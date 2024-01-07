Хави о Ла Лиге: «У «Барселоны» 1-я половина сезона не так плоха, но «Жирона» и «Реал» на выдающемся уровне. Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави отметил высокий уровень выступлений «Реала» и «Жироны» в Ла Лиге.

«Нам нужно прибавлять и не думать о подсчетах. Надо идти вперед шаг за шагом. К тому же впереди у нас новый турнир (имеется в виду Суперкубок Испании – прим. Sports.ru).

Надо идти от игры к игре. Повторять такие матчи, как с «Атлетико». Последние минуты против «Мадрида»... Та игра придает нам решимости и уверенности.

В прошлом сезоне мы были великолепны. В этом сезоне первая половина была не так плоха, но «Жирона» и «Реал» на выдающемся уровне», – сказал главный тренер «Барселоны».

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4 комментария
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Реал на своем обычном уровне, Жирона на сверх уровне, а вам надо прибавлять , объективно
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Игры нет, отскок на отскоке. Последний раз побеждали с преимуществом в 2 и более мяча три с половиной месяца назад. Скорее не так хороша, как кажется, глядя на таблицу
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Хави как бы намекает что могло быть и хуже)
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(...) не думай о подсчетах свысока
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