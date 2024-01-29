Александр Мостовой: «Миранчук – красавец: молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в старте «Аталанты»
Александр Мостовой оценил игру Алексея Миранчука в этом сезоне.
Полузащитник «Аталанты» забил гол в ворота «Удинезе» в 22-м туре Серии А (2:0). Всего на его счету 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах сезона.
«Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных. Сначала так и было, но Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты».
Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Жаль только, что среди российских игроков такие случаи сейчас "можно пересчитать по пальцам одной руки неудачливого токаря".
Я в Алексея верю)