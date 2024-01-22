«Зениту» интересен левый защитник «Ахмата» Харин, его цена – 2-3 млн евро. Возможно возвращение Адамова из аренды в «Оренбурге»
«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Евгению Харину.
Как сообщает Иван Карпов, цена на Харина – около 2-3 млн евро. Отступных в его контракте с «Ахматом» нет. Харин способен закрыть оба фланга и в обороне, и в атаке.
Вряд ли возможно возвращение в команду воспитанника «Зенита» Ильи Вахании, который минувшим летом перешел в «Ростов» в статусе свободного агента. Отмечается, что «Зенит» «никогда не признает провал», связанный с бесплатным уходом игрока. Важную роль может сыграть и то, что Вахания – правоногий футболист, который полезнее выглядит на родном фланге.
Не исключено и возвращение Арсена Адамова из аренды в «Оренбурге».
Подходящих «Зениту» игроков в молодежке и второй команде нет – только 18-летний Иван Шиленок, который в МФЛ чаще играет справа, чем слева.
Напомним, ранее в «Зенит-2» был отправлен Данил Круговой, который подписал контракт с ЦСКА. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.
В этом сезоне 28-летний Харин сделал 2 голевые передачи в 18 матчах за «Ахмат».
На счету 23-летнего Вахании 2 мяча и 2 результативных паса в 19 играх за «Ростов».
У 24-летнего Адамова 1 ассист в 16 играх за «Оренбург», его подробную статистику можно найти по ссылке.
Статистику Харина можно найти здесь, показатели Вахании – тут.
А если бы переподписали, то все выли - убили Круга баблом.
Главное на Зенит негатив навести :)
Тем более, речь не про основной вариант, а про подмену
Main position:
Right-Back
Other position:
Left-Back
Centre-Back
https://www.transfermarkt.com/arsen-adamov/profil/spieler/455016
где Леха Терминатор, когда он так нужен xDD
В основе на этой позиции и так бегает бразил.
Или надо на замену бразила брать тоже бразила?!