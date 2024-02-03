Трапаттони – лучший тренер 80-х по версии FourFourTwo. Сакки – 2-й, Хиддинк – 5-й, Фергюсон – 8-й, Лобановский – 11-й
Джованни Трапаттони возглавил рейтинг лучших тренеров 1980-х.
Итальянский специалист занял первое место в списке, составленном британским журналом FourFourTwo. Всего в нем 32 тренера.
В топ-11 вошли:
1. Джованни Трапаттони («Ювентус», «Интер»).
2. Арриго Сакки («Римини», «Парма», «Милан»).
3. Боб Пэйсли («Ливерпуль»).
4. Эрнст Хаппель («Стандард», «Гамбург», «Сваровски-Тироль»).
5. Гус Хиддинк (ПСВ, «Фенербахче»).
6. Юпп Дерваль (сборная ФРГ, «Галатасарай»).
7. Брайан Клаф («Ноттингем Форест»).
8. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»).
9. Энцо Беарзот (сборная Италии).
10. Мишель Идальго (сборная Франции, «Марсель»).
11. Валерий Лобановский (сборная СССР, «Динамо» Киев).
не был на слуху, ага)
8-оее место конечно, высоковато, может 12-13, но про то, что он в топ-50 не входил - лютая ересь
Реал Сарагоса/Мурсия/Мадрид - 0 трэблов
2 чемпионства
5 кубков
2 еврокубка
Изучатель, #####
Тренер стяуа: 3 чемпионства, 1 кубок и 1 еврокубок, что меньше фергюсоновских достижений
никто достижения Клафа не опровергает, но "учёный", который 80-е изучал, вообще об Абердине и Ферги не слышал
что уже тупость