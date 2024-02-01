Габриэль Агбонлахор: «Непохоже, что у Мудрика есть хоть какой-то футбольный интеллект. Он ничему не научился»
Габриэль Агбонлахор усомнился в наличии футбольного интеллекта у Михаила Мудрика.
«Челси» проиграл «Ливерпулю» в матче 22-го тура АПЛ (1:4). Мудрик вышел на замену после перерыва.
«Челси» выглядел так, будто им было все равно, проиграют они или нет. Это то, что я понял из вчерашнего матча, они были настолько плохи. Они не выглядели так, как будто их волновало поражение.
Дарвин Нуньес пять раз попал в каркас – счет мог быть 8:1 или 8:2.
Бадьяшиль показал, вероятно, худшую игру центрального защитника, которую я видел в Премьер-лиге за последние два сезона. Он был ужасен, Чилуэлл не был великолепен, а потом вышел Мудрик – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры, и непохоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект.
Тиаго Силва был плох. Вы тратите миллиард фунтов на игроков, и в то же время у вас в составе есть 39-летний – почти 40-летний – центральный защитник.
Энцо Фернандес был плох, Мойсес Кайседо был плох, Дисаси – я мог бы продолжать, потому что вся команда была не на высоте. «Ливерпуль» был очень хорош, молодой правый защитник Конор Брэдли был лучшим игроком матча. Он провел выдающийся матч», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».
Удивительно глупый бегунок)
Время на прогресс есть, но веры всё меньше)
Про возраст - ну, очевидно, что по качеству игры в целом должна быть разница в пользу старшего. Но он ведь даже юнцу, которого гоняют целыми матчами из-за проблем с травмами у основы, проигрывает🤓
А Вида это уже Домагой. А это уже серьезно)
Но всё же можно было его использовать более продуктивно.
Как никак, скорость есть, дриблинг.
В том же Сити сейчас есть свой бегунок, игрок-функция, Жереми Доку. Определили фронт работы, где он со своими навыками будет полезен. И он даёт результат.
Особенно про Виду)
Господи, как же время летит. Уже наступила реальность, где Агбонлахор стал пенсионером-экспертом и ругает молодняк за отсудившие футбольного интеллекта.
- Есть у нашего Гарри одна особенность. У него нет любимчиков. Он ненaвидит всех - янки, 3,14дopов, пoтаcкуx, даго, ниггepов, тopчков, коcoглазых... Дальше можешь перечислять сам ©