Хавбек «Байера» Виртц лидирует по ассистам (15) в сезоне в топ-5 лигах, Сане и Сака делят 2-е место
Флориан Виртц лидирует по ассистам (15) во всех турнирах сезона в топ-5 лигах Европы.
Хавбек «Байера» опережает Лероя Сане («Бавария») и Букайо Сака («Арсенал»), на счету которых по 12 голевых передач.
В топ-5 с 11 результативными пасами также входят Дарвин Нуньес («Ливерпуль») и Паскаль Гросс («Брайтон»).
Виртц классный , в Германии сейчас лучший немец, но игра в Бундеслиги ( с атакой в обе стороны и минимумом прессинга от середины и аутсайдеров ) и игра в АПЛ это разные уровни