«Ростов» арендует ивуарийского защитника Сако из болгарской «Арды» с опцией выкупа

« » согласовал переход центрального защитника Умара Сако.

Дончане арендуют 27-летнего ивуарийца у болгарской «Арды» до конца сезона с правом выкупа, сообщает «РБ Спорт».

По данным инсайдера Ивана Карпова, если Сако станет игроком «Ростова» на постоянной основе, то трансфер вместе с арендой обойдется южанам в 500 тысяч евро.