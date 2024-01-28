Левандовски, Гави и Канселу плакали во время выступления Хави. Кунде также эмоционально воспринял уход тренера из «Барсы»

Некоторые игроки «Барселоны» эмоционально отреагировали на уход Хави.

На пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» в июне. Сегодня тренер выступил перед игроками и объяснил свое решение.

По информации CCMA, , и не сдержали слез во время выступления Хави.

Как отмечает Mundo Deportivo, также эмоционально отреагировал на ситуацию – отмечается, что главный тренер «блауграны» был лично заинтересован в переходе защитника из «Севильи» в 2022 году.

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