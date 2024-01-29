«Ростов» близок к трансферу защитника сборной Египта U20 Эль-Аскалани за 400 тысяч долларов

«Ростов» подпишет защитника молодежной сборной Египта .

По информации Sport24, российский клуб близок к приобретению футболиста « » Эяда Эль-Аскалани. Сумма трансфера составит около 400 тысяч долларов.

В текущем сезоне чемпионата Египта 19-летний защитник провел 9 матчей, в которых отдал 1 результативный пас, получил 3 желтых и 1 красную карточку.

Также на счету Эль-Аскалани 6 игр в составе сборной Египта U20.