Экс-арбитр Итурральде о возможном пенальти из-за единоборства Савича и Беллингема: «Судья решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить 11-метровый»
Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил моменты с возможными пенальти в ворота «Атлетико».
«Реал» и «Атлетико» (1:1) сыграли вничью в матче 23-го тура Ла Лиги.
Первый эпизод с потенциальным назначением пенальти произошел на 53-й минуте с участием Лукаса Васкеса и Сауля.
«В этом моменте ничего нет. Футболист «Атлетико» опережает игрока «Реала», – посчитал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Вторая игровая ситуация состоялась на 60-й минуте, когда Джуд Беллингем оказался на газоне в штрафной площади после единоборства с защитником Стефаном Савичем.
«На усмотрение арбитра. Хосе Мария Санчес Мартинес решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. Если бы он свистнул, Савич не смог бы это оспорить, потому что он собирался играть не в мяч, а в соперника», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Или они цены заломили?
Где там можно увидеть, что «игрок Атлетико опережает игрока Реала»😂😂😂
2. На Беллингеме скорее пенальти, Савич там блокировал его
С Беллингемом - железный пенальти, на мой взгляд
А то, что Атлетико сносил и обнимал игроков Реала в своей штрафной - эт норма))
Даже балбес Тейлор за хватание в 30 метрах от ворот дал ЖК Конате в матче ЛФК - Арсенал, а тут игрок валит при навесе/пасе Джуда, аж дважды - это судье и ВАР ок
Судейские ошибки это неизбежность вечная в общем то. Узбагойтесь уже. Паранойя какая то
Так ещё и сравнивают первых лиц клуба, с клубным тв😀
На СВО что ли потерял ее? Так уже не пришьют.