«МЮ» впервые с 1970-го пропустил два гола от клуба из 4-й лиги в Кубке Англии
«Манчестер Юнайтед» 54 года не пропускал в Кубке Англии 2 гола от клуба 4-й лиги.
Сегодня команде Эрика тен Хага дважды забил «Ньюпорт» (2:2, второй тайм).
Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).
В целом последним клубом из другого дивизиона, забившим «МЮ» два гола в Кубке, был «Сандерленд» в феврале 1996 года.
«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед». 2:2 – Эванс сравнял счет на 47-й. Онлайн-трансляция