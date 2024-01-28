Левандовски, Гави и Канселу плакали во время выступления Хави. Кунде также эмоционально воспринял уход тренера из «Барсы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Жоау Канселу Жюль Кунде Гави Футбол

Некоторые игроки «Барселоны» эмоционально отреагировали на уход Хави.

На пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» в июне. Сегодня тренер выступил перед игроками и объяснил свое решение.

По информации CCMA, Роберт Левандовски, Гави и Жоау Канселу не сдержали слез во время выступления Хави.

Как отмечает Mundo Deportivo, Жюль Кунде также эмоционально отреагировал на ситуацию – отмечается, что главный тренер «блауграны» был лично заинтересован в переходе защитника из «Севильи» в 2022 году.

Роберто на собрании убеждал Хави не уходить из «Барселоны» и просил прощения за неудачную игру

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

55 комментариев
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польская древесина понимает, что у нормального тренера на банке сидеть будет и поэтому рыдал
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Ответ Гиперактивный осьминог
Им нужно кругом сесть, как в анонимных страдальцах, представляться, высказываться, плакать и жалеть друг друга
Меня зовут Роберт, я пришёл из топ клуба за приличную сумму на огромную зарплату, а в итоге мне которую игру ставят прочерк в графе "оценка за матч"
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Это были слезы счастья
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Все таки Хави достоин уважения. Пусть и последние месяцы игра команды совсем не радует, но он пришел в очень трудный момент, сходу поставил игру, грохнул Реал, взял два титула и отказался от ЗП этого сезона.
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Больше всех плакала рибогерка🤣
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плакала вся маршрутка
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Это болельщики плакать должны от вашей игры
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Кунде ревел из-за того что днем ранее, грабители вынесли его дорогие шмотки из дома.
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Птичку жалко😭
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Они кроме как плакать еще что нибудь умеют ?
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Какой ужас! Не хотелось бы такое увидеть своими глазами 😂
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Соперники Барселоны тоже не сдержали слез во время прощания Хави.
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Всей маршруткой, как говорится.
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Им нужно кругом сесть, как в анонимных страдальцах, представляться, высказываться, плакать и жалеть друг друга
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Больше поплачут, меньше пописяют. Барсе нужны перемены это факт. И на тренерском посту, и в составе
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А поляк знает испанский? Или он с эмоциональным переводчиком?
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Играть надо и выкладываться на поле. Рыдать уже бесполезно.
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Да чем там, весь Мадрид плакал.
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Просто теперь выходных будет меньше, вот и расстроились
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мне кажется у барсы проблемы в руководстве, гораздо серьёзнее чем с тренером и составом. Поэтому считаю винить в проблемах команды лишь Хави, это не правильно
+3
-2
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Бчп- больше , чем плаксы .
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Ответ Vladik Fartusov
Как много злорадства! Я думаю Хави еще покажет себя как тренер
На текстильном комбинате, катая вату?
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Ответ Гиперактивный осьминог
Им нужно кругом сесть, как в анонимных страдальцах, представляться, высказываться, плакать и жалеть друг друга
😁🤣
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Ответ TC@ER18
Поговаривают, гуру потерял сознание и увезли на скорой к проктологу 😂🤣
Привезли в больницу,а этим «специалистом» по счастливой случайности оказался Рига!☝️
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Ответ Kubinec_
польская древесина понимает, что у нормального тренера на банке сидеть будет и поэтому рыдал
Его по факту некем было заменить в первую половину сезона. Роке пришел недавно и ещё адаптируется
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Плакали, вытирая лицо купюрами...
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Плаксы.
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Крысы всё слили в прессу
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главное то...не в Хави❤️ дело....
не он порит моменты в нападении. и делает ляпы в обороне
про пенью на воротах вообще промолчу ((((
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Речь была настолько трогательной, что даже у зомби Левандовского выступили слезы?
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