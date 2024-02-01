Габриэль Агбонлахор: «Непохоже, что у Мудрика есть хоть какой-то футбольный интеллект. Он ничему не научился»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Тиаго Силва Бен Чилуэлл Аксель Дисаси Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Конор Брэдли Футбол

Габриэль Агбонлахор усомнился в наличии футбольного интеллекта у Михаила Мудрика.

«Челси» проиграл «Ливерпулю» в матче 22-го тура АПЛ (1:4). Мудрик вышел на замену после перерыва. 

«Челси» выглядел так, будто им было все равно, проиграют они или нет. Это то, что я понял из вчерашнего матча, они были настолько плохи. Они не выглядели так, как будто их волновало поражение.

Дарвин Нуньес пять раз попал в каркас – счет мог быть 8:1 или 8:2.

Бадьяшиль показал, вероятно, худшую игру центрального защитника, которую я видел в Премьер-лиге за последние два сезона. Он был ужасен, Чилуэлл не был великолепен, а потом вышел Мудрик – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры, и непохоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект.

Тиаго Силва был плох. Вы тратите миллиард фунтов на игроков, и в то же время у вас в составе есть 39-летний – почти 40-летний – центральный защитник.

Энцо Фернандес был плох, Мойсес Кайседо был плох, Дисаси – я мог бы продолжать, потому что вся команда была не на высоте. «Ливерпуль» был очень хорош, молодой правый защитник Конор Брэдли был лучшим игроком матча. Он провел выдающийся матч», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».

84 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кажется они начали о чем-то подозревать)
+77
-7
+70
Мудрик - спринтер, и не более того. Может, в легкую атлетику ему надо было?!
+70
-9
+61
Мудрик это спонсорская помощь
+65
-15
+50
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
ну вот же Брэдли похвалил
+49
-1
+48
Ответ Анри Карлайл
Комментарий скрыт
Ты реально сравнил лучшего дриблёра топ-5 лиг (по эффективности) с 1+2 в 16 лет из академии и бегунка с 3+1 в 23 года за 70+30 млн евро?🤓
+53
-12
+41
Мудрик на данный момент реально просто бегунок, всадник без головы. Белая версия Адама Траоре. И то, это сравнение не в пользу Михайло.
Удивительно глупый бегунок)
Время на прогресс есть, но веры всё меньше)
+34
-2
+32
Ответ кэпко
Кайседо спонсорская помощь колумбийским картелям?
Эквадорские картелям,не путай)
+32
-2
+30
Ответ mootoo
Мудрик это спонсорская помощь
Кайседо спонсорская помощь колумбийским картелям?
+38
-8
+30
Агбонлахор такими темпами на Миротворце себя обнаружит
+32
-4
+28
Габриэль Агбонлахор: "Похоже, Мудрик - это украинский Агбонлахор".
+33
-7
+26
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
То, что Агбонлахор, был средним игроком, как-то мешает ему высказываться про игру других? Он же не называет себя великим футболистом, а критикует в данном высказывании игру тех, кто действительно играл плохо. "Ливерпуль" нанёс почти тридцать ударов — это позор для "Челси". А стыднее всех должно быть безумцу Боули, который со своими американскими хоумис набрал в команду дорогую и не особо полезную древесину.
+27
-1
+26
Мудрик главный провал Челси за всю их историю, просто выкинули на ветер 100 млн
+26
-10
+16
Ответ Анри Карлайл
Комментарий скрыт
То есть типа Мудрик реализует каждый свой момент? Ты зачем вообще приплёл Ямаля? Чтоб опозориться? Да, ты молодец, что видел матч с АтБ/новости про него, но там Ямаль для начала забил породистый гол (а не случайный навес, как некий Михайло), выведший Барсу вперёд, а уже затем запорол два момента, которые сам же себе и создал. Второй так вообще после обыгрыша вратаря и слабой ногой с угла следующим касанием, так что это точно не пустые.
Про возраст - ну, очевидно, что по качеству игры в целом должна быть разница в пользу старшего. Но он ведь даже юнцу, которого гоняют целыми матчами из-за проблем с травмами у основы, проигрывает🤓
+15
-1
+14
Ответ Bestcapper
Ну Вида в паре с Рио Фердинандом была одной из цементных пар защитников не только в АПЛ, но и во всем мире. Неманья Видич выбирался лучшим игроком сезона в АПЛ, при том, что он защитник. Хотя куда уж экспертам профессионалам, до вас с Агбонлахором...
Так и говори, что Видич!
А Вида это уже Домагой. А это уже серьезно)
+12
0
+12
Понятно, что Мудрик бегунок и тех денег, что за него отдали, и близко не стоит.
Но всё же можно было его использовать более продуктивно.
Как никак, скорость есть, дриблинг.
В том же Сити сейчас есть свой бегунок, игрок-функция, Жереми Доку. Определили фронт работы, где он со своими навыками будет полезен. И он даёт результат.
+11
-5
+6
Ответ Bestcapper
что-то разговорился Агбонлахор в последнее время, то Вида защитник так себе, сейчас по Мудрику прошелся, сказав что он как раз не Мудрый...
А в чем он не прав?
Особенно про Виду)
+7
-2
+5
Если абстрагироваться от конкретного игрока и уплаченную за него сумму, то игровой интеллект у футболистов - это вещь редкая. Как правило они берут другим. И потенциальные качества Мудрика не хуже того, что было у Агбонлахора. Дальше начинаются варианты - в какую команду ты попал, какой тренер с тобой работает, на какую позицию тебя ставят. Можно быть Дринуокером и стать чемпионом Англии, а можно быть Баджо и не стать чемпионом мира. И тут вопрос не интеллекта. А совокупности факторов.
+8
-3
+5
Ответ Chiquita Banana
Шутка перестала быть смешной еще 300 раз назад.
плюсы есть - значит актуальна
+5
-1
+4
Ответ Родри
Мудрик главный провал Челси за всю их историю, просто выкинули на ветер 100 млн
как там Лукакич?
+8
-4
+4
Ответ jordy
Понятно, что Мудрик бегунок и тех денег, что за него отдали, и близко не стоит. Но всё же можно было его использовать более продуктивно. Как никак, скорость есть, дриблинг. В том же Сити сейчас есть свой бегунок, игрок-функция, Жереми Доку. Определили фронт работы, где он со своими навыками будет полезен. И он даёт результат.
Ну тут проблема в тренере который не может правильно использовать сильные стороны своих игроков и маскировать их недостатки. Вот бы в Челси сейчас обратно вернулся Антонио Конте, мне кажется один из лучших в плане использования игроков, у него каждый игрок прекрасно знает где и как что делать
+5
-1
+4
В любом случае Мудрик уже как минимум мудро развёл Челси на бабки.
+3
0
+3
Ну, этот то точно понимает, о чём говорит.

Господи, как же время летит. Уже наступила реальность, где Агбонлахор стал пенсионером-экспертом и ругает молодняк за отсудившие футбольного интеллекта.
+4
-1
+3
хорошо Ливерпуль Кайседо не купил
+3
0
+3
Ответ кэпко
Кайседо спонсорская помощь колумбийским картелям?
Так Кайседо в Брайтоне офигенно играл в нормально-структурированной команде. Для таких игроков как Мудрик особая тактика не нужна, бери обыгрывай, обостряй. Он дно по факту
+4
-1
+3
Ответ Chiquita Banana
Шутка перестала быть смешной еще 300 раз назад.
Эта шутка вечная. Как чёрное море, которое кое-кто выкопал.
+3
0
+3
Ответ Родри
Мудрик главный провал Челси за всю их историю, просто выкинули на ветер 100 млн
Может и не главный, но фееричный точно!))
+5
-3
+2
Агбонлахор выдал самую базовую базу, которую твердят 90% спортса уже пол года:)
+3
-1
+2
Выступление Агбонлахора напомнило мне фразу из фильма "Грязный Гарри" с Клинтом Иствудом:

- Есть у нашего Гарри одна особенность. У него нет любимчиков. Он ненaвидит всех - янки, 3,14дopов, пoтаcкуx, даго, ниггepов, тopчков, коcoглазых... Дальше можешь перечислять сам ©
+4
-2
+2
Главная беда Челси - это отсутствие интеллекта у новых хозяев.
+2
0
+2
Мудрик , еще когда за шахту выходил в лч первые разы когда , то уже тогда понял я , что это тупой бестолковый бегунок
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий