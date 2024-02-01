Роберт Левандовски: «В 2023-м был момент, когда моя искра погасла. Я почувствовал себя слабее психологически и физически»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски признал, что в 2023 году у него наступил спад.

«В 2023-м был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. В том году все плохое и негативное словно произошло в один момент. Все это накопилось.

Конечно, я тоже совершал ошибки. Я попал в определенное течение, и мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы выбраться, вернуться в норму. А в футболе за неделю-две этого добиться не так-то просто.

Я вижу признаки того, что хорошие времена еще впереди, но в 2023-м был момент, когда моя искра погасла», – заявил нападающий «Барселоны» в интервью Foot Truck.

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33 комментария
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В 2024 ты полностью потух
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Как будто какая-то девочка в инсту пишет: искра потухла, мда...
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Догадываюсь даже когда- после прихода в Барсу, на багаже Баварии в плане отношения к делу, дисциплине выдал демо-версию. А потом-отличный климат, расслабляющая атмосфера в клубе, а смысл напрягаться, уже все есть))
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Ответ Этот Райола хочет денег
Догадываюсь даже когда- после прихода в Барсу, на багаже Баварии в плане отношения к делу, дисциплине выдал демо-версию. А потом-отличный климат, расслабляющая атмосфера в клубе, а смысл напрягаться, уже все есть))
ну да,сам не хочет напрягаться, и в клубе нету человека,кто бы заставил его сделать это.вот он и превратился в бревно
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А он играл в 2023?)
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По заслугам,пшек)
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Виктора Роке в основу надо.
От Лёвы толку мало, на концовку выходить только если.
Но Хави всё равно будет выпускать Лёву...
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Почему нельзя по-мужски сказать, что виноват, что расслабился после чемпионства?
Почему "огонёк погас"? Чтобы принцессу пожалели?
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Ответ CHELSEA_2008
Жаль что ФИФА и франс футбол загубили карьеру Роберта в угоду Месси. Как минимум 2 ЗМ заслужил налегке. Один из лучших форвардов поколения.
он играл в отличной команде которая на блюдечке с каемочкой приносила ему голевые моменты. а в барсе он доказал что его тянула команда а сам он такой себе нападающий
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Главное, что теперь снова топ💪
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Кинули дважды с зм, как тут не закиснешь?!
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Ответ CHELSEA_2008
Как это не был хорош? Или чтобы получить ЗМ надо обязательно брать требл? Тогда из Реала никто никогда не заслужил. А в 2021 у Левы стата лучше чем у всех, включая Месси.
если по стате, то Лео 9 раз бывал лучшим по стате - где его еще один ЗМ?! кто украл?!
да.кстати,Роналду всего дважды бывал лучшим по гол+пас.. он аж три ЗМ украл? или все это другое? ))
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Ответ corazn blanco
Откуда два-то? Да, то как Франс футбол его прокатил в 2020 году - безусловно кража века. Взяли и отменили приз, хотя чемпионаты были доиграны. Но вот откуда взялся второй Золотой Мяч? В 2021 году он не был так хорош.
Как это не был хорош? Или чтобы получить ЗМ надо обязательно брать требл? Тогда из Реала никто никогда не заслужил. А в 2021 у Левы стата лучше чем у всех, включая Месси.
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Ответ CHELSEA_2008
Жаль что ФИФА и франс футбол загубили карьеру Роберта в угоду Месси. Как минимум 2 ЗМ заслужил налегке. Один из лучших форвардов поколения.
Откуда два-то? Да, то как Франс футбол его прокатил в 2020 году - безусловно кража века. Взяли и отменили приз, хотя чемпионаты были доиграны. Но вот откуда взялся второй Золотой Мяч? В 2021 году он не был так хорош.
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Ответ CHELSEA_2008
Как это не был хорош? Или чтобы получить ЗМ надо обязательно брать требл? Тогда из Реала никто никогда не заслужил. А в 2021 у Левы стата лучше чем у всех, включая Месси.
Требл- не гарантия Золотого Мяча, Холанд не даст соврать. Да, тогда он забил кучу мячей в чемпионате Германии, побил рекорд Мюллера. Но в Лиге Чемпионов статистика достаточно слабая, важные матчи с ПСЖ пропустил из-за травмы.
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Ответ corazn blanco
Требл- не гарантия Золотого Мяча, Холанд не даст соврать. Да, тогда он забил кучу мячей в чемпионате Германии, побил рекорд Мюллера. Но в Лиге Чемпионов статистика достаточно слабая, важные матчи с ПСЖ пропустил из-за травмы.
Согласен, требла не достаточно. Как показывает практика, за последние 15 лет, нужно быть либо Месси, и зацепить абсолютно любой трофей, даже позорно слившись во всех остальных, либо лучшим игроком Реала за сезон, и желательно тоже чтобы Реал хоть что-то выиграл. Все решает пиар. ЗМ сейчас медийный приз. Если Реал играл весь сезон как говно, что даже выделить некого, а Месси провалился, тогда у организаторов возникает когнитивный диссонанс, и ЗМ отменяют в этот год.
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Ответ Alexandr Sokolov
Как будто какая-то девочка в инсту пишет: искра потухла, мда...
из тиктока.. Девочка Лёва там популярна очень
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Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Но в 22 ом Левандовски забил 50 голов за Баварию 🤡
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Не падайте духом , поручик Левандовский!
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Иридевые надо ставить .
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я что то не вижу, что искра заискрилась в 2024.все такая же протухшая
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Левандовски после ЧМ-22 очень сильно сдал в физическом и игровом плане.
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Комментарий удален пользователем
Вовремя Бавария продала его
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Хави покусал?
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Свечи поменять надо.
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Честно признался как мужчина, молодец.
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В своё время один австрийский художник умел зажечь искру в поляках🤓
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Едь ты уже в СА. Там будешь раздувать искру!
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