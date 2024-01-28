Тухель – кандидат на замену тен Хагу в «МЮ». Томас хотел бы вернуться в Англию в случае ухода из «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным The Telegraph, немецкого специалиста рассматривают как один из вариантов замены Эрика тен Хага. Он включен в шорт-лист, добавляет Metro.

Ожидается, что в конце сезона новые совладельцы «МЮ» примут решение касательно будущего нынешнего главного тренера команды.

Сам Тухель готов вернуться в Англию, где работал с «Челси», в случае увольнения из «Баварии».

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32 комментария
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Тухель в ливер, Клопп в Баварию, Тен Хааг в Барсу)
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Ответ Le_Mogul
Уже все походу понимают и сам Тухель тоже, что он не справляется в Баварии.
Не справляется в плане чего? Всего 2 очка отставания от Байера и очный матч через 2 недели, без проблем вышли из группы в ЛЧ. Ну да проиграли Сити в прошлом году, будущему чемпиону, который накидал Реалу еще больше голов в полуфинале.
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Мне кажется что Тухель пошёл в Баварию временно, ему уже не интересно тренировать в Германии, ему больше понравилось в Англии. Имхо. Поэтому он не особо в Германии напрягается. Когда тренировал Челси, у него аж глаза горели, мне так показалось..
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Уже все походу понимают и сам Тухель тоже, что он не справляется в Баварии.
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Ответ Спартаковец навсегда
Этого, прежде всего, не хотелось бы болельщикам Ливерпуля, учитывая последние "успехи" данного тренера)
А какие у него результаты? финал ЛЧ с ПСЖ, победа в Европе с Челси и чемпионство в Германии. Всем бы так.
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Ответ Consiglie
Там из бчк тренер перспективный освобождается, любящий доминировать. Чем не замена Тен Хагу в мю
у него ДНК несовместимое
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Ответ ОттоДракула
Не справляется в плане чего? Всего 2 очка отставания от Байера и очный матч через 2 недели, без проблем вышли из группы в ЛЧ. Ну да проиграли Сити в прошлом году, будущему чемпиону, который накидал Реалу еще больше голов в полуфинале.
По игре Бавария уже не тот абсолютный фаворит, что была раньше. В той же ЛЧ турки их оба матча возили, с Копенгагеном пришлось помучиться, даже на фоне мертвого МЮ мюнхенцы не особо выделялись. Определенный кризис в клубе очевиден
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Там из бчк тренер перспективный освобождается, любящий доминировать. Чем не замена Тен Хагу в мю
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Ответ Le_Mogul
Уже все походу понимают и сам Тухель тоже, что он не справляется в Баварии.
Это от чего же? Его команда набирает 2.47 очка за матч, так концу сезона возьмёт свои 80-84 очка - этого количество всегда хватало для чемпионства. Другой вопрос, как будет играть Байер, хватит ли им стабильности, класса и длины лавки для того, что бы конкурировать с Баварией.
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Хорош глумиться!
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Тэн Хагу стоит сыграть на опережение, что бы не оказаться потом привселюдно униженным - повторить финт Хави
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Да уже мулька ходит, что он в Испанию хочет.Всколыхнул Хави тренерскую среду.Все думают-вот я то сразу там порядок наведу..)
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Интересно Клопа добавят летом в шорт лист?
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Чего то я очкую)
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По-любому Тухель лучше Хага будет. А там уж руководству МЮ решать...
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Ответ ОттоДракула
Не справляется в плане чего? Всего 2 очка отставания от Байера и очный матч через 2 недели, без проблем вышли из группы в ЛЧ. Ну да проиграли Сити в прошлом году, будущему чемпиону, который накидал Реалу еще больше голов в полуфинале.
А что Реал мега крутой соперник на фоне остальных?
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сильно сомневаюсь. скорее Рэдклиф приведет какого-нибудь британского тренера, типа Поттера
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Ответ Le_Mogul
Уже все походу понимают и сам Тухель тоже, что он не справляется в Баварии.
Почему не справляется? Как-никак, но титул выиграл, из группы ЛЧ вышел с запасом, форма в Бундеслиге 15-2-2. Просто Байер проводит сезон феноменально, от этого Бавария и вторая
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Ответ Бацька
Тухель в ливер, Клопп в Баварию, Тен Хааг в Барсу)
Пусть заодно свой сброд заберёт.
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Ответ Бацька
Тухель в ливер, Клопп в Баварию, Тен Хааг в Барсу)
И я бы не удивился, если бы при таком раскладе у них получилось )
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Ответ Бацька
Тухель в ливер, Клопп в Баварию, Тен Хааг в Барсу)
А в МЮ - Хави, получается. Шоу маст гоу он!
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Ответ Бацька
Тухель в ливер, Клопп в Баварию, Тен Хааг в Барсу)
Сразу видно какой ты клуб не любишь 🤣
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Ну он хотя бы тактически гибкий, а не упёртый как баран.
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