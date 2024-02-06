Александр Мостовой: «Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в России. Правду никто не любит, но ее надо признавать»

Теги Денис Бояринцев премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает себя одним из лучших футболистов России.

– Вчера вышло интервью с Денисом Бояринцевым, в котором он сказал, что никогда не поздно стартовать в тренерской деятельности, но сейчас это сложнее. Согласны с этим?

– Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать.

Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом 3-5 лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться, – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».

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89 комментариев
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Царь не изменяет своим принципам. Поддать дровишек в медиа пространство у него получается, надо признать, по-царски 😆
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Ответ Леван Мкртчян
Если и так, то это поехала одна из самых великих кукух в истории российского футбола. А ты играл? А одной левой сколько чеканишь?
у него даже кукуха чеканит))
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-2
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Он это специально говорит или на самом деле кукуха поехала?
+35
-5
+30
Ответ 79Max
Он это специально говорит или на самом деле кукуха поехала?
Если и так, то это поехала одна из самых великих кукух в истории российского футбола.
А ты играл?
А одной левой сколько чеканишь?
+22
-3
+19
Ответ Best game on Earth
В России разве были великие футболисты? Не очень хорошие, не отличные, а прям чтоб великие?
Яшин
+24
-6
+18
Надеюсь, Мостовой возглавит Барселону в этом году, как никак - легенда Ла Лиге
+15
0
+15
Ответ alexsem69
Интересно, он сам то в это верит???
а что не так? он действительно один из лучших футболистов в нашей истории. другое дело, что он так это преподносит интересно)))
+13
-4
+9
Объясните мне пожалуйста, а в чём его величие???
ЛЧ или хотя бы ЛЕ он брал?
Может Сельту чемпионом делал?
На Мире или Евро блистал?
Ни как не пойму в чем он великий?
Походу что-то не так со мной....
+10
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+9
Один из самых талантливых в истории отечественного футбола. Великим не стал, а в сборной и вовсе больше разочаровывал, чем пользы приносил.
+8
-2
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Ответ Spartakus1984
Яшин
Это СССР, так что не в счёт
+9
-4
+5
"я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться"

У меня вообще было дофига денег и я тусил в Испании, нафиг мне эта ваша тренерская работа? Потом правда спустя много лет оказалось, что и большие деньги начинают заканчиваться и надо было идти тренировать сразу, но кто ж знал.
+7
-2
+5
Мостовой в разговоре с зеркалом: "Ваше величество! Вы знаете, что я человек честный, прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! — добавляет: — Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!"
+5
0
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Мостовой был хороший футболист, но периода величия советского футбола он не застал. По мне, это период с 1956 по 1966 гг. Когда взята Олимпиада (на неё ещё ездили все сильнейшие), кубок Европы 1960, финал там же в 1964-м, выход в полуфинал ЧМ в 1966-м. Дальше успехи были эпизодическими. И в любом случае сб. СССР по сравнению со сб. Италии, ФРГ, Бразилии не была никогда великой.
+5
0
+5
Ответ Alexandr Sokolov
у него даже кукуха чеканит))
Чекуха называется)
+4
0
+4
В России разве были великие футболисты? Не очень хорошие, не отличные, а прям чтоб великие?
+7
-4
+3
Интересно, он сам то в это верит???
+7
-4
+3
Никто правду не любит, и Мостовой не исключение.
+4
-1
+3
Как футболист был не плохой, но чтоб быть великим надо что-то выиграть, а вот трофеев у царя маловато... Тот же Аршавин брал еврокубок в составе Зенита будучи лидером команды, Аленичев с Порту брал два еврокубка и забивал в обоих финалах...
+3
0
+3
И тебя, Шура, вылечат
+3
-1
+2
Сказав это Мостовой с криком " царь " выпил залпом 0,5 горячительного
+10
-8
+2
Пациент на приёме у психиатра.
-Доктор, я страдаю манией величия!
-Да что ты знаешь о мании величия, жалкий человечишко.
+9
-7
+2
Клоун
+1
0
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Ответ Dasding
Цымбаларь?Нет?
Соглашусь
+1
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+1
Ответ Только Крылья
а что не так? он действительно один из лучших футболистов в нашей истории. другое дело, что он так это преподносит интересно)))
Речь не про лучших, а про великих. И это уже дичь у него.
+1
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Кто его считает великим? Самомнение конечному него.
+1
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Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом 3-5 лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться, – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».

----

По какой статье сидел в Испании?

Или всё же в психиатрической больнице, откуда Дон Кихот сбежал на борьбу с мельницами?
+2
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Ответ Alcibiades
Ну, и в чем он не прав? Не является одним из "великих футболистов России"? Там как будто много претендентов у нас.
Он игрок системы СССР, 5 сезонов за Спартак, именно там состоялся как игрок. Великим игрока делают титулы и его игра за клубы и сборную, потому великим его считают в Виго, но не в России.
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А кто оценивал? Наверное, какой-нибудь Александр М?
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Да не скромничай, мира.
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Ответ Alexandr Sokolov
у него даже кукуха чеканит))
точняк он все время сосредоточен и мысленно чеканит мяч:)))
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