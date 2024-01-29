«Милан» хочет арендовать Демирала у «Аль-Ахли» до конца сезона

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

Мерих Демирал может вернуться в Серию А.

В подписании 25-летнего защитника заинтересован «Милан». «Россонери» хотят взять игрока «Аль-Ахли» в аренду до конца сезона. 

Саудовский клуб еще не дал согласия на трансфер. Кроме того, сделка усложняется высокими запросами Демирала по зарплате и травмой мениска, которую он получил в этом сезоне. 

Ранее Мерих играл в Серии А за «Сассуоло», «Ювентус» и «Аталанту». В августе 2023 года он перешел в «Аль-Ахли» за 16,6 миллиона евро. 

Статистику турецкого футболиста можно найти здесь

2 комментария
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Ответ Сантёр
дорогой больной и помню его в Юве - мешок
Тем не менее в Аталанте по 28 матчей отбегал.
+1
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+1
дорогой
больной
и помню его в Юве - мешок
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