«Ман Сити» получил от АПЛ больше всех за прошлый сезон – 176,2 млн фунтов, «Арсенал» и «МЮ – в топ-3. «Челси» – 11-й

Стало известно, сколько АПЛ заплатила каждому клубу в прошлом сезоне.

Больше всех заработал «Манчестер Сити» (176,2 млн фунтов) благодаря победе в чемпионате Англии. В топ-3 попали « » (172,2) и «Манчестер Юнайтед» (168,3).

Выплаты АПЛ за прошлый сезон:

1. « » – 176,2 млн фунтов

2. «Арсенал» – 172,2 млн

3. « » – 168,3 млн

4. «Ньюкасл» – 164,3 млн

5. « » – 162,9 млн

6. « » – 151,9 млн

7. «Брайтон» – 149,7 млн»

8. «Астон Вилла» – 148,3 млн

9. Брентфорд» – 138,7 млн

10. «Фулхэм» – 138,1 млн

11. «Челси» – 137,7 млн

12. «Кристал Пэлас» – 133,3 млн

13. «Вест Хэм» – 129 млн

14. «Вулверхэмптон» – 124,6 млн

15. «Эвертон» – 120,5 млн

16. «Ноттингем» – 118,6 млн

17. «Борнмут» – 117,5 млн

18. «Лестер» – 114 млн

19. «Лидс» – 111,7 млн

20. «Саутгемптон» – 103,6 млн