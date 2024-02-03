Симеоне о «Реале»: «Ушел Роналду и ушел. Ушел Рамос и ушел. Ушел Бензема и ушел. А клуб сохраняет уровень. Образцовое ведение дел»
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко отозвался о «Реале».
«Нужно учитывать то, что не видно со стороны. У них выдающийся тренер, который очень хорошо руководит командой. У них очень сильный президент, Флорентино, который управляет лучшим клубом в мире. Я восхищаюсь им и тем, как он требователен в вопросе конкурентоспособности игроков «Мадрида».
Ушел Рамос и ушел. Ушел Роналду и ушел. Ушел Бензема и ушел. Ушел Касильяс и ушел. А клуб сохраняет уровень. И это происходит потому, что модель управления и ведение дел клуба – образцовые», – сказал Симеоне в интервью ESPN.
А Симеоне адекватен конечно
Вот взять МЮ, ушёл Фергюсон и всё, клуб скатился до середины таблицы
Про Абрамовича сложнее, но итог ещё плачевнее.
Заслуживает уважения.
Не то что ежедневное нытье от Хави с Лапортой.
Поэтому Перес и поменял вектор развития клуба,и как видим успешно.
Как сообщили, после его пенсии (надеюсь не скоро), в его честь будут называться тренировочные комплексы в Реал Мадрид Сити
Роналду был в клубе когда времена голактико канули в лето.И это уже другой период.