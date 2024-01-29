«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой, чтобы увеличить его отступные с 20 до 30 млн евро (Иван Карпов)
«Зенит» планирует продлить контракт с Матео Кассьеррой.
Петербургский клуб ведет переговоры с колумбийским форвардом о продлении контракта с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Сине-бело-голубые хотят увеличить сумму отступных Кассьерры с 20 до 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Севилья» и «Аль-Шабаб».
В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.
И все равно находятся люди, которые критикуют Зенит за то, что он не хочет продавать свои главные активы за даром.
Это к вопросу о качестве новостей, которые рыба слышит в шкафу.
А потом писали: «ну да, все логично, он в спб вырос, крутой левой защ. Ждем дома!»
А просто поменять в контракте отступные не выйдет, надо еще игроку накинуть видимо.