«Ростов» близок к трансферу защитника сборной Египта U20 Эль-Аскалани за 400 тысяч долларов

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Египет Исмаили Футбол

«Ростов» подпишет защитника молодежной сборной Египта .

По информации Sport24, российский клуб близок к приобретению футболиста «Исмаили» Эяда Эль-Аскалани. Сумма трансфера составит около 400 тысяч долларов.

В текущем сезоне чемпионата Египта 19-летний защитник провел 9 матчей, в которых отдал 1 результативный пас, получил 3 желтых и 1 красную карточку.

Также на счету Эль-Аскалани 6 игр в составе сборной Египта U20. 

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1 комментарий
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Судя по карточкам что то он очень агрессивный, ещё молодой, а что будет дальше с деньгами...
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