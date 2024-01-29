«Милан» хочет арендовать Демирала у «Аль-Ахли» до конца сезона

Мерих Демирал может вернуться в Серию А.

В подписании 25-летнего защитника заинтересован « ». «Россонери» хотят взять игрока «Аль-Ахли» в аренду до конца сезона.

Саудовский клуб еще не дал согласия на трансфер. Кроме того, сделка усложняется высокими запросами по зарплате и травмой мениска, которую он получил в этом сезоне.

Ранее Мерих играл в Серии А за «Сассуоло», «Ювентус» и «Аталанту». В августе 2023 года он перешел в « » за 16,6 миллиона евро.

Статистику турецкого футболиста можно найти здесь.