«Зенит» не отказался от идеи подписать Тикнизяна. Защитник «Локо» не хочет возобновлять переговоры, считая вопрос закрытым («Чемпионат»)

«Зенит» по-прежнему надеется подписать Наира Тикнизяна.

Напомним, ранее трансфер защитника « » сорвался из-за разногласий по зарплате.

По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга не отказался от идеи подписать Тикнизяна и пытается продолжить обсуждение трансфера. Однако футболист считает для себя закрытым вопрос о возможном переходе в «Зенит» и не планирует возвращаться к переговорам.

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