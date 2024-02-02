«Ман Сити» получил от АПЛ больше всех за прошлый сезон – 176,2 млн фунтов, «Арсенал» и «МЮ – в топ-3. «Челси» – 11-й

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Стало известно, сколько АПЛ заплатила каждому клубу в прошлом сезоне.

Больше всех заработал «Манчестер Сити» (176,2 млн фунтов) благодаря победе в чемпионате Англии. В топ-3 попали «Арсенал» (172,2) и «Манчестер Юнайтед» (168,3).

Выплаты АПЛ за прошлый сезон:

1. «Манчестер Сити» – 176,2 млн фунтов

2. «Арсенал» – 172,2 млн

3. «Манчестер Юнайтед» – 168,3 млн

4. «Ньюкасл» – 164,3 млн

5. «Ливерпуль» – 162,9 млн

6. «Тоттенхэм» – 151,9 млн

7. «Брайтон» – 149,7 млн»

8. «Астон Вилла» – 148,3 млн

9. Брентфорд» – 138,7 млн

10. «Фулхэм» – 138,1 млн

11. «Челси» – 137,7 млн

12. «Кристал Пэлас» – 133,3 млн

13. «Вест Хэм» – 129 млн

14. «Вулверхэмптон» – 124,6 млн

15. «Эвертон» – 120,5 млн

16. «Ноттингем» – 118,6 млн

17. «Борнмут» – 117,5 млн

18. «Лестер» – 114 млн

19. «Лидс» – 111,7 млн

20. «Саутгемптон» – 103,6 млн 

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67 комментариев
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Ответ Red_Marlboro_
Кристалл Пэлас получает столько же сколько и победитель ЛЧ 2023 Браво АПЛ Позор УЕФА
Ничего позорного. Это простая экономика-- победитель ЛЧ играет 13 матчей , а Кристалл Пэлас проводит 38 матчей в самой медийной и финансово успешной лиге мира.
Если перевести усредненные значения дохода с матчей, до каждая игра ЛЧ прилично дороже любой игры АПЛ
+46
-6
+40
Кристалл Пэлас получает столько же сколько и победитель ЛЧ 2023
Браво АПЛ
Позор УЕФА
+50
-11
+39
В АПЛ все клубы получают больше +100 млн, а в Ла лиге только Барса и Реал. И они хотят кусок хлеба создав Суперлигу:)

Можно ли их назвать "паразитами", если они хотят заработать бабки за счёт клубов АПЛ?:)
+28
-8
+20
Ответ Отец Абду
В АПЛ все клубы получают больше +100 млн, а в Ла лиге только Барса и Реал. И они хотят кусок хлеба создав Суперлигу:) Можно ли их назвать "паразитами", если они хотят заработать бабки за счёт клубов АПЛ?:)
Так в этом вся суть, не развивать ЛаЛигу. А сидеть на шее клубов АПЛ.:))))))))
+16
-1
+15
У Тебаса бомбанет после этой новости. Саутгемптон 100 млн. получил. Сильно конечно.
+12
-1
+11
Ответ Phantom1289
У Тебаса бомбанет после этой новости. Саутгемптон 100 млн. получил. Сильно конечно.
И это фунты. Евро 121
+12
-1
+11
Саутгемптон получил больше реала при этом реал и Барселона делят 50% от всего дохода Ла лиги
+6
-1
+5
А Лапорта надеется на Суперлигу) А вот она!
+5
0
+5
Да как так-то? Нам тут рассказывают, что Сити не зарабатывает, а живёт за счёт левых арабских контор, а тут получается что Сити только призовых за победу в АПЛ и ЛЧ больше 300 лямов получил.
+8
-4
+4
Последнее место АПЛ получает 121 миллион евро,победитель Ла Лиги 60 миллионов. На этом все.
+4
-1
+3
Ответ MESSIya
И это фунты. Евро 121
А еще надо учесть, что АПЛ чемпионшипу, Лиге 1, 2, 3 еще деньги выделяет как поддержку. Плюс парашюты за вылет в чемпионшип. И за выход в АПЛ. Если бы не это, было бы еще больше. Да, деньги в АПЛ конечно колоссальные крутятся.
+3
0
+3
Ответ i love it
Полностью согласен! Я тоже написал тоже самое, но меня яростно заминусовали Получается победитель получил в среднем 10млн за каждый матч в ЛЧ, и тот же Ман сити который выиграл АПЛ получал в среднем чуть больше 2млн евро за матч в АПЛ
В ЛЧ получается где-то 7€ млн за матч. В АПЛ - 6€ млн. Откуда ты свои цифры высрал? 173/38=4.5. ФУНТОВ! Плюс матчдей. Итого 5млн фунтов! А это 6млн евро.
+2
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Ответ Mr. Angel
призовые и деньги с трансляций это разные вещи если что
Какие деньги с трансляций? Где разговор про трансляции? В новости призовые АПЛ за места,вот в Ла Лиге по инфе Марки за прошлый сезон https://www.championat.com/football/news-5118305-opublikovana-summa-kotoruyu-barselona-poluchit-za-pobedu-v-la-lige.html
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0
+2
Ответ MESSIya
Они не получают. За победу в Ла Лиге 60 миллионов
призовые и деньги с трансляций это разные вещи если что
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Одыкватный список , все на своём месте !
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Ответ Леван Мкртчян
Ничего позорного. Это простая экономика-- победитель ЛЧ играет 13 матчей , а Кристалл Пэлас проводит 38 матчей в самой медийной и финансово успешной лиге мира. Если перевести усредненные значения дохода с матчей, до каждая игра ЛЧ прилично дороже любой игры АПЛ
вот только ЛЧ это самый популярный турнир в мире, после чм, а апл лишь одна из топ 5 лиг, + ещё кучу других, апл сама себя сделала, эти деньги она не получается из неоткуда, только апл получает такие деньги, остальные лиги меньше, так что к Англии вопросов 0 должно быть, а вот к остальным уже задумайся, как это за 38 игр в Германии победитель получаешь меньше чем за всего 13 в лч, совсем по-другому звучит, да?
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Ответ Родри
Отлично клубы АПЛ зарабатывают, и разбежка призовых совсем небольшая
А если учесть, что там деньги от АПЛ идут аж до 8 дивизиона, женские команды, и в парашюты для вылетевших, то сумму становятся вообще космическими
+2
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+2
Ответ Леван Мкртчян
Ничего позорного. Это простая экономика-- победитель ЛЧ играет 13 матчей , а Кристалл Пэлас проводит 38 матчей в самой медийной и финансово успешной лиге мира. Если перевести усредненные значения дохода с матчей, до каждая игра ЛЧ прилично дороже любой игры АПЛ
Как вы посчитали?
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Ответ Франческо Тотти
Мощно сравнивать 2 турнира, один из которых по продолжительности меньше другого в 3 раза, и это у финалиста, у клуба с 1/8 ЛЧ, который проведет 6 матчей в группе и 2 в ПО, 50-70 млн. На 1 игру по 7-9 млн баксов.
А с чем ещё сравнивать АПЛ как не с ЛЧ,которая по сути вторая лига после АПЛ по доходам клубов,может с серией А сравнить ?
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Ответ ман сити фейк
А твой Интер за 38 матчей сколько получает?
Какое отношение Интер имеет к АПЛ, и при чём тут Интер вообще?
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Ответ Родри
Сити с учётом ЛЧ заработал 300 миллионов фунтов честным путем ☝️
Сити и честность на разных полюсах.
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Ответ Леван Мкртчян
Ничего позорного. Это простая экономика-- победитель ЛЧ играет 13 матчей , а Кристалл Пэлас проводит 38 матчей в самой медийной и финансово успешной лиге мира. Если перевести усредненные значения дохода с матчей, до каждая игра ЛЧ прилично дороже любой игры АПЛ
Кристал Пэлас ещё собирает полный стадион все 19 матчей и там тоже деньги имеет
+1
0
+1
Ответ Франческо Тотти
Мощно сравнивать 2 турнира, один из которых по продолжительности меньше другого в 3 раза, и это у финалиста, у клуба с 1/8 ЛЧ, который проведет 6 матчей в группе и 2 в ПО, 50-70 млн. На 1 игру по 7-9 млн баксов.
В АПЛ на одну игру где-то 6млн евро (ведь в ЛЧ уже заложен матчдей, а в расчётах АПЛ - нет). В ЛЧ ~8. При этом ЛЧ вроде как самая популярная "с большим отрывом". А по-факту чёт не особо. Если бы в АПЛ платили по той же схеме, как и в ЛЧ, то ЛЧ бы остался далеко позади. Не забывай, что почти половина доходов АПЛ идёт в нижние лиги, в том числе парашюты и женскую лигу. А ЛЧ не даёт другим так много.
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Ответ Vitto
Итоговая сумма в ЛЛ более 100 млн у Барсы/РМ.
https://www.championat.com/football/news-5118305-opublikovana-summa-kotoruyu-barselona-poluchit-za-pobedu-v-la-lige.html
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Ответ Случайно заскочил
Да как так-то? Нам тут рассказывают, что Сити не зарабатывает, а живёт за счёт левых арабских контор, а тут получается что Сити только призовых за победу в АПЛ и ЛЧ больше 300 лямов получил.
1. Не больше 300, а чуть меньше.
2. Это не призовые, а положенная часть от ТВ контракта.
3. Кроме доходов, есть ещё и расходы (причём огромные)

Можете проверить: чистая прибыль за сезон (то есть доходы минус расходы) у МС положительная ТОЛЬКО в 2 сезонах при шейхах.
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Ответ Artuom Batishev
1. Не больше 300, а чуть меньше. 2. Это не призовые, а положенная часть от ТВ контракта. 3. Кроме доходов, есть ещё и расходы (причём огромные) Можете проверить: чистая прибыль за сезон (то есть доходы минус расходы) у МС положительная ТОЛЬКО в 2 сезонах при шейхах.
То что за 15 лет при шейхах у Сити, есть 2 года с чистой прибылью, это если что очень сильно
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АПЛ получила от «Ман Сити» больше всех за прошлый сезон
+7
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Для наглядности мощности АПЛ
Вот топ 20 выплат в ЛЧ 2023

1. «Ман Сити», Англия (победитель ЛЧ) — €133,8 млн;

2. «Реал», Испания (полуфинал) — €117,7 млн;

3. «Бавария», Германия (четвертьфинал) — €106,7 млн;

4. «ПСЖ», Франция (1/8 финала) — €100,4 млн;

5. «Интер», Италия (финалист ЛЧ) — €100,3 млн;

6. «Челси», Англия (четвертьфинал) — €95,0 млн;

7. «Милан», Италия (полуфинал) — €85,0 млн;

8. «Ливерпуль», Англия (1/8 финала) — €83,5 млн;

9. «Наполи», Италия (четвертьфинал) — €76,8 млн;

10. «Бенфика», Португалия (четвертьфинал) — €73,2 млн;

11. «Боруссия» Дортмунд, Германия (1/8 финала) — €72,5 млн;

12. «Барселона», Испания (групповой раунд) — €69,7 млн + минимум €1,5 млн в Лиге Европы;

13. «Тоттенхэм», Англия (1/8 финала) — €65,1 млн;

14. «Порту», Португалия (1/8 финала) — €62,1 млн;

15. «Атлетико», Испания (групповой раунд) — €61,2 млн;

16. «РБ Лейпциг», Германия (1/8 финала) — €56,6 млн;

17. «Ювентус», Италия (групповой раунд) — €56,4 млн + минимум € 8 млн в Лиге Европы;

18. «Севилья», Испания (групповой раунд) — €54,7 млн + минимум €19 млн в Лиге Европы (клуб выиграл турнир);

19. «Марсель», Франция (групповой раунд) — €51,0 млн;

20. «Айнтрахт», Германия (1/8 финала) — €50,6 млн;
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Ответ Vitto
За сезон 21/22 Барса и РМ получили по 160 млн, АМ - 130 млн.
Ага а за прошлый 60. Инфа Марки https://www.championat.com/football/news-5118305-opublikovana-summa-kotoruyu-barselona-poluchit-za-pobedu-v-la-lige.html
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Челси без Абрамовича конечно жалок..
+1
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