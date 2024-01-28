Левандовски, Гави и Канселу плакали во время выступления Хави. Кунде также эмоционально воспринял уход тренера из «Барсы»
Некоторые игроки «Барселоны» эмоционально отреагировали на уход Хави.
На пресс-конференции после поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» в июне. Сегодня тренер выступил перед игроками и объяснил свое решение.
По информации CCMA, Роберт Левандовски, Гави и Жоау Канселу не сдержали слез во время выступления Хави.
Как отмечает Mundo Deportivo, Жюль Кунде также эмоционально отреагировал на ситуацию – отмечается, что главный тренер «блауграны» был лично заинтересован в переходе защитника из «Севильи» в 2022 году.
Роберто на собрании убеждал Хави не уходить из «Барселоны» и просил прощения за неудачную игру
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
не он порит моменты в нападении. и делает ляпы в обороне
про пенью на воротах вообще промолчу ((((