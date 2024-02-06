Александр Мостовой: «Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в России. Правду никто не любит, но ее надо признавать»

Александр Мостовой считает себя одним из лучших футболистов России.

– Вчера вышло интервью с , в котором он сказал, что никогда не поздно стартовать в тренерской деятельности, но сейчас это сложнее. Согласны с этим?

– Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать.

Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом 3-5 лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться, – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».