«Ман Сити» получил от АПЛ больше всех за прошлый сезон – 176,2 млн фунтов, «Арсенал» и «МЮ – в топ-3. «Челси» – 11-й
Стало известно, сколько АПЛ заплатила каждому клубу в прошлом сезоне.
Больше всех заработал «Манчестер Сити» (176,2 млн фунтов) благодаря победе в чемпионате Англии. В топ-3 попали «Арсенал» (172,2) и «Манчестер Юнайтед» (168,3).
Выплаты АПЛ за прошлый сезон:
1. «Манчестер Сити» – 176,2 млн фунтов
2. «Арсенал» – 172,2 млн
3. «Манчестер Юнайтед» – 168,3 млн
4. «Ньюкасл» – 164,3 млн
5. «Ливерпуль» – 162,9 млн
6. «Тоттенхэм» – 151,9 млн
7. «Брайтон» – 149,7 млн»
8. «Астон Вилла» – 148,3 млн
9. Брентфорд» – 138,7 млн
10. «Фулхэм» – 138,1 млн
11. «Челси» – 137,7 млн
12. «Кристал Пэлас» – 133,3 млн
13. «Вест Хэм» – 129 млн
14. «Вулверхэмптон» – 124,6 млн
15. «Эвертон» – 120,5 млн
16. «Ноттингем» – 118,6 млн
17. «Борнмут» – 117,5 млн
18. «Лестер» – 114 млн
19. «Лидс» – 111,7 млн
20. «Саутгемптон» – 103,6 млн
Если перевести усредненные значения дохода с матчей, до каждая игра ЛЧ прилично дороже любой игры АПЛ
Браво АПЛ
Позор УЕФА
Можно ли их назвать "паразитами", если они хотят заработать бабки за счёт клубов АПЛ?:)
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2. Это не призовые, а положенная часть от ТВ контракта.
3. Кроме доходов, есть ещё и расходы (причём огромные)
Можете проверить: чистая прибыль за сезон (то есть доходы минус расходы) у МС положительная ТОЛЬКО в 2 сезонах при шейхах.
Вот топ 20 выплат в ЛЧ 2023
1. «Ман Сити», Англия (победитель ЛЧ) — €133,8 млн;
2. «Реал», Испания (полуфинал) — €117,7 млн;
3. «Бавария», Германия (четвертьфинал) — €106,7 млн;
4. «ПСЖ», Франция (1/8 финала) — €100,4 млн;
5. «Интер», Италия (финалист ЛЧ) — €100,3 млн;
6. «Челси», Англия (четвертьфинал) — €95,0 млн;
7. «Милан», Италия (полуфинал) — €85,0 млн;
8. «Ливерпуль», Англия (1/8 финала) — €83,5 млн;
9. «Наполи», Италия (четвертьфинал) — €76,8 млн;
10. «Бенфика», Португалия (четвертьфинал) — €73,2 млн;
11. «Боруссия» Дортмунд, Германия (1/8 финала) — €72,5 млн;
12. «Барселона», Испания (групповой раунд) — €69,7 млн + минимум €1,5 млн в Лиге Европы;
13. «Тоттенхэм», Англия (1/8 финала) — €65,1 млн;
14. «Порту», Португалия (1/8 финала) — €62,1 млн;
15. «Атлетико», Испания (групповой раунд) — €61,2 млн;
16. «РБ Лейпциг», Германия (1/8 финала) — €56,6 млн;
17. «Ювентус», Италия (групповой раунд) — €56,4 млн + минимум € 8 млн в Лиге Европы;
18. «Севилья», Испания (групповой раунд) — €54,7 млн + минимум €19 млн в Лиге Европы (клуб выиграл турнир);
19. «Марсель», Франция (групповой раунд) — €51,0 млн;
20. «Айнтрахт», Германия (1/8 финала) — €50,6 млн;