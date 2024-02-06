Данн считает, что Месси заслуженно выиграл The Best: «Сможет ли Холанд обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом? Нет. Смотреть на игру Лео – одно удовольствие»
Ричард Данн не видит проблемы, что The Best выиграл Месси, а не Холанд.
«Это очень сложно. Можете посмотреть на это и подумать: «Является ли Холанд лучшим футболистом в мире?» Наверное, нет. Лучший ли он бомбардир? Да. Так что если награду дают за это, то все отлично.
Я люблю смотреть на игру Месси. Есть футболисты, которые играют так, будто они с другой планеты.
Я смотрю на Холанда и думаю, что он невероятен. Можно направить мяч в любое место в штрафной, и он забьет. Но сможет ли он обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом (а я думаю, футбол должен быть таким)? Думаю, нет.
Я очень рад, что Месси получил эту награду, потому что смотреть на его игру – одно удовольствие. Если это трофей за статистику, то его всегда будут выигрывать ребята, которые забивают», – высказался бывший капитан «Манчестер Сити».
Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда
Попрошу помощи у экспертов в чате. Я сам, знаете ли, даблчизбургер лигу не смотрю
PS На тренировке что ли?
Впрочем не удивлюсь, фанатики месе даже всякие товарняки с никарагуа и финалисимы в зачет ставят
Что Месси показал в 2023 г, что могло бы затмить других кандидатов?!
Почему Бернардо не получил награду?
Мля, рассуждения этого Данна напоминают рассуждения Мостового.
А почему он блевал? Печень гормоны роста не принимала?
То есть, Армстронга и валиеву за препараты закрыли, а этим жуликом восторгаются, зная, что он на анаболических стероидах всю карьеру провел?
Что такого в его футболе было такого, что прям на The Best?
А самое главное: чего он добился за прошлый год, чтобы быть хотя бы в номинантах на этот приз?
https://www.youtube.com/watch?v=88tPE7AAUxM
Комрады, не благодарите!
В принципе, все символично, пляж, любители, пивко.