пасами также входят Дарвин Нуньес («Ливерпуль») и Паскаль Гросс («Брайтон»).

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ BLADER
Вирц - настоящий бриллиант,шикарнейший игрок!
куда глаз положил ?со своей то аватаркой
+45
-3
+42
Кажется кто-то летом будет нарасхват. Интересно, проведёт гегемону по губам или повторит судьбу многих предшественников
+15
-4
+11
Дарвин Нуньес в топе, не только мастер ударов по штангам
+4
-1
+3
Дарвин и тут отличился)
+3
-1
+2
В Ман Сити на замену Бернарду
+11
-10
+1
И это в 20 лет. Крутая заявка.
+1
0
+1
Ответ Руслан Мамедрзаев
куда глаз положил ?со своей то аватаркой
Им не в первой воровать таланты, мало были Гётце, Горетцки и так далее, как Ройс ещё туда не попал удивительно 😊
+3
-2
+1
Ответ Мельников Михаил
Все одно на пару сезонов точно будет в Сити. Значит Вирц будет или дырку затыкать, или на лавке сидеть. А с его потенциалом это преступление. Нужно играть постоянно и самой подходящей роли.
Ох, помню примерно такие же восторги о гениии из Германии года 4 назад . Тоже восторг и предвкушении рождения новой мировой звезды. Этот немец тоже статистикой разрывал Бундеслигу. Зовут его Хавертц. И это не шутка .
Виртц классный , в Германии сейчас лучший немец, но игра в Бундеслиги ( с атакой в обе стороны и минимумом прессинга от середины и аутсайдеров ) и игра в АПЛ это разные уровни
0
0
0
Ответ BLADER
Комментарий скрыт
Ну да, лучше ведь в Баварию, да?)))
0
0
0
Ответ ман сити фейк
В Ман Сити на замену Бернарду
Вернер тоже был топом в бундес ферме.не факт что в топ лиге будет так же зажигать
0
0
0
Ответ ман сити фейк
В Ман Сити на замену Бернарду
Бернарду в Сити не про голы и ассисты
0
0
0
Ответ alexmixer9
Ну так кдб не вечный уже
Все одно на пару сезонов точно будет в Сити. Значит Вирц будет или дырку затыкать, или на лавке сидеть. А с его потенциалом это преступление. Нужно играть постоянно и самой подходящей роли.
0
0
0
Ответ Мельников Михаил
Роль, в которой Вирц лучше всего, в Сити играет КДБ.
Ну так кдб не вечный уже
0
0
0
Ответ ман сити фейк
В Ман Сити на замену Бернарду
Роль, в которой Вирц лучше всего, в Сити играет КДБ.
0
0
0
Ответ Руслан Мамедрзаев
куда глаз положил ?со своей то аватаркой
Ахаха примерно так и делают функционеры бавар проекта
0
0
0
Ответ Андрей
Девис хорош на столько что Комана не видно на поле. тоесть он и защитник и вингер. быстр и в отборе хорошь. но чет мне кажется что теперь он начнет ломатся. так носится это не без вреда.
Яркий пример, наш Джеймс поначалу тоже без травм был а сейчас из лазарета не вылезает... Я желаю Дэвису конечно здоровья и без травм, но нагрузки на молодой организм это всегда опасно, хотя все зависит от человека, Кто-то выдерживает и как кремень, не ломается практически, Кто-то к сожалению становится хрусталем. Ещё плюс я бы сказала, от интенсивности многое зависит, в АПЛ было бы тяжелее ему намного, силовой футбол, тяжёлый, Бундеслига в этом плане немного помягче мне кажется, мб потому он пока не травмируется часто.
0
0
0
Ответ Андрей
Кажется что да уйдет. контракт до лета. продлевать не хочет. думаю дело не в деньгах, ведь в реал он пойдет на снижение. ну надо срочно искать замену ему.
Ну я думаю с вашим ресурсом, замену найдете и быстро, тут скорее вопрос качества назревает, сможет ли быть таким же эффективныс, ведь Дэвис бороздит всю бровку, отлично подключается, сейчас в современном футболе это важно, трудно навскидку даже кандидата назвать такого явного прям)
0
0
0
Ответ Андрей
Ройса два раза звали. Виртц хорош но не думаю что при Мусиале он нам нужен. нам бы левого вингера типа Мбапе или Вини. ещё опорник хороший бы а то Киммих странный и левый защитник на случай ухода Девиса.
Думаете Дэвис уйдет все таки? По сути, в Баварии у него есть все, если только Реал его переманит, более не вижу, куда можно пойти... Мусиала конечно вас алмаз, шикарный игрок и ещё такой молодой.. Ну Ройс кстати умничка, верен Дортмунду остался, пусть и карьера не столь яркая вышла, но он достоин уважения)
+1
-1
0
Ответ BLADER
Комментарий скрыт
итак пусть флагман немецкого футбола платить рыночную цену и забирает его.
+1
-1
0
Его пас на Та в кубке просто шедевр
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий