Трапаттони – лучший тренер 80-х по версии FourFourTwo. Сакки – 2-й, Хиддинк – 5-й, Фергюсон – 8-й, Лобановский – 11-й

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Джованни Трапаттони возглавил рейтинг лучших тренеров 1980-х.

Итальянский специалист занял первое место в списке, составленном британским журналом FourFourTwo. Всего в нем 32 тренера.

В топ-11 вошли:

1. Джованни ТрапаттониЮвентус», «Интер»).

2. Арриго СаккиРимини», «Парма», «Милан»).

3. Боб ПэйслиЛиверпуль»).

4. Эрнст ХаппельСтандард», «Гамбург», «Сваровски-Тироль»).

5. Гус Хиддинк (ПСВ, «Фенербахче»).

6. Юпп Дерваль (сборная ФРГ, «Галатасарай»).

7. Брайан Клаф («Ноттингем Форест»).

8. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»).

9. Энцо Беарзот (сборная Италии).

10. Мишель Идальго (сборная Франции, «Марсель»).

11. Валерий Лобановский (сборная СССР, «Динамо» Киев).

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44 комментария
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Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
обыграть с абердином реал в финале КК не повод войти "даже в топ 50" ?))
+31
-9
+22
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
+32
-13
+19
Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
Ферги с Абердином кубок обладателей кубков выигрывал (Реал в финале обыграли) и Суперкубок УЕФА
не был на слуху, ага)
+19
-4
+15
Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
Ну есть ссылка на первоисточник, где в мотивационном обьяснении написано, что он с Абердином выиграл 3 титула и 4 кубка Шотландии (при здравствующих Селтике и Рейнджерс), ну и выиграл Кубок обладателей Кубков в 1983 победив Реал в финале.

8-оее место конечно, высоковато, может 12-13, но про то, что он в топ-50 не входил - лютая ересь
+10
-2
+8
Ответ #SharkTeam
Его основные достижения в те годы и были
ПСВ - 1 трэбл
Реал Сарагоса/Мурсия/Мадрид - 0 трэблов
+6
-1
+5
Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
Бред. Про успехи в Абербдине не слышали? На 20-ку натренировал уж точно
+7
-2
+5
Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
Какой голландец тогда только начинал? Гус? Он ЛЧ в 88-м выиграл так-то.
+7
-2
+5
Дела давно минувших дней) странно что Беарзот выигравший с Италией чм 82 так низко. Приятно видеть в топе Лобановского, его Динамо в Кубке кубков 86 было великолепно
+4
-1
+3
Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
60 процентов побед с Абердином (3/4клуб Шотландии до Ферги)
2 чемпионства
5 кубков
2 еврокубка
Изучатель, #####
+4
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+3
Ребенок, мимикрирующий под фаната сити, которого корежит от МЮ, опять пытается показать свои низкие интеллектуальные способности, что у него отлично получается
Тренер стяуа: 3 чемпионства, 1 кубок и 1 еврокубок, что меньше фергюсоновских достижений
+2
0
+2
Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
3 из 4 чемпионств Абердина, 4 из 7 кубков, за 120-летнюю историю, это там, где глазвегианские клубы властвуют безраздельно + КОК и Суперкубок уефа.
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Ответ #SharkTeam
Чел, в 1986 кубок чемпионов выиграл Стяуа, а его тренера нет в этом списке. К чему так сильно возвышать достижения с Абердином. Почему вы не хотите признать что Фергюсон добавили сюда задним числом за последующие заслуги?
чел, тренер того Стяуа на 26-ом месте, чел, учись полистать и первоисточник, ок чел?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален пользователем
Его основные достижения в те годы и были
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Ответ #SharkTeam
Этого маловато для топа за целое десятилетие. Есть и другие кандидаты. Он рядом с Клафом, а разве был ровней? Как минимум еще есть тренеры победители чемпионатов Мира и Европы
А что выиграл Клаф в 80-е?
+3
-1
+2
Не понял, а Бышовец где?
+3
-1
+2
Ответ #SharkTeam
Этого маловато для топа за целое десятилетие. Есть и другие кандидаты. Он рядом с Клафом, а разве был ровней? Как минимум еще есть тренеры победители чемпионатов Мира и Европы
давай сравним НФ тех лет и Абердин )
никто достижения Клафа не опровергает, но "учёный", который 80-е изучал, вообще об Абердине и Ферги не слышал
что уже тупость
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Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
Плохо изучали, раз у вас Ферги в топ 50 не входил
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Ответ Вильгельм Звёзднокосмический
обыграть с абердином реал в финале КК не повод войти "даже в топ 50" ?))
Можно еще добавить, что тогда в 1/4 Абердин прошел еще и Баварию 0:0 и 3:2.
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Ээээ... Михелс? Пионтека с Билардо тоже не хватает.
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Ги Тиса прокинули. Финал чемпионата Европы...с Бельгией, полуфинал чемпионата мира.
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Зачем каждый день печатают все эти списки, малосовпадающие с реальностью?
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Ответ Игорь Новиков
Какой голландец тогда только начинал? Гус? Он ЛЧ в 88-м выиграл так-то.
А другой голландец, Ринус Михелс, выиграл Евро-88. Но его нет в десятке
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Вы лучше скажите как Лобановский не в Топ-5🙁
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Всё по делу , Юве при Траппатони тогда выиграли всё что возможно..
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Хм, думал алкаша Клафа поставят первым, удивили прям
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Ответ wadwill13
изучал футбол 80-ых. извините но ферги даже в топ 50 лучших тренеров в те годы в Европе не входил и не был на слуху. его история только начиналась. голландец- ну простите он только начинал- его имя сранивалось в умах только пока что как полевого игрока. кто составлял этот список? по каким критериям? по тому что знакомы фамилии в последующие года?)))) чушь полная.
Комментарий удален пользователем
Нет Пионтека???
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Валерий Васильевич что то очень низко в рейтинге! Легенда!
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Ответ eftomolgy
За какие заслуги Ферги? За 90-е? Тот же Далглиш добился в 80-е куда больше. Короче, цена этим рейтингам невелика
За победу в Кубке Кубков с Абердином, вестимо.
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Ответ heymon95
Вы лучше скажите как Лобановский не в Топ-5🙁
Что он выиграл, чтобы там быть? Кубок кубков? Снимите уже флажок и розовые очки с головы. Пылесосил чемпионства ваш Лобан в 7-10 лиге мира после Англии, Италии, Испании, Германии, Бразилии, Аргентины. Ну молодец, Фатих Терим, Мирча Луческу примерно тем же самым всю жизнь занимались
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