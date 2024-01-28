Тухель – кандидат на замену тен Хагу в «МЮ». Томас хотел бы вернуться в Англию в случае ухода из «Баварии»
Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По данным The Telegraph, немецкого специалиста рассматривают как один из вариантов замены Эрика тен Хага. Он включен в шорт-лист, добавляет Metro.
Ожидается, что в конце сезона новые совладельцы «МЮ» примут решение касательно будущего нынешнего главного тренера команды.
Сам Тухель готов вернуться в Англию, где работал с «Челси», в случае увольнения из «Баварии».