Александр Мостовой: «Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в России. Правду никто не любит, но ее надо признавать»
Александр Мостовой считает себя одним из лучших футболистов России.
– Вчера вышло интервью с Денисом Бояринцевым, в котором он сказал, что никогда не поздно стартовать в тренерской деятельности, но сейчас это сложнее. Согласны с этим?
– Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать.
Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом 3-5 лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться, – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».
А ты играл?
А одной левой сколько чеканишь?
ЛЧ или хотя бы ЛЕ он брал?
Может Сельту чемпионом делал?
На Мире или Евро блистал?
Ни как не пойму в чем он великий?
Походу что-то не так со мной....
У меня вообще было дофига денег и я тусил в Испании, нафиг мне эта ваша тренерская работа? Потом правда спустя много лет оказалось, что и большие деньги начинают заканчиваться и надо было идти тренировать сразу, но кто ж знал.
-Доктор, я страдаю манией величия!
-Да что ты знаешь о мании величия, жалкий человечишко.
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По какой статье сидел в Испании?
Или всё же в психиатрической больнице, откуда Дон Кихот сбежал на борьбу с мельницами?