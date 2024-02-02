Клубы АПЛ потратили всего 100 млн фунтов на трансферы в январе. В прошлом году было 815 млн

Клубы АПЛ потратили всего 100 млн фунтов на трансферы в январе 2024 года.

По данным Deloitte, в течение окна клубы Премьер-лиги совершили всего 17 трансферов и заключили 13 арендных сделок, а потрачено 100 млн фунтов.

Примечательно, что в прошлом году клубы потратили 815 млн.

100 млн в январе 2024-го – самый низкий результат с 2012 года (60 млн фунтов), не считая ковидный январь-2021 (70 млн).