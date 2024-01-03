Арбитр указал в протоколе, что Гринвуд послал его «на хер». Бордалас отрицает: «На парне много фолили, и он сказал: «Какого хера?» Он не оскорблял судью»

Теги Манчестер Юнайтед Хетафе происшествия судьи Райо Вальекано Хорхе Фигероа Васкес Пепе Бордалас Мэйсон Гринвуд брань контент Футбол

Пепе Бордалас вступился за Мэйсона Гринвуда, удаленного за оскорбление судьи.

Хорхе Фигероа Васкес показал вингеру «Хетафе», арендованному у «Манчестер Юнайтед», красную карточку в начале 2-го тайма игры с «Райо Вальекано». В протоколе он отметил, что футболист послал его «на хер».

Главный тренер «Хетафе» прокомментировал инцидент.

«Гринвуд не говорит по-испански, он только сказал: «Какого хера?» Он ни в коем случае не оскорблял судью. На парне много фолили, и он таким образом это прокомментировал. Но он никого не оскорблял», – отметил Бордалас.

«Хетафе» завершил матч вдевятером, еще одну красную получил Дамиан Суарес, находившийся на скамейке запасных. «Райо Вальекано» победил со счетом 2:0.

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10 комментариев
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-Два рубля не посмотрите?
-Хер с ним, показывайте!
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главное, что не отмудохал )
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Судей в Испании для проформы не только посылать надо, а еще мутузить периодически)
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какого хера эта новость про футбол делает на нашем сайте про херы?
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в ветку приглашается Corazon Blanco для лингвистического ликбеза.
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Т.е. если послать судью по-испански - это красная, а если по-английски - уже нет?

Судьи ведь по-английски почти все говорят (ведь это обязательно для участия в международных соревнованиях)
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если удалил за фразу What a fuck, то это смешно
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Если один из игроков был удалён со скамейки запасных, то почему тогда уменьшилось количество игроков на поле и Хетафе остался вдевятером?
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В первоисточнике написано что он сказал F#ck sake!, что никаким образом не является оскорблением, это просто восклицание «что за х##ня»
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