Роберт Левандовски: «В 2023-м был момент, когда моя искра погасла. Я почувствовал себя слабее психологически и физически»
Роберт Левандовски признал, что в 2023 году у него наступил спад.
«В 2023-м был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. В том году все плохое и негативное словно произошло в один момент. Все это накопилось.
Конечно, я тоже совершал ошибки. Я попал в определенное течение, и мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы выбраться, вернуться в норму. А в футболе за неделю-две этого добиться не так-то просто.
Я вижу признаки того, что хорошие времена еще впереди, но в 2023-м был момент, когда моя искра погасла», – заявил нападающий «Барселоны» в интервью Foot Truck.
От Лёвы толку мало, на концовку выходить только если.
Но Хави всё равно будет выпускать Лёву...
Почему "огонёк погас"? Чтобы принцессу пожалели?
да.кстати,Роналду всего дважды бывал лучшим по гол+пас.. он аж три ЗМ украл? или все это другое? ))