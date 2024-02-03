Симеоне о «Реале»: «Ушел Роналду и ушел. Ушел Рамос и ушел. Ушел Бензема и ушел. А клуб сохраняет уровень. Образцовое ведение дел»

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко отозвался о «Реале».

«Нужно учитывать то, что не видно со стороны. У них выдающийся тренер, который очень хорошо руководит командой. У них очень сильный президент, , который управляет лучшим клубом в мире. Я восхищаюсь им и тем, как он требователен в вопросе конкурентоспособности игроков « ».

Ушел Рамос и ушел. Ушел Роналду и ушел. Ушел Бензема и ушел. Ушел Касильяс и ушел. А клуб сохраняет уровень. И это происходит потому, что модель управления и ведение дел клуба – образцовые», – сказал в интервью ESPN.