Роберт Левандовски: «В 2023-м был момент, когда моя искра погасла. Я почувствовал себя слабее психологически и физически»

Роберт Левандовски признал, что в 2023 году у него наступил спад.

«В 2023-м был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. В том году все плохое и негативное словно произошло в один момент. Все это накопилось.

Конечно, я тоже совершал ошибки. Я попал в определенное течение, и мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы выбраться, вернуться в норму. А в футболе за неделю-две этого добиться не так-то просто.

Я вижу признаки того, что хорошие времена еще впереди, но в 2023-м был момент, когда моя искра погасла», – заявил нападающий «Барселоны» в интервью Foot Truck.