Татьяна Буланова выступит перед матчем «Зенита» и «Локомотива» 1 ноября

Татьяна Буланова выступит перед игрой «Зенита» и «Локомотива».

Команды встретятся в 14-м туре Мир РПЛ . Матч пройдет в Санкт-Петербурге 1 ноября.

«Первый день ноября наверняка запомнится всем болельщикам сине-бело-голубых, ведь заряжаться на игру с «Локомотивом » они будут под хиты легендарной Татьяны Булановой .

Гости арены услышат голос, вместе с которым выросло не одно поколение любителей музыки. Любимая миллионами певица исполнит свои самые популярные композиции – «Мой Сон», «Старшая сестра», «Ясный мой свет» и многие другие 😍» – говорится в сообщении петербургского клуба.