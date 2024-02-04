«Челси» пропустил 4 гола за игру в 4-й раз за сезон, дважды – в домашнем матче

«Челси» пропустил 4 гола в 4-м матче за сезон.

В 23-м туре «синие» уступили « » на « » (2:4).

До этого 4 гола в ворота « » забивали «Ливерпуль» (1:4), «Манчестер Сити» (4:4) и «Ньюкасл» (1:4). При этом дважды в нынешнем сезоне лондонцы пропустили такое количество мячей в домашнем матче.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон».