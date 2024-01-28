«МЮ» впервые с 1970-го пропустил два гола от клуба из 4-й лиги в Кубке Англии

Теги Манчестер Юнайтед Кубок Англии Сандерленд Д4 Англия Ньюпорт Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» 54 года не пропускал в Кубке Англии 2 гола от клуба 4-й лиги.

Сегодня команде Эрика тен Хага дважды забил «Ньюпорт» (2:2, второй тайм).

Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).

В целом последним клубом из другого дивизиона, забившим «МЮ» два гола в Кубке, был «Сандерленд» в феврале 1996 года.

«Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед». 2:2 – Эванс сравнял счет на 47-й. Онлайн-трансляция

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26 комментариев
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Всё меньше и меньше не побитых и не обновлённых рекордов у МЮ и Тен Хага...
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Там более легендарное событие произошло. Антони забил!))))
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Рекорд за рекордом
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И ведь играют далеко не вторым составом...
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Ответ Нұржан
И ведь играют далеко не вторым составом...
Не то чтобы далеко не вторым с составом , а полностью основой . Насколько Хаг физручелла , просто слов нет
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10Хад должен сменить фамилию на Гиннесс.
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На наших глазах пишется история.
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Не отстает от Чави в плане рекордов
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П...ц, Тен Хаг продолжает бить рекорды Манчестера🤦🏽‍♂️
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Ответ Пашка Донофф
Там более легендарное событие произошло. Антони забил!))))
и отпраздновал так, будто в финале ЛЧ забил)))
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Где 2 там и 3. Из фольклора
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Ответ Нұржан
И ведь играют далеко не вторым составом...
Они в принципе основой играют .
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Ответ 10ztv
скоро и 3
так когда уже?
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Очередной рекорд покорился великому тренеру
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Антони и Гарначо не особо лучше были, чем оппоненты. Они даже не решали.
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Не все рекорды ещё пали оказывается..
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Я видел много комментов в духе "Дайте 7Хагу время".Он полтора года уже у руля и вот такой позор. И в этом точно виноваты не Мерто, Арнольд, Вудворд и т.д.
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скоро и 3
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игра унлыая во втором тайме, ощущение что после 25 минуты поверили в себя и встали
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А сколько ещё чудных рекордов поставит гений из лысенбурга? Ммм
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