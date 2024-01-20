«Ростов» арендует ивуарийского защитника Сако из болгарской «Арды» с опцией выкупа
«Ростов» согласовал переход центрального защитника Умара Сако.
Дончане арендуют 27-летнего ивуарийца у болгарской «Арды» до конца сезона с правом выкупа, сообщает «РБ Спорт».
По данным инсайдера Ивана Карпова, если Сако станет игроком «Ростова» на постоянной основе, то трансфер вместе с арендой обойдется южанам в 500 тысяч евро.
Вот здесь про Сако написано достаточно подробно.
Если Сако такой хороший, чтож его болгары отдают и так дёшево?!
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