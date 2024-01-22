«Зениту» интересен левый защитник «Ахмата» Харин, его цена – 2-3 млн евро. Возможно возвращение Адамова из аренды в «Оренбурге»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Оренбург Данил Круговой Арсен Адамов Евгений Харин Илья Вахания Футбол

«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Евгению Харину.

Как сообщает Иван Карпов, цена на Харина – около 2-3 млн евро. Отступных в его контракте с «Ахматом» нет. Харин способен закрыть оба фланга и в обороне, и в атаке.

Вряд ли возможно возвращение в команду воспитанника «Зенита» Ильи Вахании, который минувшим летом перешел в «Ростов» в статусе свободного агента. Отмечается, что «Зенит» «никогда не признает провал», связанный с бесплатным уходом игрока. Важную роль может сыграть и то, что Вахания – правоногий футболист, который полезнее выглядит на родном фланге.

Не исключено и возвращение Арсена Адамова из аренды в «Оренбурге».

Подходящих «Зениту» игроков в молодежке и второй команде нет – только 18-летний Иван Шиленок, который в МФЛ чаще играет справа, чем слева.

Напомним, ранее в «Зенит-2» был отправлен Данил Круговой, который подписал контракт с ЦСКА. Он перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Теперь у «Зенита» один профильный левый защитник – Дуглас Сантос.

В этом сезоне 28-летний Харин сделал 2 голевые передачи в 18 матчах за «Ахмат».

На счету 23-летнего Вахании 2 мяча и 2 результативных паса в 19 играх за «Ростов».

У 24-летнего Адамова 1 ассист в 16 играх за «Оренбург», его подробную статистику можно найти по ссылке.

Статистику Харина можно найти здесь, показатели Вахании – тут.

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44 комментария
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Требуются лавочники, граждане России. ) Зарплата высокая, вовремя, бесплатное питание и рабочая одежда. соц.пакет.😁
+62
-5
+57
Опять хейтерки накидывают про провал менеджмента?

А если бы переподписали, то все выли - убили Круга баблом.

Главное на Зенит негатив навести :)
+29
-15
+14
А какое отношение имеет Адамов к позиции левого защитника?
+9
-5
+4
Ответ TheSportNik
Адамов будет посильней Харина, как игрок, так что забавно, если это правда, но Ваня часто врет, как мерин, хотя Медведев с головой не дружит, это заметно всем, может и купить у Ахмата Харина для коллекции, как Юра Жирков листовки покупает. Здесь как то была новость про Юру, что он листовки покупает, типа коллекционер и дурни стали его хвалить за это. Ну условно какой-нибудь этот дурак своей жене сказал бы, типа вместо колье из бриллиантов тебе, купил листовок 2 мировой войны, вложения сделал в будущее, так та думаю, взяла бы скалку, треснула этого дебила по голове со словами: Ну ведь права была мама, не выходи за дурака замуж!. И что удивило, они не понимают, что вещь условно ценится, когда на нее есть много покупателей, как пример картина Леонардо, многие хотят купить. Или из футбола, например Месси или Рональдо, но условно листовку 2 мировой войны купит такой же дурак, но вряд ли у него много денег.
А вы что покупаете?
+7
-3
+4
Ответ ilmir84
Комментарий удален модератором
А я то думаю потеплело то так, а это вы сгорели))
+7
-4
+3
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Рад за вас, не болейте
+4
-2
+2
Ответ Zenith forever
А какое отношение имеет Адамов к позиции левого защитника?
Такое, что на этой позиции он играл. Не основная, но опыт игры есть.
Тем более, речь не про основной вариант, а про подмену

Main position:
Right-Back
Other position:
Left-Back
Centre-Back

https://www.transfermarkt.com/arsen-adamov/profil/spieler/455016
+5
-3
+2
Адамова Зенит должен вернуть и все. Пошли все со своими миллионами за левого защитника - паспортиста, который из под Дугласа никогда не выйдет.
+3
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+2
опять новость про Зенит, а в комментах суетятся поклонники красно-белого средняка, да что ж ты будешь делать)))
где Леха Терминатор, когда он так нужен xDD
+3
-2
+1
Ответ Dmitry Orlov
Быть основным в Ахмате или перейти в Зенит, чтобы большую часть времени сидеть на лавке, ожидая, что Сантос получит травму/удалится? Сложный выбор.
Вы забываете, что на лавке в Зените з/п вырастет в 2-2,5 раза.
+3
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+1
Ответ Spartakus1984
Губят молодежь деньгами в зените,конечно игрок и агент захотят перехода, несмотря на то,что будет сидеть на лавке,но шанс такой может быть 1 раз, заработать
Летом 29 лет Харину. Молодёжь. 😁
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Юрий Горшкова возьмите
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Эстонцев в Зените, кажется, ещё не было. Надо брать)
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Граждане, алкоголики, тунеядцы и лентяи кто пойдет протирать лавку в Зените?
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Ответ Михаил Сафонов
А я то думаю потеплело то так, а это вы сгорели))
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Опа, Митяй
Бразильцы все, закончились?
Так берут же на лавку, чтобы в случае чего подменить бразила.
В основе на этой позиции и так бегает бразил.
Или надо на замену бразила брать тоже бразила?!
+1
-1
0
Ответ charly_54
А вы что покупаете?
Комментарий удален модератором
Ответ TheSportNik
Комментарий удален модератором
Вы бы делом занялись))) может и деньги появились бы, ну хоть на что нибудь
+4
-4
0
Ответ charly_54
Вы бы делом занялись))) может и деньги появились бы, ну хоть на что нибудь
Комментарий удален модератором
Ответ TheSportNik
Адамов будет посильней Харина, как игрок, так что забавно, если это правда, но Ваня часто врет, как мерин, хотя Медведев с головой не дружит, это заметно всем, может и купить у Ахмата Харина для коллекции, как Юра Жирков листовки покупает. Здесь как то была новость про Юру, что он листовки покупает, типа коллекционер и дурни стали его хвалить за это. Ну условно какой-нибудь этот дурак своей жене сказал бы, типа вместо колье из бриллиантов тебе, купил листовок 2 мировой войны, вложения сделал в будущее, так та думаю, взяла бы скалку, треснула этого дебила по голове со словами: Ну ведь права была мама, не выходи за дурака замуж!. И что удивило, они не понимают, что вещь условно ценится, когда на нее есть много покупателей, как пример картина Леонардо, многие хотят купить. Или из футбола, например Месси или Рональдо, но условно листовку 2 мировой войны купит такой же дурак, но вряд ли у него много денег.
У вас и у немцев одинаковое отношение к листовкам 2 мировой войны.
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Ответ King_X
Вдвойне не по себе от андреевщины в крыльях Харин 2-3 ляма стоит, а гораздо более талантливые и стабильные игроки из КС уходят за копейки
Если бы не адреевщина, они бы к вам и не пришли, и где сейчас бы были Крылья, большой вопрос, особенно учитывая, что и тренер это результат андреевских интриг)))
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Ответ Spartakus1984
Губят молодежь деньгами в зените,конечно игрок и агент захотят перехода, несмотря на то,что будет сидеть на лавке,но шанс такой может быть 1 раз, заработать
Лучше "губить" деньгами и чемпионствами чем бромантаном и зеротитульностью.
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