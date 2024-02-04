«Челси» пропустил 4 гола за игру в 4-й раз за сезон, дважды – в домашнем матче
«Челси» пропустил 4 гола в 4-м матче за сезон.
В 23-м туре АПЛ «синие» уступили «Вулверхэмптону» на «Стэмфорд Бридж» (2:4).
До этого 4 гола в ворота «Челси» забивали «Ливерпуль» (1:4), «Манчестер Сити» (4:4) и «Ньюкасл» (1:4). При этом дважды в нынешнем сезоне лондонцы пропустили такое количество мячей в домашнем матче.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон».
Когда он вообще был топовым? В 2019?
Мощно идем🤝