Габриэль Агбонлахор: «Непохоже, что у Мудрика есть хоть какой-то футбольный интеллект. Он ничему не научился»

Габриэль Агбонлахор усомнился в наличии футбольного интеллекта у Михаила Мудрика.

«Челси» проиграл «Ливерпулю» в матче 22-го тура (1:4). Мудрик вышел на замену после перерыва.

« » выглядел так, будто им было все равно, проиграют они или нет. Это то, что я понял из вчерашнего матча, они были настолько плохи. Они не выглядели так, как будто их волновало поражение.

Дарвин Нуньес пять раз попал в каркас – счет мог быть 8:1 или 8:2.

показал, вероятно, худшую игру центрального защитника, которую я видел в Премьер-лиге за последние два сезона. Он был ужасен, Чилуэлл не был великолепен, а потом вышел – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры, и непохоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект.

был плох. Вы тратите миллиард фунтов на игроков, и в то же время у вас в составе есть 39-летний – почти 40-летний – центральный защитник.

Энцо Фернандес был плох, Мойсес Кайседо был плох, Дисаси – я мог бы продолжать, потому что вся команда была не на высоте. «Ливерпуль» был очень хорош, молодой правый защитник Конор Брэдли был лучшим игроком матча. Он провел выдающийся матч», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».