Тен Хаг подарил тренеру «Ньюпорта» вино, выбранное Фергюсоном. Кофлан отреагировал: «Знаете, я пью Budweiser»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Д4 Англия Ньюпорт Эрик тен Хаг алкоголь и спорт Футбол

Эрик тен Хаг преподнес главному тренеру «Ньюпорта» подарок после игры.

«Манчестер Юнайтед» обыграл клуб из 4-й лиги в Кубке Англии – 4:2.

После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг вручил Грэму Кофлану бутылку вина Antinori Tignanello. Нидерландец сообщил, что сделать выбор ему помог Алекс Фергюсон, ранее возглавлявший «МЮ».

Кофлан, получив подарок, пошутил: «Великолепно. Знаете, я не пью вино, я пью Budweiser».

Тен Хаг ответил: «Серьезно, Budweiser? Американское пиво? Но это действительно хорошее вино, его выбрал сэр Алекс, так что, может, оно понравится вашей жене. Может, и сами попробуете? Думаю, вам понравится. Хорошо поработали сегодня».

Фото: twitter.com/ManUtd

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24 комментария
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Хамство со стороны ноунейма из Ньюпорта, подарки надо с благодарностью принимать
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В честь 1+1 от Антони?:)
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Когда пытаешься впарить ненужный подарок)
+9
-3
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Ответ Liquidozz
Когда пытаешься впарить ненужный подарок)
в Англии это дань традиции в кубковых играх команд из разных дивизионов

насколько помню, именно после отказа Дона Риви посетить тренерскую Браяна Клафа в Кубке началась "война" Клафа против Лидса
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Мог же сказать правду, што пьёт Охоту и Балтику 9.😐😐😐
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+3
Bud Blue?
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Ответ Антон Фалафель
Мог же сказать правду, што пьёт Охоту и Балтику 9.😐😐😐
Он не против команды Бормана играл, чтобы базу выдать))
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Budweiser американское пиво) Ага, щаззз

Лучше бы ему амстерДамец преподнес бы то, чем знаменит его городок) Напару проверили бы
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Ответ Антон Фалафель
Мог же сказать правду, што пьёт Охоту и Балтику 9.😐😐😐
Ну если судить по его лицу, то ты абсолютно прав.
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Для жены вино должен был выбирать Райан Гиггз
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Американский будвайзер это не пиво, оригинальный чешский еще куда ни шло, но там и получше есть
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Ответ Benjamin
Хамство со стороны ноунейма из Ньюпорта, подарки надо с благодарностью принимать
Это юмор такой у него просто)
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Ответ Benjamin
Хамство со стороны ноунейма из Ньюпорта, подарки надо с благодарностью принимать
Начнём с того, что мужчинам не дарят вино...
Вот если бы он зашел сразу с козырей, для вас с женой, тогда да, не остааил бы шансов на пиво)
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Budweiser вообще-то чешское пиво))
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Ответ IntoTheRainBow
в Англии это дань традиции в кубковых играх команд из разных дивизионов насколько помню, именно после отказа Дона Риви посетить тренерскую Браяна Клафа в Кубке началась "война" Клафа против Лидса
"в Англии это дань традиции в кубковых играх команд из разных дивизионов"
Спасибо, не знал. Но всё равно тен хаг смешно выглядит с этой бутылкой.
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Ответ IntoTheRainBow
в Англии это дань традиции в кубковых играх команд из разных дивизионов насколько помню, именно после отказа Дона Риви посетить тренерскую Браяна Клафа в Кубке началась "война" Клафа против Лидса
Это эпизод из фильма Проклятый Юнайтед в реальности ничего такого не было.
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Ответ Liquidozz
"в Англии это дань традиции в кубковых играх команд из разных дивизионов" Спасибо, не знал. Но всё равно тен хаг смешно выглядит с этой бутылкой.
ну это не то чтобы обязаловка, скорее как дань старинным обычаям со стороны тех кто готов сделать этот реверанс

но конкретно сэр Алекс был поклонником этой традиции

и, можем быть уверены, ЭТХ не передаривал бутылку а Ферги специально для этого случая помогал подобрать

*****

And so, drinking wine with Ferguson became “a thing”.

Ferguson was always adamant that those post-match meetings were about more than just being pally with a contemporary. They were important occasions to gather information and discuss the state of the game.

https://theathletic.com/3028034/2021/12/27/drinking-wine-with-alex-ferguson/
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Пободаться с тренером МЮ он пободался, но вино все-таки забрал.

Не каждый день дарят что-то по совету Фэрги!
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Оо какой жест сделали тренеру четвертой лиги, молодцы 👍
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Ответ Aram Avanesian
Budweiser вообще-то чешское пиво))
Budweiser — американский светлый лагер, выпускающийся компанией AB InBev
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Ответ Никита Никулин
Budweiser — американский светлый лагер, выпускающийся компанией AB InBev
Это правда , но в Европе есть свой будвайзер и это чешское пиво , один из моих любимых
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