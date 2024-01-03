Арбитр указал в протоколе, что Гринвуд послал его «на хер». Бордалас отрицает: «На парне много фолили, и он сказал: «Какого хера?» Он не оскорблял судью»
Пепе Бордалас вступился за Мэйсона Гринвуда, удаленного за оскорбление судьи.
Хорхе Фигероа Васкес показал вингеру «Хетафе», арендованному у «Манчестер Юнайтед», красную карточку в начале 2-го тайма игры с «Райо Вальекано». В протоколе он отметил, что футболист послал его «на хер».
Главный тренер «Хетафе» прокомментировал инцидент.
«Гринвуд не говорит по-испански, он только сказал: «Какого хера?» Он ни в коем случае не оскорблял судью. На парне много фолили, и он таким образом это прокомментировал. Но он никого не оскорблял», – отметил Бордалас.
«Хетафе» завершил матч вдевятером, еще одну красную получил Дамиан Суарес, находившийся на скамейке запасных. «Райо Вальекано» победил со счетом 2:0.
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-Хер с ним, показывайте!
Судьи ведь по-английски почти все говорят (ведь это обязательно для участия в международных соревнованиях)