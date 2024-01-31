«Зенит» не отказался от идеи подписать Тикнизяна. Защитник «Локо» не хочет возобновлять переговоры, считая вопрос закрытым («Чемпионат»)
«Зенит» по-прежнему надеется подписать Наира Тикнизяна.
Напомним, ранее трансфер защитника «Локомотива» сорвался из-за разногласий по зарплате.
По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга не отказался от идеи подписать Тикнизяна и пытается продолжить обсуждение трансфера. Однако футболист считает для себя закрытым вопрос о возможном переходе в «Зенит» и не планирует возвращаться к переговорам.
Тикнизян после срыва трансфера в «Зенит» выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide
Переход Тикнизяна в «Зенит» не нужен никому, кроме «Локо». Вам не показалось
"Надо с них побольше бабла урвать" - решил армянин.
Наир ясно дал понять, что хочет играть в других лигах.
-Дай 2
-Нет
Я вас отбрил,я считаю вопрос исчерпанным
🤣🤣🤣
Или Медведев настолько упёрся рогом и не желает слыть лузером, что готов биться даже за "дохлое" дело? Тут давеча Вася Уткин правильно сказал: "Армян на нолубом льве не объедешь. Во всяком случае - задёшево".
В Армянское радио.
Но время таких серьёзных шагов еще не пришло.