Клубы АПЛ потратили всего 100 млн фунтов на трансферы в январе. В прошлом году было 815 млн
Клубы АПЛ потратили всего 100 млн фунтов на трансферы в январе 2024 года.
По данным Deloitte, в течение окна клубы Премьер-лиги совершили всего 17 трансферов и заключили 13 арендных сделок, а потрачено 100 млн фунтов.
Примечательно, что в прошлом году клубы АПЛ потратили 815 млн.
100 млн в январе 2024-го – самый низкий результат с 2012 года (60 млн фунтов), не считая ковидный январь-2021 (70 млн).
Ну и английский ФФП конечно показательно сработал, когда Эвертон наказали на 10 очков, а изначально планировалось аж 16 балллов снять.
Астон Вилла по сути тот же Эвертон, но с классным тренеришкой, они не могут позволить себе крупные трансферы.даже при наличии богатого владельца. Доходов то мало, спонсоры только у больших афиш тусуются. Ньюкасл особо не транжирил, но лимиты превысил...
Это бумеранг.
Клубы АПЛ так подняли цены в Европе, что сейчас любой футболист, хоть как то проявивший себя, стоит для англичан баснословно дорого.
А кошелек не резиновый.
Газпром со своими тратами на ноунеймы-поленья из трущоб потратил где-то четверть от трат всех клубов АПЛ?
Вы понимаете, чем это воняет?
Просто покупают очередной титул у бандитов, которые управляют футболом в России