Трапаттони – лучший тренер 80-х по версии FourFourTwo. Сакки – 2-й, Хиддинк – 5-й, Фергюсон – 8-й, Лобановский – 11-й

Джованни Трапаттони возглавил рейтинг лучших тренеров 1980-х.

Итальянский специалист занял первое место в списке, составленном британским журналом . Всего в нем 32 тренера.

В топ-11 вошли:

1. (« », « »).

2. (« », « », « »).

3. (« »).

4. (« », « », «Сваровски-Тироль»).

5. Гус Хиддинк ( , « »).

6. Юпп Дерваль (сборная ФРГ, «Галатасарай»).

7. Брайан Клаф («Ноттингем Форест»).

8. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»).

9. Энцо Беарзот (сборная Италии).

10. Мишель Идальго (сборная Франции, «Марсель»).

11. Валерий Лобановский (сборная СССР, «Динамо» Киев).