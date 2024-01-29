«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой, чтобы увеличить его отступные с 20 до 30 млн евро (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Футбол

«Зенит» планирует продлить контракт с Матео Кассьеррой.

Петербургский клуб ведет переговоры с колумбийским форвардом о продлении контракта с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Сине-бело-голубые хотят увеличить сумму отступных Кассьерры с 20 до 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Севилья» и «Аль-Шабаб». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.

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15 комментариев
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Кто-нибудь откройте дверь шкафа на базе Зенита Карпову, парень застрял и все подслушивает уже неделю!
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Ответ тот самый Кадрус
Вот потому Тикнизян и отказал Зениту. Пропишут отступные, как за Малкома или Вендела и прощай мечты о Европе. И если еще Малкома или Вендела можно каким-нибудь арабам пихнуть за 30-40 млн, то такие как Касьерра и Тикнизян в жизни не уйдет за такую сумму.
Для арабов 20 млн это просто пшик, а по нынешним временам потеря Кассьеры для Зенита критична.
И все равно находятся люди, которые критикуют Зенит за то, что он не хочет продавать свои главные активы за даром.
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Ответ Garikus89
Кто-нибудь откройте дверь шкафа на базе Зенита Карпову, парень застрял и все подслушивает уже неделю!
Самое смешное, что сейчас Зенита то на базе нет. Он в Абу-Даби.
Это к вопросу о качестве новостей, которые рыба слышит в шкафу.
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Ну если за крайка с паспортом страны без международных футбольных матчей Динамо требует 14, то почему бы за игрока сборной Колумбии и лучшего бомбардира чемпионата не выставить отступные 30.
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Ответ тот самый Кадрус
Вот потому Тикнизян и отказал Зениту. Пропишут отступные, как за Малкома или Вендела и прощай мечты о Европе. И если еще Малкома или Вендела можно каким-нибудь арабам пихнуть за 30-40 млн, то такие как Касьерра и Тикнизян в жизни не уйдет за такую сумму.
Если твой Тикнизян хочет играть в некоей «европе», то пусть ищет себе клуб. Что-то сильно ниже среднего. И пусть сам договаривается о переходе по истечении контракта. Кузяев захотел — уехал. Сам. А этот жадный армянин только мечтает о «европе», а по факту — просидит всю жизнь в РПЛ, а потом будет рассказывать, как его «царицей соблазняли» и Мансити с Барселоной «проявляли интерес».
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Если только под продажу арабам. В европе его никто не купит дороже 15 млн
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А что, есть прям желающие выложить за него 20? Тогда надо продавать.
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Ответ schwein
Самое смешное, что сейчас Зенита то на базе нет. Он в Абу-Даби. Это к вопросу о качестве новостей, которые рыба слышит в шкафу.
Надо понимать, про Тикнизяна тоже фейк был? Местные зенитовцы смеялись также и над этим инсайдом.

А потом писали: «ну да, все логично, он в спб вырос, крутой левой защ. Ждем дома!»
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Ответ Сергей Фетисов
Сколько разговоров за Кассьерру...Только он не стабильный игрок.Сколько у нас было таких бомбардиров.Это дело Зенита.Только если Кассьерра хочет уйти на большую заплату,зачем ему продлевать контракт.С другой стороны перезаключит контракт с большей зарплатой,но его уход сорвётся,он будет зарабатывать больше.
Зенит хочет поднять отступные. Потому что сейчас (или летом) высокий шанс, что его за эти отступные выдернут.
А просто поменять в контракте отступные не выйдет, надо еще игроку накинуть видимо.
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