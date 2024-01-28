Тен Хаг подарил тренеру «Ньюпорта» вино, выбранное Фергюсоном. Кофлан отреагировал: «Знаете, я пью Budweiser»
Эрик тен Хаг преподнес главному тренеру «Ньюпорта» подарок после игры.
«Манчестер Юнайтед» обыграл клуб из 4-й лиги в Кубке Англии – 4:2.
После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг вручил Грэму Кофлану бутылку вина Antinori Tignanello. Нидерландец сообщил, что сделать выбор ему помог Алекс Фергюсон, ранее возглавлявший «МЮ».
Кофлан, получив подарок, пошутил: «Великолепно. Знаете, я не пью вино, я пью Budweiser».
Тен Хаг ответил: «Серьезно, Budweiser? Американское пиво? Но это действительно хорошее вино, его выбрал сэр Алекс, так что, может, оно понравится вашей жене. Может, и сами попробуете? Думаю, вам понравится. Хорошо поработали сегодня».
Фото: twitter.com/ManUtd
насколько помню, именно после отказа Дона Риви посетить тренерскую Браяна Клафа в Кубке началась "война" Клафа против Лидса
Лучше бы ему амстерДамец преподнес бы то, чем знаменит его городок) Напару проверили бы
Вот если бы он зашел сразу с козырей, для вас с женой, тогда да, не остааил бы шансов на пиво)
Спасибо, не знал. Но всё равно тен хаг смешно выглядит с этой бутылкой.
но конкретно сэр Алекс был поклонником этой традиции
и, можем быть уверены, ЭТХ не передаривал бутылку а Ферги специально для этого случая помогал подобрать
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And so, drinking wine with Ferguson became “a thing”.
Ferguson was always adamant that those post-match meetings were about more than just being pally with a contemporary. They were important occasions to gather information and discuss the state of the game.
https://theathletic.com/3028034/2021/12/27/drinking-wine-with-alex-ferguson/
Не каждый день дарят что-то по совету Фэрги!