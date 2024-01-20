«Ростов» арендует ивуарийского защитника Сако из болгарской «Арды» с опцией выкупа

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария возможные трансферы Арда Умар Сако Футбол

«Ростов» согласовал переход центрального защитника Умара Сако.

Дончане арендуют 27-летнего ивуарийца у болгарской «Арды» до конца сезона с правом выкупа, сообщает «РБ Спорт».

По данным инсайдера Ивана Карпова, если Сако станет игроком «Ростова» на постоянной основе, то трансфер вместе с арендой обойдется южанам в 500 тысяч евро.

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16 комментариев
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По отзывам вполне подходит под манеру игры Ростова (выход из обороны через пас), хорошо "читает" игру, а потому перехватывает немало мячей. Но это в Болгарии, что будет у нас - посмотрим. А так традиционное: добро пожаловать!
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Сако, Роналду, был ещё Муса Думбия. Кто следующий? Леонель Пирло?
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Надеюсь принесёт пользы Ростову. удачи ему
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https://t.me/s/fcrostov_rfpl
Вот здесь про Сако написано достаточно подробно.
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Болгарский рынок во всю пошёл!
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Давно было пора в пару к Осипенко нормального ЦЗ прикупить.
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хорошо, посмотрим как будет играть. Интересно будет посмотреть .
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Хороший трансфер для Ростова
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Ответ Виталий Кузнецов
Милёхин - прекрасный ЦЗ! И Семенчук на подходе. Не заиграет этот Сако! Как не заиграли Акбашев и Ионов.
В очередной раз не заиграли паспортисты Акбашев и Ионов, Прохин сдулся, из последних трансферов только Мохеби и Вахания приятное впечатление оставили. Теперь посмотрим на закупку легионеров.
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Ответ Виталий Кузнецов
Милёхин - прекрасный ЦЗ! И Семенчук на подходе. Не заиграет этот Сако! Как не заиграли Акбашев и Ионов.
По этому аренда, с правом выкупа это для Ростова хорошо. Подойдёт, подпишут.
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Жаль, если Мелехин присядет на лавку.
Если Сако такой хороший, чтож его болгары отдают и так дёшево?!
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Ответ Виталий Кузнецов
Милёхин - прекрасный ЦЗ! И Семенчук на подходе. Не заиграет этот Сако! Как не заиграли Акбашев и Ионов.
Милехин слишком много горчичников получает.... Семён ук может вырасти в классного игрока.
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Ответ Виталий Кузнецов
Милёхин - прекрасный ЦЗ! И Семенчук на подходе. Не заиграет этот Сако! Как не заиграли Акбашев и Ионов.
Рост Мелехина на сайте клуба всего 180 см. Для ЦЗ маловато, может его в опорники передвинут.
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Слова агента

https://t.me/nuiept/1253
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Ответ NIK7478
Давно было пора в пару к Осипенко нормального ЦЗ прикупить.
Милёхин - прекрасный ЦЗ! И Семенчук на подходе. Не заиграет этот Сако! Как не заиграли Акбашев и Ионов.
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Ответ Alexfom1951
Рост Мелехина на сайте клуба всего 180 см. Для ЦЗ маловато, может его в опорники передвинут.
для опорника Витя , слабоват в плане футбольного интеллекта, и не обладает хорошим первым пасом.
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