«Ростов» близок к трансферу защитника сборной Египта U20 Эль-Аскалани за 400 тысяч долларов
«Ростов» подпишет защитника молодежной сборной Египта .
По информации Sport24, российский клуб близок к приобретению футболиста «Исмаили» Эяда Эль-Аскалани. Сумма трансфера составит около 400 тысяч долларов.
В текущем сезоне чемпионата Египта 19-летний защитник провел 9 матчей, в которых отдал 1 результативный пас, получил 3 желтых и 1 красную карточку.
Также на счету Эль-Аскалани 6 игр в составе сборной Египта U20.