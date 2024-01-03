Арбитр указал в протоколе, что Гринвуд послал его «на хер». Бордалас отрицает: «На парне много фолили, и он сказал: «Какого хера?» Он не оскорблял судью»

Пепе Бордалас вступился за Мэйсона Гринвуда, удаленного за оскорбление судьи.

Хорхе Фигероа Васкес показал вингеру «Хетафе», арендованному у « », красную карточку в начале 2-го тайма игры с « ». В протоколе он отметил, что футболист послал его «на хер».

Главный тренер «Хетафе» прокомментировал инцидент.

« не говорит по-испански, он только сказал: «Какого хера?» Он ни в коем случае не оскорблял судью. На парне много фолили, и он таким образом это прокомментировал. Но он никого не оскорблял», – отметил .

« » завершил матч вдевятером, еще одну красную получил Дамиан Суарес, находившийся на скамейке запасных. «Райо Вальекано» победил со счетом 2:0.

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