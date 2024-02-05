Экс-арбитр Итурральде о возможном пенальти из-за единоборства Савича и Беллингема: «Судья решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить 11-метровый»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Стефан Савич Сауль Ньигес Лукас Васкес Джуд Беллингем Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил моменты с возможными пенальти в ворота «Атлетико».

«Реал» и «Атлетико» (1:1) сыграли вничью в матче 23-го тура Ла Лиги.

Первый эпизод с потенциальным назначением пенальти произошел на 53-й минуте с участием Лукаса Васкеса и Сауля.

«В этом моменте ничего нет. Футболист «Атлетико» опережает игрока «Реала», – посчитал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Вторая игровая ситуация состоялась на 60-й минуте, когда Джуд Беллингем оказался на газоне в штрафной площади после единоборства с защитником Стефаном Савичем.

«На усмотрение арбитра. Хосе Мария Санчес Мартинес решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. Если бы он свистнул, Савич не смог бы это оспорить, потому что он собирался играть не в мяч, а в соперника», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

40 комментариев
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Перес купил всех судей Ла Лиги, жаль только, забыл купить Бенгоэчеа и Хосе Марию Санчеса Мартинеса.
Или они цены заломили?
+36
-10
+26
Ахахахахах ну о чем ещё говорить? Позор просто

Где там можно увидеть, что «игрок Атлетико опережает игрока Реала»😂😂😂
+30
-9
+21
Итурральде больше кулес чем Чави и Лапорта
+28
-7
+21
Согласен.. Нож из спины Джуда торчит? Нет?! О чем тогда разговор?
+18
-5
+13
Крови не было (с)
+14
-5
+9
Да и хрен с судьей, с его решениями. Мне за команду не стыдно от слова совсем. Играли великолепно. Браим просто тигр, как он красиво разбирается с соперниками, жаль, конечно, что не забил перед заменой, но в любом случае всем игрокам и тренеру спасибо. Эта команда определенно заберет Ла Лигу.
+9
-1
+8
Пенка на Джуда железобетонная. А вот эпизод с Васкесом на усмотрение судьи, хотя скорее нет чем да.
+7
0
+7
Почему именно этот индивид комментит все моменты Реала?
+7
0
+7
Итуральде: Если бы оторвали руку, то повод был бы, но и то на усмотрение судьи
+6
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+4
1. В моменте с Васкесом в лучшем случае 50 на 50. Уж явно там Васкес искал ногу, чтобы зацепиться и сам очень хотел упасть
2. На Беллингеме скорее пенальти, Савич там блокировал его
+4
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+3
Ответ ZaSvabody
Было смешно смотреть на Анчелотти, который прыгал по бровке и руками рисовал "ВАР", требуя пенальти. А ведь еще вчера слова про судейство были "непрофессиональным уровнем" и он не будет "опускаться до этого". Посмотрим, до чего опустится завтра мадрид-тв. Лицемерие этого клуба и его болел не знает границ.
Так Анчелотти или Мадрид тв? Анчелотти уже высказался про судейство - можете почитать. Или он и нарезки сам делает?))
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Будем объективны - в моменте с Васкесом 50/50.
С Беллингемом - железный пенальти, на мой взгляд
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С Атлетико в этом сезоне судьи просто топят Реал , причем весьма откровенно. Чем там Иттуральде смотрел матч, если увидел что Савич опередил Беллингема? И как может быть на усмотрение арбитра эпизод , в котором человека борцовским приемом укладывают на газон , когда он хочет добраться до мяча ? Про момент с Васкезом вообще молчу. Такое ощущение, что после абсолютно верно отмененного гола Атлетико , вся бригада , вместе с ВАР просто побоялись ставить пенальти , потому что на следующий день из всех щелей пошла бы вонь, в первую очередь из Каталонии
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Ответ Роман
Что можно ожидать от ручного судьи БЧК.
То что чистый гол отменил в пользу ВАРРЕАЛА
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Так это и называется ход конем. Барса с помощью СМИ давит на судей, что те теперь боятся нормально судить. 3 матча подряд, против Реала судьи ошиблись 6 раз, но даже при этом с пеной у рта пытаются даже верные решения судьи выставить так будто это судья принял неверное решение в пользу Реала. Но при этом тут не было ни одной новости о том, что в матче Барселоны с Вильяреалом, отменили чистящий гол Вильяреала, эти отбитые во главе с Хави насквозь не видят как судьи ошибаются в пользу Барсы, но при это требуют от судьи назначить пенальти за эпизод с попаданием мяча в прижатую руку, и мусолили этот момент 3 дня! Странные ребята
6, а чего не 60 тогда уж)), ну а то что в 3 раза больше ошибки в пользу Реала, конечно умолчим))
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Ответ Клод
Так Анчелотти или Мадрид тв? Анчелотти уже высказался про судейство - можете почитать. Или он и нарезки сам делает?))
ну ты ж видишь, у них в голове 1 слово и аббревиатура, клубное и ТВ. и это при полном отсутствии мозга.
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Ответ JENNINGS
Перес купил всех судей Ла Лиги, жаль только, забыл купить Бенгоэчеа и Хосе Марию Санчеса Мартинеса. Или они цены заломили?
Все потрачено на Сото Градо-этого хватит для золота)))
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+1
Ответ JENNINGS
Перес купил всех судей Ла Лиги, жаль только, забыл купить Бенгоэчеа и Хосе Марию Санчеса Мартинеса. Или они цены заломили?
Самое смешное, что легкое придерживание футболки Педри вчера - это для местных лицемеров фол
А то, что Атлетико сносил и обнимал игроков Реала в своей штрафной - эт норма))
Даже балбес Тейлор за хватание в 30 метрах от ворот дал ЖК Конате в матче ЛФК - Арсенал, а тут игрок валит при навесе/пасе Джуда, аж дважды - это судье и ВАР ок
+2
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+1
Ответ JENNINGS
Перес купил всех судей Ла Лиги, жаль только, забыл купить Бенгоэчеа и Хосе Марию Санчеса Мартинеса. Или они цены заломили?
Ясен перстень-же, что эти ребятки кулес, которые глубоко сидят на каталонском подогретом рычаге))
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Только я устал от комментариев и новостей про испанское судейство? после каждого матча под луной каждое решение обсуждают. Кошмарное давление на судей. Сам футбол утонул в околофутбольных спорах. Сами матчи уже никому особо не нужны. Главное скандал.
Судейские ошибки это неизбежность вечная в общем то. Узбагойтесь уже. Паранойя какая то
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контакт достаточный, чтобы снести игрока, но недостаточный, чтобы поставить пенальти 🤡🤡🤡
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Ответ JENNINGS
Перес купил всех судей Ла Лиги, жаль только, забыл купить Бенгоэчеа и Хосе Марию Санчеса Мартинеса. Или они цены заломили?
Может они Кенты Негрейры
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Ответ Zidan GOAT
Ахахахахах ну о чем ещё говорить? Позор просто Где там можно увидеть, что «игрок Атлетико опережает игрока Реала»😂😂😂
так он и дарил победы в чемпионатах все 15 лет Барселоне
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Ответ ZaSvabody
Было смешно смотреть на Анчелотти, который прыгал по бровке и руками рисовал "ВАР", требуя пенальти. А ведь еще вчера слова про судейство были "непрофессиональным уровнем" и он не будет "опускаться до этого". Посмотрим, до чего опустится завтра мадрид-тв. Лицемерие этого клуба и его болел не знает границ.
Даже смешно читать этот бред, ну конечно это одно и тоже что и ныть 5 матчей подряд про судейство и в камеру орать. Во первых действия Анчелотти, это вполне обычные действия которые практикуют 95% тренеров, начиная с того же Клопа и заканчивая тем же Пепом! Но покажи мне хоть один случай, когда тренер 5 матчей подряд ноет о судействе?
Так ещё и сравнивают первых лиц клуба, с клубным тв😀
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Ответ ZaSvabody
Было смешно смотреть на Анчелотти, который прыгал по бровке и руками рисовал "ВАР", требуя пенальти. А ведь еще вчера слова про судейство были "непрофессиональным уровнем" и он не будет "опускаться до этого". Посмотрим, до чего опустится завтра мадрид-тв. Лицемерие этого клуба и его болел не знает границ.
Ты по ходу не знаешь что такое в пресс конференции разговаривать про судей и требовать прямо от судьи посмотреть вар во времяигры. Это вообще-то разное.
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Ответ Robs8n Madrid
Да и хрен с судьей, с его решениями. Мне за команду не стыдно от слова совсем. Играли великолепно. Браим просто тигр, как он красиво разбирается с соперниками, жаль, конечно, что не забил перед заменой, но в любом случае всем игрокам и тренеру спасибо. Эта команда определенно заберет Ла Лигу.
Аминь🙏
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Ответ Domian
Да не то что железобетонная, титановая пенка. Судью в Мексику на расправу картелю Лос Зетас. Хала Мадрид, Аминь.
Совет вам: https://m.vk.com/video-181251284_456240459
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Ответ Нико Росберг
1. В моменте с Васкесом в лучшем случае 50 на 50. Уж явно там Васкес искал ногу, чтобы зацепиться и сам очень хотел упасть 2. На Беллингеме скорее пенальти, Савич там блокировал его
Васкес искал ногу?)
На СВО что ли потерял ее? Так уже не пришьют.
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А ВАР только и смог, что отменить гол Савича. )
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Ответ Dragnil
Почему именно этот индивид комментит все моменты Реала?
Ты сам ответил на своей вопрос
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