Клубы АПЛ потратили всего 100 млн фунтов на трансферы в январе. В прошлом году было 815 млн

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Клубы АПЛ потратили всего 100 млн фунтов на трансферы в январе 2024 года.

По данным Deloitte, в течение окна клубы Премьер-лиги совершили всего 17 трансферов и заключили 13 арендных сделок, а потрачено 100 млн фунтов.

Примечательно, что в прошлом году клубы АПЛ потратили 815 млн.

100 млн в январе 2024-го – самый низкий результат с 2012 года (60 млн фунтов), не считая ковидный январь-2021 (70 млн).

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25 комментариев
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У Боули отпуск :))
+56
-5
+51
Ответ Николай Бойко
А что случилось? Странно, что так мало
Испугались участи Эвертона.
+32
-1
+31
И о чём теперь говорить Тебасу?
+26
0
+26
Ответ Николай Бойко
А что случилось? Странно, что так мало
Ну посмотрели на ситуации Форреста и эвертона, и решили в лишний раз не тратить похоже
+19
0
+19
апл стали мудрее
+14
0
+14
Ответ Boni R
апл стали мудрее
ФФП работает)
+9
0
+9
Может наконец-то поняли, что под 50-100 мультов тратить на всех подряд, кто умеет хоть как-то бить по мячу - это перебор?)
+9
-1
+8
Боэли забыл пароль от банковской карты.
+7
-1
+6
Просто клубы АПЛ уже запакованы под завязку в большинстве. МЮ и Ливерпуль ожидают смены тренеров, эти клубы будут тратить летом с учетом пожеланий новых коучей и от продаж.
Ну и английский ФФП конечно показательно сработал, когда Эвертон наказали на 10 очков, а изначально планировалось аж 16 балллов снять.
Астон Вилла по сути тот же Эвертон, но с классным тренеришкой, они не могут позволить себе крупные трансферы.даже при наличии богатого владельца. Доходов то мало, спонсоры только у больших афиш тусуются. Ньюкасл особо не транжирил, но лимиты превысил...
+7
-2
+5
В прочем в комментариях уже обозначили причины — боулинг затаился 😁
+4
0
+4
Я думаю, проблема в другом.
Это бумеранг.
Клубы АПЛ так подняли цены в Европе, что сейчас любой футболист, хоть как то проявивший себя, стоит для англичан баснословно дорого.

А кошелек не резиновый.
+2
0
+2
Это что получается?

Газпром со своими тратами на ноунеймы-поленья из трущоб потратил где-то четверть от трат всех клубов АПЛ?

Вы понимаете, чем это воняет?

Просто покупают очередной титул у бандитов, которые управляют футболом в России
+2
-1
+1
Денег нет но вы держитесь (с)
+1
0
+1
Хорошо что в РПЛ никогда не будет подобного. Бюджетные деньги гос компаний всегда найдутся на покупку бразильцев
+3
-2
+1
Ну в прошлом году шиз из Лондона развлекался, сейчас, видимо, взял паузу перед летним рывком
0
0
0
схлопнулся рынок
0
0
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Случай с Эвертоном всех в АПЛ привело в чувства.
+2
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0
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