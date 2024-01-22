«Зениту» интересен левый защитник «Ахмата» Харин, его цена – 2-3 млн евро. Возможно возвращение Адамова из аренды в «Оренбурге»

«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Евгению Харину.

Как сообщает Иван Карпов, цена на Харина – около 2-3 млн евро. Отступных в его контракте с « » нет. Харин способен закрыть оба фланга и в обороне, и в атаке.

Вряд ли возможно возвращение в команду воспитанника «Зенита» , который минувшим летом перешел в «Ростов» в статусе свободного агента. Отмечается, что « » «никогда не признает провал», связанный с бесплатным уходом игрока. Важную роль может сыграть и то, что Вахания – правоногий футболист, который полезнее выглядит на родном фланге.

Не исключено и возвращение из аренды в « ».

Подходящих «Зениту» игроков в молодежке и второй команде нет – только 18-летний Иван Шиленок, который в МФЛ чаще играет справа, чем слева.

Напомним, ранее в «Зенит-2» был отправлен Данил Круговой, который подписал контракт с ЦСКА. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.

В этом сезоне 28-летний Харин сделал 2 голевые передачи в 18 матчах за «Ахмат».

На счету 23-летнего Вахании 2 мяча и 2 результативных паса в 19 играх за «Ростов».

У 24-летнего Адамова 1 ассист в 16 играх за «Оренбург», его подробную статистику можно найти по ссылке.

Статистику Харина можно найти здесь, показатели Вахании – тут.