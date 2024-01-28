Тен Хаг подарил тренеру «Ньюпорта» вино, выбранное Фергюсоном. Кофлан отреагировал: «Знаете, я пью Budweiser»

Эрик тен Хаг преподнес главному тренеру «Ньюпорта» подарок после игры.

« » обыграл клуб из 4-й лиги в Кубке Англии – 4:2.

После матча главный тренер манкунианцев тен Хаг вручил Грэму Кофлану бутылку вина Antinori Tignanello. Нидерландец сообщил, что сделать выбор ему помог , ранее возглавлявший «МЮ».

Кофлан, получив подарок, пошутил: «Великолепно. Знаете, я не пью вино, я пью Budweiser».

Тен Хаг ответил: «Серьезно, Budweiser? Американское пиво? Но это действительно хорошее вино, его выбрал сэр Алекс, так что, может, оно понравится вашей жене. Может, и сами попробуете? Думаю, вам понравится. Хорошо поработали сегодня».

Фото: twitter.com/ManUtd