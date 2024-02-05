Экс-арбитр Итурральде о возможном пенальти из-за единоборства Савича и Беллингема: «Судья решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить 11-метровый»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил моменты с возможными пенальти в ворота «Атлетико».

« » и «Атлетико» (1:1) сыграли вничью в матче 23-го тура Ла Лиги.

Первый эпизод с потенциальным назначением пенальти произошел на 53-й минуте с участием и .

«В этом моменте ничего нет. Футболист « » опережает игрока «Реала», – посчитал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Вторая игровая ситуация состоялась на 60-й минуте, когда оказался на газоне в штрафной площади после единоборства с защитником Стефаном Савичем.

«На усмотрение арбитра. Хосе Мария Санчес Мартинес решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. Если бы он свистнул, Савич не смог бы это оспорить, потому что он собирался играть не в мяч, а в соперника», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.