«Зенит» не отказался от идеи подписать Тикнизяна. Защитник «Локо» не хочет возобновлять переговоры, считая вопрос закрытым («Чемпионат»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Чемпионат.com Футбол

«Зенит» по-прежнему надеется подписать Наира Тикнизяна.

Напомним, ранее трансфер защитника «Локомотива» сорвался из-за разногласий по зарплате.

По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга не отказался от идеи подписать Тикнизяна и пытается продолжить обсуждение трансфера. Однако футболист считает для себя закрытым вопрос о возможном переходе в «Зенит» и не планирует возвращаться к переговорам.

Тикнизян после срыва трансфера в «Зенит» выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide

Переход Тикнизяна в «Зенит» не нужен никому, кроме «Локо». Вам не показалось

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52 комментария
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"Русские не сдаются" - решил Зенит.
"Надо с них побольше бабла урвать" - решил армянин.
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Зенит навязывается, как перезрелая невеста.
Наир ясно дал понять, что хочет играть в других лигах.
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Ответ форест
Ну и зачем тогда он нужен?
Пацанское мышление «В смысле он отказался? От нас никто не отказывается»
+34
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Продолжаем создавать трафик из пальца.
+37
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+18
Ответ avex
Зенит навязывается, как перезрелая невеста. Наир ясно дал понять, что хочет играть в других лигах.
Готов и в Зените играть, но не за стрелочку, а за 2+ млн евро. Логичное решение Наира.
+21
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+17
Ну и зачем тогда он нужен?
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Ответ Karel
Комментарий скрыт
Это в Зените принято ссылать в дубль. В нормальных клубах такое обычно не практикуют.
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Ответ форест
Ну и зачем тогда он нужен?
вообще не нужен
+7
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+5
Принципиальный чел, респект
+13
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+5
Ответ Максим Широков
Комментарий удален модератором
Макс, не завидуй. Зависть - это грех.🤣
+5
-1
+4
Ответ sebastian1410
Это в Зените принято ссылать в дубль. В нормальных клубах такое обычно не практикуют.
Ну это не болельщику Краснодара рассказывать,как минимум Игнатьев и Сорокин не дадут соврать.
+7
-3
+4
Ответ avex
Зенит навязывается, как перезрелая невеста. Наир ясно дал понять, что хочет играть в других лигах.
Кому он это дал понять? Не слышал его личного интервью. Только слухи и мнения «экспертов» и жен.
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+3
Сохранит карьеру, если останется в Локо
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Отказал?.. Жанне Фриске?... (с)
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новый инсайд Карпова, не иначе...его стиль, узнаю чертяку )))
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Ответ Karel
Комментарий скрыт
С чего человек из Санкт-Петербурга, воспитанник ЦСКА должен думать о деньгах Локо? Он подписал контракт и имеет право не покидать рабочее место
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Ответ tankist231
Принципиальный чел, респект
за х2 зарплату он с женой не готов переезжать из Мск в Спб. а вот за х3 вполне согласны. это не принципиальность) еще дело в том, что Наир по сути нормально играет только последний календарный год и у одного тренера - Галактионова. в Зените его ждет место Кругового на скамейке.
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Ответ Дмитрий9779
В профиле подписка на Краснодар,как минимум симпатизируете,не из-за ненависти же на них подписаны.
из-за уважения к Галицкому и не более. фанатом болельщиком быков никогда не был.
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Ответ sebastian1410
Даже боюсь спросить по каким признакам увидели во мне болельщика Краснодара)
В профиле подписка на Краснодар,как минимум симпатизируете,не из-за ненависти же на них подписаны.
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Ответ Максим Широков
Комментарий удален модератором
Зенит Тикнизяну-на 1,2
-Дай 2
-Нет
Я вас отбрил,я считаю вопрос исчерпанным
🤣🤣🤣
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Ответ avex
Зенит навязывается, как перезрелая невеста. Наир ясно дал понять, что хочет играть в других лигах.
ну у рамашкиной же получилось
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Ответ Михаил Иванов
Комментарий скрыт
в топ 7
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Ответ goleodor
Ты их в дверь - они в окно
Да что они себе позволяют?! )
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Ответ Adams
Пацанское мышление «В смысле он отказался? От нас никто не отказывается»
"никто" – Сафонов, Захарян, Пиняев, Тюкавин и ещё 10 добротных паспортистов в Зените играют?
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Зенит решил потягаться с армянами в искусстве торга... ну-ну... 🤣
Или Медведев настолько упёрся рогом и не желает слыть лузером, что готов биться даже за "дохлое" дело? Тут давеча Вася Уткин правильно сказал: "Армян на нолубом льве не объедешь. Во всяком случае - задёшево".
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Он не хочёт именно из-за своей дэвушки переезжать, с питера до мск такси дорогое будет.
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Надеюсь ветераны Зенита не накатают жалобное письмецо на Наира из-за отказа переходить в их замечательный клуб. А то поблизости есть заразительные примеры из хоккея.
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Ты их в дверь - они в окно
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А Ромашкину никто спросить не хочет?
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Вопрос можно решить одним звонком.
В Армянское радио.
Но время таких серьёзных шагов еще не пришло.
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