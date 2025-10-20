Татьяна Буланова выступит перед матчем «Зенита» и «Локомотива» 1 ноября
Татьяна Буланова выступит перед игрой «Зенита» и «Локомотива».
Команды встретятся в 14-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 1 ноября.
«Первый день ноября наверняка запомнится всем болельщикам сине-бело-голубых, ведь заряжаться на игру с «Локомотивом» они будут под хиты легендарной Татьяны Булановой.
Гости арены услышат голос, вместе с которым выросло не одно поколение любителей музыки. Любимая миллионами певица исполнит свои самые популярные композиции – «Мой Сон», «Старшая сестра», «Ясный мой свет» и многие другие 😍» – говорится в сообщении петербургского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
