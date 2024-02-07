Абаскаль про 0:3 от «Ростова»: «Допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои моменты «Спартак» не использовал»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Манфред Угальде Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Ростовом».

Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:3 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. 

– Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести.

– Ваше резюме по игре Угальде.

– Нужно время, чтобы сыграться и найти взаимопонимание с партнерами. Он хорошо ускорял игру за счет хорошего приема мяча.

– Оптимальная позиция для Промеса?

– Между линиями. Ему нужна свобода. Этот тот игрок, который хорошо понимает, где найти пространство и создавать опасность.

– На какую позицию нужно купить игрока?

– Я абсолютно доволен тем составом, что есть. Мы уже 18 месяцев работаем с ребятами. Сейчас нужно улучшать положение в таблице РПЛ. Идем вперед, – сказал Абаскаль

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34 комментария
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Ну хоть признался. А где он моменты увидел!?? только штанга у промеса и всё!
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Мостовой, настало твоё время!
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После сегодняшнего унылейшего в своей бессмысленности футбола Спартака так и хочется узнать, что же скрывал рыжий физрук в матче с Торпедо.
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Ответ iwan0wav3ro
Испанский стыд, команда не готова к сезону, до старта которого 3 недели, а команда только из отпуска вышла. Один плюс - Копу дель соль не возьмем) В остальном походу будут одни минусы.
Что за паника ? Максименко очередной раз показал свой «класс» !)))) а в остальном вообще по фиг ))
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+9
Ничего нового я не узнал, мы могли, но не смогли, а они смогли... понятно, что это товарняк, но ... хотя кого я обманываю? до конца чемпионата физрук поработает и домой пускай едет...
+11
-2
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Максименко клоун!
+8
-2
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Ответ coldwar
После сегодняшнего унылейшего в своей бессмысленности футбола Спартака так и хочется узнать, что же скрывал рыжий физрук в матче с Торпедо.
Да не наигрался в свой планшет походу
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абассаль опять абассраль...
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+5
Был хаос без последнего паса и практически без ударов.Команда под нагрузками,но нет игры,как и в прошлом сезоне,ни одной наигранной комбинации.Угловые впустую...
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Ответ WelD
Ну хоть признался. А где он моменты увидел!?? только штанга у промеса и всё!
Штанга по-моему не у Промеса, там в борьбе с ним головой защитник сыграл. У Промеса до этого мяча добраться шансов не было. Или был еще момент?
+4
0
+4
Испанский стыд, команда не готова к сезону, до старта которого 3 недели, а команда только из отпуска вышла. Один плюс - Копу дель соль не возьмем) В остальном походу будут одни минусы.
+10
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+3
А есть ли что то положительное, нет
+2
0
+2
Ответ WelD
Ну хоть признался. А где он моменты увидел!?? только штанга у промеса и всё!
Правильно понимаю, что эпизод с Угальде и Зориным - не момент? Когда Игнатов не отдал на пустые потому что упал - не момент? Когда сам Угальде с убойной позиции отправил выше - не момент?)
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счас царь расскажет как надо
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Ответ Леонид Вилькин
Был хаос без последнего паса и практически без ударов.Команда под нагрузками,но нет игры,как и в прошлом сезоне,ни одной наигранной комбинации.Угловые впустую...
В прошлом сезоне они на сборах всех разнесли
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Ответ Леонид Вилькин
Был хаос без последнего паса и практически без ударов.Команда под нагрузками,но нет игры,как и в прошлом сезоне,ни одной наигранной комбинации.Угловые впустую...
так они до сих пор в отпуске 😁
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абаскаль:
- я не знаю что сказать , нас наказали👉👌 🤣🤣🤣
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Все при Абаскале в Спартаке деградировали.Где он моменты увидел.Физрук
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Хоть и товарищеский матч, но мне понравился. Очень хорошее движение у Ростова, новые игроки вроде вписались, молодежь тоже в порядке. Голы симпатичные, в целом, при отсутствии российского футбола последнее время, мне зашло.
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Нужен вратарь...И половину на выход.
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Оптимальная позиция Промеса - может на скамье правосудия?
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Хотя бы понятно почему вратаря ищут... да и Зина без привоза не может.
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Ржавый, аут✊✊✊
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Голы это всегда ошибки тех, кому забивают. Нет простительных и непростительных.
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Да пофиг 100 раз на предсезонные игры, никакого значения они не имеют. Обычно тот, кто феерит перед сезоном, валится потом.
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Ответ v1llyDEE
это разве не моменты?
1,5 момента ну ОК
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Ответ arspurs9
Правильно понимаю, что эпизод с Угальде и Зориным - не момент? Когда Игнатов не отдал на пустые потому что упал - не момент? Когда сам Угальде с убойной позиции отправил выше - не момент?)
ну допустим статистически это можно за моменты защитать, но где там 💯
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Ответ Globe Soccer Awards
Фу
Мостовой нашёл заначку уже
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