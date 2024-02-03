Симеоне о «Реале»: «Ушел Роналду и ушел. Ушел Рамос и ушел. Ушел Бензема и ушел. А клуб сохраняет уровень. Образцовое ведение дел»

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Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко отозвался о «Реале».

«Нужно учитывать то, что не видно со стороны. У них выдающийся тренер, который очень хорошо руководит командой. У них очень сильный президент, Флорентино, который управляет лучшим клубом в мире. Я восхищаюсь им и тем, как он требователен в вопросе конкурентоспособности игроков «Мадрида».

Ушел Рамос и ушел. Ушел Роналду и ушел. Ушел Бензема и ушел. Ушел Касильяс и ушел. А клуб сохраняет уровень. И это происходит потому, что модель управления и ведение дел клуба – образцовые», – сказал Симеоне в интервью ESPN.

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72 комментария
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Ну кстати и сам Семеоне и Атлетико заслуживает похвалы. Кто только не уходил из команды, а уровень всегда у Атлетов высок.
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+150
Взвешенно и адекватно. От Хави бы слезы слышали
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+81
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
Самый высокооплачиваемый тренер мира недооценен
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Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
Ну и кем он недооценен, если не секрет?
+53
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Ответ Tristan...
Ушёл Клаттенбург и ушёл. Ушёл Лаос и ушёл. Мадрид каждому найдёт замену. Плавно проводят смену поколений, не теряя качестве. Но замены клубному ТВ Реала нет
То ли дела наш Негрейра. После ухода такой легенды команда сразу посыпалась
+27
-7
+20
Реал-это образец для любого другого клуба, как своевременно и эффективно, менять опытных и казалось бы незаменимых игроков в составе, на более молодых, при этом не теряя в качестве.

А Симеоне адекватен конечно
+20
-1
+19
Ответ молодой сутенер
Взвешенно и адекватно. От Хави бы слезы слышали
Нет ничего зазорного в том, чтобы признать уровень соперника. Лишь те, у кого какие-то комплексы, пытаются унизить.
+15
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+14
В этом плане Реал отличный пример для подражания!
Вот взять МЮ, ушёл Фергюсон и всё, клуб скатился до середины таблицы
Про Абрамовича сложнее, но итог ещё плачевнее.
+10
-1
+9
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
Он давно получает самую большую зарплату в мире среди тренеров. Его все уважают и ценят за то, что он делает. Не сказал бы, что недооценен. Хайпа, может, нет - это да. Но для этого надо работать в топ-клубе, который в топе по медийности.
+11
-3
+8
Ответ Куба99
В этом плане Реал отличный пример для подражания! Вот взять МЮ, ушёл Фергюсон и всё, клуб скатился до середины таблицы Про Абрамовича сложнее, но итог ещё плачевнее.
Уйдет Перес и неизвестно, куда скатится Реал. Такое уже было в период 2005-2009, да и до первого его прихода, Реал был в похожей ситуации, что сейчас Барса.
+10
-3
+7
Ответ Anton Akhatov
Ну кстати и сам Семеоне и Атлетико заслуживает похвалы. Кто только не уходил из команды, а уровень всегда у Атлетов высок.
Причём он сам и поднял Атлетико до таких вершин
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Симеоне: " То ли дело ушел Месси и всё Барса превратилась в середняк!"
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Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
самый высокооплачиваемый тренер мира, если что)))
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Еще Эль чоло сказал в этом вью : «Я восхищаюсь Флорентино, он управляет лучшим клубом в мире».
Заслуживает уважения.
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Как всегда Симеоне адекватно, корректно и с большим уважением высказывается о своем сопернике.
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Ответ юра георгиевский
При КР-7 не было титулов у Реала, правда .......?! Ты, наверное шутишь. Для начала на память сразу вспомнились три, подряд выигранных ЛЧ, остальные надо смотреть в статистике. Такой Реал никто не переплюнет ближайшие 20 лет, как минимум.
Пока молчите, умнее кажетесь
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Даже мясник и хулиган Симеоне регулярно умеет в адекватность.
Не то что ежедневное нытье от Хави с Лапортой.
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Ответ юра георгиевский
Ерунда. Всё равно, когда в Реале играли: Бекхэм, Зидан, Зубастик-Роналдо и Реал с Криштиану Роналду — это был мировой уровень, сегодняшний Реал с теми никак сравнивать нельзя, эпоха лучших мировых звёзд ушла, сегодняшний состав реалистов раньше был бы на скамейке, в запасе 💯 процентов.
И этот уровень себя не оправдал в перспективе,титулов тогда голактико не много взяли.
Поэтому Перес и поменял вектор развития клуба,и как видим успешно.
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Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
ничего подобного, поэтому Атлетико платит ему такую зарплату. Она всегда в топ 3 по зп
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Диего все разложил как есть .
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Ответ Tristan...
Ушёл Негрейра и ушёл. И без него трофеи выигрывали
Без него пришлось ждать появления в клубе Левандовски
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Нуу, Дон Флорентино это легенда клуба после Сантиаго Бернабеу и Алфредо ди Стефано.
Как сообщили, после его пенсии (надеюсь не скоро), в его честь будут называться тренировочные комплексы в Реал Мадрид Сити
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Продаём в МЮ Винисиуса, покупаем на эти деньги Холланда, который сегодня начал хотеть в реал и берём черепаху на фри и Альфонсо слева в защиту и на 6 лет можно курить
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Ответ Tristan...
И Примеру
Примера 18/19 входила в оплаченный пакет услуг: вы ведь знаете, что такое авансирование ❓☝️
+1
0
+1
Отличный «кирпичик» в вопросе построения взаимоотношений с будущим нескорым работодателем.
+1
0
+1
Атлетико был без трофеев, но никто Симеоне не выгонял, а тут трудности и Чави поплыл сразу же.
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Ответ Arthurino
То ли дела наш Негрейра. После ухода такой легенды команда сразу посыпалась
Ушёл Негрейра и ушёл. И без него трофеи выигрывали
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Ответ Tristan...
Ушёл Негрейра и ушёл. И без него трофеи выигрывали
Кубок Гампера? 😁
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Ответ юра георгиевский
При КР-7 не было титулов у Реала, правда .......?! Ты, наверное шутишь. Для начала на память сразу вспомнились три, подряд выигранных ЛЧ, остальные надо смотреть в статистике. Такой Реал никто не переплюнет ближайшие 20 лет, как минимум.
Я про времена голактикос писал,о которых ты упомянул.Читай внимательно.
Роналду был в клубе когда времена голактико канули в лето.И это уже другой период.
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Ответ Tristan...
Это после ухода Месси
Ну да, с Месси без Негейры смогли взять только кубок☝️
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