«Милан» хочет арендовать Демирала у «Аль-Ахли» до конца сезона
Мерих Демирал может вернуться в Серию А.
В подписании 25-летнего защитника заинтересован «Милан». «Россонери» хотят взять игрока «Аль-Ахли» в аренду до конца сезона.
Саудовский клуб еще не дал согласия на трансфер. Кроме того, сделка усложняется высокими запросами Демирала по зарплате и травмой мениска, которую он получил в этом сезоне.
Ранее Мерих играл в Серии А за «Сассуоло», «Ювентус» и «Аталанту». В августе 2023 года он перешел в «Аль-Ахли» за 16,6 миллиона евро.
Статистику турецкого футболиста можно найти здесь.
больной
и помню его в Юве - мешок