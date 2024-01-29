Александр Мостовой: «Миранчук – красавец: молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в старте «Аталанты»

Теги Аталанта серия А Италия Александр Мостовой Алексей Миранчук Футбол

Александр Мостовой оценил игру Алексея Миранчука в этом сезоне.

Полузащитник «Аталанты» забил гол в ворота «Удинезе» в 22-м туре Серии А (2:0). Всего на его счету 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах сезона.

«Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных. Сначала так и было, но Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты».

Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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13 комментариев
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Тот случай, когда бывший "паспортист" вышел из зоны комфорта, став легом, и пробился в основу, честно выиграв конкуренцию. Причем не где-нибудь, а в чемпионате Италии. Респект!

Жаль только, что среди российских игроков такие случаи сейчас "можно пересчитать по пальцам одной руки неудачливого токаря".
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Леша конечно красавец, воспользовался отъездом конкурента на все 💯, но что будет когда приедет Лукман одному Гасперини известно
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Царь оказывается может и адекватно высказаться, а Леша действительно красавец, надеюсь дед не будет мариновать его на скамейке, а стабильно давать больше игрового времени и выпускать в старте
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Ответ Сади Самедов
Царь оказывается может и адекватно высказаться, а Леша действительно красавец, надеюсь дед не будет мариновать его на скамейке, а стабильно давать больше игрового времени и выпускать в старте
Первый выбор это Лукман.
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Мост правильно говорит 100% только так приходит результат.
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Странно видеть коммент про "паспортиста" Миранчука. Алексей никогда не получал место в основе Локо благодаря паспорту. Его постепенно подводили к основе, конкуренцию он выигрывал абсолютно честно и по спортивному. Ну а когда вышел на пик в РПЛ, собственно и перешёл в Аталанту.
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Первая адекватная мысль, за три года. Походу всё-таки начал таблетки принимать.
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Ответ Сади Самедов
Царь оказывается может и адекватно высказаться, а Леша действительно красавец, надеюсь дед не будет мариновать его на скамейке, а стабильно давать больше игрового времени и выпускать в старте
Царь скорее всего просто знает на чём можно хайпануть и образ активно поддерживает. Адекватные вещи на самом деле не так и редки из его уст.
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Переход Миранчука в Аталанту был авантюрой, у другого тренера он бы быстрей заиграл...
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Кровь и пот текут по его лицу ручьями, да. И это красиво, да.
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Ответ LokoMasteR
Леша конечно красавец, воспользовался отъездом конкурента на все 💯, но что будет когда приедет Лукман одному Гасперини известно
Будет продолжать конкурировать за место в составе, только так и возможен профессиональный рост.
Я в Алексея верю)
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