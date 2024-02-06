Данн считает, что Месси заслуженно выиграл The Best: «Сможет ли Холанд обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом? Нет. Смотреть на игру Лео – одно удовольствие»

Теги Манчестер Сити Ричард Данн МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Ричард Данн не видит проблемы, что The Best выиграл Месси, а не Холанд.

«Это очень сложно. Можете посмотреть на это и подумать: «Является ли Холанд лучшим футболистом в мире?» Наверное, нет. Лучший ли он бомбардир? Да. Так что если награду дают за это, то все отлично.

Я люблю смотреть на игру Месси. Есть футболисты, которые играют так, будто они с другой планеты.

Я смотрю на Холанда и думаю, что он невероятен. Можно направить мяч в любое место в штрафной, и он забьет. Но сможет ли он обвести пятерых, прокинуть между ног, быть артистом (а я думаю, футбол должен быть таким)? Думаю, нет.

Я очень рад, что Месси получил эту награду, потому что смотреть на его игру – одно удовольствие. Если это трофей за статистику, то его всегда будут выигрывать ребята, которые забивают», – высказался бывший капитан «Манчестер Сити».

Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда

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77 комментариев
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Это верно. Как Месси, играя за ПСЖ, обвел половину команды, а потом забил победный гол, перебросив Нойера... Это было что-то! Тоже не помните такого ?
+160
-28
+132
Позвольте, а кому это Месси прокидывал между ног, обводя пятерых и был артистом в 2023 году?
Попрошу помощи у экспертов в чате. Я сам, знаете ли, даблчизбургер лигу не смотрю

PS На тренировке что ли?
Впрочем не удивлюсь, фанатики месе даже всякие товарняки с никарагуа и финалисимы в зачет ставят
+106
-21
+85
Ответ #SharkTeam
а у Месси нет бездарных матчей? Ну например когда его команда сливает матч на вылет, а он нулина
С 2015 года все игры плей-офф Лиги чемпионов.
+70
-12
+58
Ответ Случайно заскочил
Комментарий скрыт
а у Месси нет бездарных матчей? Ну например когда его команда сливает матч на вылет, а он нулина
+40
-7
+33
Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий скрыт
казалось бы причём здесь снова Роналду)) он даже ведь не номинировался на эту награду.
+26
-3
+23
При чём тут игра Месси? Речь идёт строго о 2023 г!
Что Месси показал в 2023 г, что могло бы затмить других кандидатов?!
+22
-3
+19
Идиот, это награда за год
+18
-2
+16
Ну давайте теперь до конца веков давать все награды Месси, потому что в 2012 году он обвел пятерых и прокинул кому-то между ног
+18
-3
+15
Бернардо в прошлом году в матче с Баварией в плейофф ЛЧ за 10 секунд пробросил мяч между ног игрокам Баварии 4 раза. Месси так делал? Нет.
Почему Бернардо не получил награду?
Мля, рассуждения этого Данна напоминают рассуждения Мостового.
+15
-2
+13
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
гражданин эксперт, я желаю удостовериться в подобных артистических номерах. Попрошу вас, скинуть ссылочку на нарезку. Благодарю заранее
+13
-4
+9
Кто это?
+15
-7
+8
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это верно. Как Месси, играя за ПСЖ, обвел половину команды, а потом забил победный гол, перебросив Нойера... Это было что-то! Тоже не помните такого ?
хаахаххахах)
+12
-4
+8
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Что за логика? Вот просто гениальная. Не видел, не слышал, не читал, не был свидетелем - верь на слово. Вчера жена Vinnipukh Vinci выступала по тв, сказала, что ты каждый вечер куда в короткой юбке и на каблуках выходишь, возвращаешься через пару часов с кучей денег, но вся одежда порванная и пахнет узбеками. Не видел? Так верь на слово
+8
0
+8
А Месси может забить головой, продавив пятерых защитников или ударом через себя?

А почему он блевал? Печень гормоны роста не принимала?

То есть, Армстронга и валиеву за препараты закрыли, а этим жуликом восторгаются, зная, что он на анаболических стероидах всю карьеру провел?
+11
-4
+7
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Что значит лучший футбол в мире?
Что такого в его футболе было такого, что прям на The Best?
А самое главное: чего он добился за прошлый год, чтобы быть хотя бы в номинантах на этот приз?
+10
-5
+5
Аргументация уровня типичного поклонника Месси.
+5
-1
+4
Ответ Loko
Бернардо сделал это один раз, Месси делает такие вещи с 11лет регулярно.
а какое отношение это имеет к ПРОШЛОМУ году?
+4
0
+4
Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий скрыт
К сожалению так же вряд ли кто вспомнит, чтобы персофаны Месси и Роналду хоть раз были адекватными
+8
-5
+3
По такой логике можно, например, Роналдиньо каждый год давать награды - а вот помните в 200... он сделал то-то, волшебник!!
+3
0
+3
Не придерешься, Месси же в 2023-м выиграл ЧМ, ЛЧ, ЛЕ, взял Чашку АПЛ, наколотил сотню голов, стал лучшим игроком МЛС! Хотя, стоп...
+3
0
+3
Нашел!!!
https://www.youtube.com/watch?v=88tPE7AAUxM

Комрады, не благодарите!
В принципе, все символично, пляж, любители, пивко.
+2
0
+2
да, что у них (многих) в головах то? вопрос не о том кто лучший футболист (пока) 21 века, а о заслужености награды конкретно за 2023 , где великий не играл в топ/чемп, не сделал ни чего, а другой стал лучшим в самой конкурентной лиге мира, ну так то когда Месси совсем закончит, то давайте ему присуждать этот приз просто чтоб был
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это верно. Как Месси, играя за ПСЖ, обвел половину команды, а потом забил победный гол, перебросив Нойера... Это было что-то! Тоже не помните такого ?
Он играя за Барсу уже так начинал делать
+2
0
+2
Ответ Scorpio
Позвольте, а кому это Месси прокидывал между ног, обводя пятерых и был артистом в 2023 году? Попрошу помощи у экспертов в чате. Я сам, знаете ли, даблчизбургер лигу не смотрю PS На тренировке что ли? Впрочем не удивлюсь, фанатики месе даже всякие товарняки с никарагуа и финалисимы в зачет ставят
Антонелле Ракуццо
+2
0
+2
Ну как такое может быть? Когда речь заходит о Месси они вспоминают его 5-7 летней давности. Что он сделал в 2023 году?
+3
-1
+2
Ответ Loko
Пеле закончил играть в 70х годах, но его до сих пор признают "королём" футбола, лучшим игроком. Все эти награды чисто символические, определяются в результате опросов уважаемых журналистов со всего мира. Все кому не нравится их выбор могут организовать свои опросы, своих людей и учредить собственные награды для лучших по их мнению футболистов. В чём проблема? Кто не разрешает вам учредить свою награду и вручать её вашему любимому футболисту? К кому вы обращаетесь, когда критикуете выбор лучшего футболиста?
Но в самой Бразилии, лучшим считают Гаринчу (но он как и Марадона не нравится чиновникам ФИФА, имидж у него неправильный), а Пеле так, второй-третий.
+1
0
+1
Ответ AndrewBegoun
Кто это?
Хороший капитан Сити в прошлом. В те времена , помню, вицекапитаном горожан был medium well
+2
-1
+1
конкретно в прошлом году что он показал в плане игры? сколько раз он обводил пятерых?
+10
-9
+1
Ответ #SharkTeam
а у Месси нет бездарных матчей? Ну например когда его команда сливает матч на вылет, а он нулина
Нет, ведь мемси никогда не проигрывает! Проигрывает команда, а вот побеждает всегда только мемси, в соло.
+2
-1
+1
что Месси сделал в 2023 году? все равно не нужно было сделать из этого культа. на тупизм попахивает
+7
-6
+1
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