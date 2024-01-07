Хави о Ла Лиге: «У «Барселоны» 1-я половина сезона не так плоха, но «Жирона» и «Реал» на выдающемся уровне. Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах»
Хави отметил высокий уровень выступлений «Реала» и «Жироны» в Ла Лиге.
«Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах. Надо идти вперед шаг за шагом. К тому же впереди у нас новый турнир (имеется в виду Суперкубок Испании – прим. Sports.ru).
Надо идти от игры к игре. Повторять такие матчи, как с «Атлетико». Последние минуты против «Мадрида»... Та игра придает нам решимости и уверенности.
В прошлом сезоне мы были великолепны. В этом сезоне первая половина была не так плоха, но «Жирона» и «Реал» на выдающемся уровне», – сказал главный тренер «Барселоны».
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