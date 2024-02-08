Хавбек «Байера» Виртц лидирует по ассистам (15) в сезоне в топ-5 лигах, Сане и Сака делят 2-е место

Флориан Виртц лидирует по ассистам (15) во всех турнирах сезона в топ-5 лигах Европы.

Хавбек « » опережает (« ») и («Арсенал»), на счету которых по 12 голевых передач.

В топ-5 с 11 результативными пасами также входят Дарвин Нуньес (« ») и Паскаль Гросс («Брайтон»).