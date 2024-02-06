Данн считает, что Месси заслуженно выиграл The Best: «Сможет ли Холанд обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом? Нет. Смотреть на игру Лео – одно удовольствие»

Ричард Данн не видит проблемы, что The Best выиграл Месси, а не Холанд.

«Это очень сложно. Можете посмотреть на это и подумать: «Является ли Холанд лучшим футболистом в мире?» Наверное, нет. Лучший ли он бомбардир? Да. Так что если награду дают за это, то все отлично.

Я люблю смотреть на игру Месси. Есть футболисты, которые играют так, будто они с другой планеты.

Я смотрю на Холанда и думаю, что он невероятен. Можно направить мяч в любое место в штрафной, и он забьет. Но сможет ли он обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом (а я думаю, футбол должен быть таким)? Думаю, нет.

Я очень рад, что Месси получил эту награду, потому что смотреть на его игру – одно удовольствие. Если это трофей за статистику, то его всегда будут выигрывать ребята, которые забивают», – высказался бывший капитан « ».

Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда