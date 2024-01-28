«МЮ» впервые с 1970-го пропустил два гола от клуба из 4-й лиги в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» 54 года не пропускал в Кубке Англии 2 гола от клуба 4-й лиги.

Сегодня команде Эрика тен дважды забил «Ньюпорт» (2:2, второй тайм).

Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).

В целом последним клубом из другого дивизиона, забившим «МЮ» два гола в Кубке, был « » в феврале 1996 года.

«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед». 2:2 – Эванс сравнял счет на 47-й. Онлайн-трансляция