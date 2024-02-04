«Челси» пропустил 4 гола за игру в 4-й раз за сезон, дважды – в домашнем матче

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

«Челси» пропустил 4 гола в 4-м матче за сезон.

В 23-м туре АПЛ «синие» уступили «Вулверхэмптону» на «Стэмфорд Бридж» (2:4).

До этого 4 гола в ворота «Челси» забивали «Ливерпуль» (1:4), «Манчестер Сити» (4:4) и «Ньюкасл» (1:4). При этом дважды в нынешнем сезоне лондонцы пропустили такое количество мячей в домашнем матче.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон».

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27 комментариев
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А можно Моура вернуть… мне кажется кроме него уже никто не сможет
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+19
Почетино аут,он не может уже ничего изменить.
+11
-3
+8
Верните Рабиновича😅
+7
-1
+6
Ответ Люди Как люди
Почетино аут,он не может уже ничего изменить.
Никто не сможет, Боэли после Ромы беспросветный мрак
+9
-3
+6
Ответ Aibek Mak
Тут даже дело не в футболистах за которых отдали бешеные деньги, как мне кажется Почеттино будет очень тяжело что то добиться именно здесь и сейчас. Тренер то он топовый но не получилось
"Тренер то он топовый но не получилось"

Когда он вообще был топовым? В 2019?
+6
-2
+4
Ответ Aibek Mak
Тут даже дело не в футболистах за которых отдали бешеные деньги, как мне кажется Почеттино будет очень тяжело что то добиться именно здесь и сейчас. Тренер то он топовый но не получилось
Тут дело как раз в тренере и ни разу он не топовый, где он добился хоть какого-то успеха?
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Боэли больше 10 очков потерял на сдаче Кепы в аренду, и главное никакого финансового профита не получил, наоборот пришлось тратить. Зато помог Реалу в трудную минуту...
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По игре была просто мгла
+1
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Ответ Javlon Ergashev
#PochettinoOUT
#PochettinoSTAY
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Оправдашки должуна как отдельный вид искусства.
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да на чемпионат уже давно шансов нет ,через кубок лиги может попадем в лигу конф
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Там единение фанатов мощное было))
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Пора звать Жозе, только он может спасти эту команду
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#PochettinoOUT
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Испанский стыд. Ну просто колхоз. Челси возили мордой об всфальт. Прижигали на нем сигары и хорошо что еще на Челси не помочились. Ну просто слов нет. Позорище…
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Тут даже дело не в футболистах за которых отдали бешеные деньги, как мне кажется Почеттино будет очень тяжело что то добиться именно здесь и сейчас. Тренер то он топовый но не получилось
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Когда-то раз в 4 года столько пропускали.
Мощно идем🤝
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4очеттино
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Одним словом 4елси...
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